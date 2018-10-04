Кучма вважає малоймовірним розширення "мінського формату"

Колишній президент України, представник Києва в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма вважає, що розширення формату переговорів у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема за рахунок США, є малоймовірним. Він запевнив, що чинний президент України Петро Порошенко прагнув також участі США у переговорах. "Але не хотів (колишній президент США Барак. - Ред.) Обама, і Росія не хотіла, щоб Сполучені Штати Америки там були присутні, - зазначив Кучма журналістам у п'ятницю, 5 жовтня, в Чернігові, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". "Треба тих, хто щодня з трибуни кричить, що потрібен інший формат, - нехай поїде, домовиться з Трампом", - додав екс-президент України.

На думку Кучми, врегулювання ситуації на Донбасі залежить не від кількості країн-учасниць переговорів. Він знову наголосив, що робота у Тристоронній контактній групі складна і відповідальна, але іншого формату "немає і не буде". Він нагадав, що на мінські домовленості зав'язані економічні санкції ЄС проти Росії, і в разі розвалу "мінського формату" з вини України не буде "на що спиратися".

Своїм імовірним наступником у Тристоронній контактній групі Кучма назвав радника президента України, колишнього першого заступника міністра закордонних справ Руслана Демченка. "Він професіонал, дипломат зі стажем, був ще першим заступником міністра закордонних справ, і послом був. Але я ще раз кажу - це мої думки", - сказав Кучма, наголосивши, що остаточне рішення має прийняти президент Петро Порошенко.

Відповідаючи на запитання щодо можливого терміну повернення Україні Криму та частини Донбасу, Кучма сказав: "Це наша територія, і вона має обов'язково стати нашою знову. Якщо говорити про перспективу, то у мене немає великої надії, що це завтра буде".

Як повідомлялося, другий президент України Кучма припиняє роботу як представник країни в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про що 2 жовтня за підсумками засідання ТКГ у Мінську повідомила його прес-секретарка Дарка Оліфер.

Президент України Петро Порошенко призначив Кучму представником України в ТКГ розпорядженням від 8 липня 2014 року.

Леоніду Кучмі 9 серпня цього року виповнилося 80 років.