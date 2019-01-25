Кількість жертв прориву греблі в Бразилії зросла до 58

Унаслідок прориву греблі на південному сході Бразилії загинуло як мінімум 58 осіб. Про це в ніч на понеділок, 28 січня, повідомила влада штату Мінас-Жерайс. Крім того, ще 305 людей вважаються зниклими безвісти, передає агенція новин dpa.

За даними місцевої влади, у пошуково-рятувальних роботах беруть участь близько 200 рятувальників. До робіт залучено спецтехніку, в тому числі й 13 гелікоптерів. Органам влади вдалося евакуювати з зони лиха близько 24 тисяч людей, повідомляє агенція новин AP.

Упродовж неділі пошукові роботи не проводилися через загрозу прориву другої греблі. Нещодавно стало відомо, що Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення на допомогу місцевим рятувальникам.

Напередодні у бразильській гірничодобувній компанії Vale SA, якій належав об'єкт, де сталася катастрофа, наголосили, що шансів знайти когось живим під шаром мулу практично немає. За даними Vale, унаслідок прориву греблі розлилося близько 12 мільйонів кубометрів мулу, котрі поховали під собою як будівлі компанії, так і сусідні населені пункти. Натомість місцеві ЗМІ наводять іншу цифру - 13 мільйонів кубометрів.

Раніше суд заморозив понад 3 мільярди доларів США на рахунках Vale SA, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Тим часом міністерство охорони довкілля наклало на Vale SA штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро. - Ред.).

Як повідомлялося, інцидент стався 25 січня.