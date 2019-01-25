 Кількість жертв прориву греблі в Бразилії зросла до 58 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2019

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Новини

Кількість жертв прориву греблі в Бразилії зросла до 58

Рятувальники виявили вже 58 тіл загиблих унаслідок прориву греблі в Бразилії. Й досі зниклими безвісти вважаються 305 осіб. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Наслідки прориву греблі в Бразилії

Унаслідок прориву греблі на південному сході Бразилії загинуло як мінімум 58 осіб. Про це в ніч на понеділок, 28 січня, повідомила влада штату Мінас-Жерайс. Крім того, ще 305 людей вважаються зниклими безвісти, передає агенція новин dpa.

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Рятувальники знайшли тіла 40 людей, які загинули внаслідок прориву греблі у Бразилії. Ще близько 300 людей вважаються зниклими безвісти. (27.01.2019)

У результаті прориву греблі на південному сході Бразилії безвісти зникли 200 осіб. Підтверджених даних про жертви поки немає, проводиться евакуація. (25.01.2019)

У результаті прориву греблі на південному сході Бразилії загинуло щонайменше 9 людей, безвісти зникли близько 300 осіб. (26.01.2019)

Рятувальники знайшли тіла понад 30 людей, які загинули внаслідок прориву греблі у Бразилії. Ще близько 300 людей вважаються зниклими безвісти. (26.01.2019)

За даними місцевої влади, у пошуково-рятувальних роботах беруть участь близько 200 рятувальників. До робіт залучено спецтехніку, в тому числі й 13 гелікоптерів. Органам влади вдалося евакуювати з зони лиха близько 24 тисяч людей, повідомляє агенція новин AP.

Упродовж неділі пошукові роботи не проводилися через загрозу прориву другої греблі. Нещодавно стало відомо, що Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення на допомогу місцевим рятувальникам.

Напередодні у бразильській гірничодобувній компанії Vale SA, якій належав об'єкт, де сталася катастрофа, наголосили, що шансів знайти когось живим під шаром мулу практично немає. За даними Vale, унаслідок прориву греблі розлилося близько 12 мільйонів кубометрів мулу, котрі поховали під собою як будівлі компанії, так і сусідні населені пункти. Натомість місцеві ЗМІ наводять іншу цифру - 13 мільйонів кубометрів.

Раніше суд заморозив понад 3 мільярди доларів США на рахунках Vale SA, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Тим часом міністерство охорони довкілля наклало на Vale SA штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро. - Ред.).

Як повідомлялося, інцидент стався 25 січня.

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