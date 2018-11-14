Курс біткоіна впав нижче п'яти тисяч доларів

Курс біткоіна у понеділок, 19 листопада, упав нижче психологічно важливої позначки у 5000 доларів США вперше з жовтня 2017 року, повідомляє MarketWatch.

Під час торгів на біржі Kraken біткоін опускався до 4970 доларів. Ввечері понеділка, за даними Coindesk, криптовалюта торгується на рівні 5119,57 доларів, що на 8,1 відсотка нижче рівня попереднього дня.

За останні п'ять сесій курс біткоіна знизився на 20 відсотків на тлі високої невизначеності серед криптовалютних інвесторів щодо подальшої траекторії ринку. Знижуються також і курси більшості інших криптовалют. Так, Ether здешевшала на 12 відсотків, Litecoin - на 11 відсотків, зазначає агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, у грудні 2017 року курс біткоіна сягав показника у 20 тисяч доларів. З того часу він знижується та подолав уже кілька психологічно важливих позначок.

Найпоширеніша в світі криптовалюта біткоін з'явилась у 2009 році та працює лише в інтернеті. У більшості країн ЄС біткоін визнаний легальним платіжним засобом.