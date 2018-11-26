Кількість військовослужбовців Бундесверу має зрости до 2025 року

Лави німецького Бундесверу мають значно зрости до 2025 року, інформує агенція dpa. У міністерстві оборони Німеччини в четвер, 29 листопада, повідомили, що в майбутньому заплановане підсилення військового складу до 203 тисяч військовослужбовців. Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) затвердила відповідні плани.

Додатково буде створено 4600 робочих місць для цивільних співробітників німецької армії. Таким чином, їхня кількість зросте до 66 тисяч осіб, пише Reuters. Головною причиною для посилення військового складу є зростання зобов'язань Німеччини у НАТО та ЄС.

Після завершення "холодної війни" особовий склад Бундесверу постійно скорочувався, а у 2016 році сягнув найнижчої позначки у 166 500 солдатів. Зараз у німецьких збройних силах служать близько 172 500 військових.