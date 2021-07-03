 Кібератака, в якій підозрюють росіян, зачепила тисячі комп′ютерів у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2021

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Кібератака, в якій підозрюють росіян, зачепила тисячі комп'ютерів у ФРН

Жертвою кібератаки на компанію Kaseya стала також IT-компанія в Німеччині із тисячами клієнтів, повідомили у Федеральному відомстві з безпеки в сфері інформаційної техніки.

Кібератака на компанію Kaseya зачепила і комп'ютери у Німеччині

Кібератака на компанію Kaseya зачепила і комп'ютери у Німеччині

Кібератака на виробника програмного забезпечення Kaseya, чий софт використовувала велика шведська мережа супермаркетів Coop Sweden, а також чимало підприємств в сфері малого та середнього бізнесу по всьому світу, могла торкнутися й тисячі комп'ютерів в Німеччині. Таку оцінку висловили в неділю, 4 липня, експерти Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI).

"Одна компанія, що надає послуги в сфері IT, вже повідомила про те, що піддалася атаці", - сказав представник BSI агентству Reuters, відзначивши, що клієнтами вищезгаданої компанії були тисячі фірм, які в підсумку також могли постраждати від хакерського нападу.

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У BSI очікують більше жертв кібератаки

У BSI припускають, що в понеділок, 5 липня, їм можуть почати надходити повідомлення від постраждалих від кібератаки компаній, які не помітили зламу їхніх систем до початку робочого тижня. При цьому лише підприємства, що працюють в критичних для інфраструктури країни галузях на кшталт енергопостачання зобов'язані повідомляти про вчинені проти них хакерські атаки.

Раніше повідомлялося, що в результаті цієї хакерської атаки на компанію Kaseya постраждали 200 фірм в США.

Під підозрою російське хакерське угруповання REvil

Водночас випадків завдання будь-якій компанії такої масштабного шкоди, як мережі супермаркетів Coop в Швеції, яка була вимушена тимчасово закрити всі 800 філій, в Німеччині поки зафіксовано не було, додали в BSI.

Про злам програмного забезпечення VSA компанії Kaseya, внаслідок якого могли постраждати тисячі підприємств у всьому світі, стало відомо ввечері 2 липня. Наступного дня, 3 липня, інформагентство Bloomberg повідомило з посиланням на компанію Huntress Labs Inc., що спеціалізується на  питаннях комп'ютерної безпеки, що за глобальною хакерською атакою може стояти угруповання з Росії під назвою REvil.

Наразі експерти вважають, що зловмисників цікавив лише викуп за відновлення роботи систем, а не особисті дані клієнтів компаній.

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