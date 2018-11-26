Кількість військовослужбовців Бундесверу має зрости до 2025 року

Бундесвер посилить свої лави, зважаючи на підвищення кількості зобов'язань Німеччини перед НАТО та Євросоюзом. Кількість німецбких військовослужбовців має сягнути 203 тисяч до 2025 року.
Лави німецького Бундесверу мають значно зрости до 2025 року, інформує агенція dpa. У міністерстві оборони Німеччини в четвер, 29 листопада, повідомили, що в майбутньому заплановане підсилення військового складу до 203 тисяч військовослужбовців. Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) затвердила відповідні плани.
Додатково буде створено 4600 робочих місць для цивільних співробітників німецької армії. Таким чином, їхня кількість зросте до 66 тисяч осіб, пише Reuters. Головною причиною для посилення військового складу є зростання зобов'язань Німеччини у НАТО та ЄС.
Після завершення "холодної війни" особовий склад Бундесверу постійно скорочувався, а у 2016 році сягнув найнижчої позначки у 166 500 солдатів. Зараз у німецьких збройних силах служать близько 172 500 військових.
Під час відвідання військових навчань Trident Juncture Урсула фон дер Ляєн наголосила на внеску Бундесверу в колективну оборону НАТО. Тим часом у міноборони країни повідомили про проблеми з новою технікою армії. (31.10.2018)
50 тисяч солдатів НАТО "гратимуть" у відповідь на атаку вигаданого противника. Навчання НАТО проходять у Норвегії. (25.10.2018)