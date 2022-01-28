Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.
YouTube-канал Pasta Grannies розповідає історії літніх жінок, які люблять готувати. 87-річна Марія Арньяні робить домашню пасту. Вона щаслива, що людям подобаються її страви. "Коли я готую, то не думаю ні про що інше", - каже Марія. Дивіться самі!
Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які у ФРН найпопулярніші овочі і фрукти? Чи багато людей користуються фастфудами? І взагалі - що вирізняє німецьку кухню, з'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.
В одній зі шкіл Берліна відкрили кулінарний бізнес. Школярі вчаться готувати, планувати замовлення і бюджет. Шкільний кейтеринг розпочався з проєкту для "проблемних" учнів, а тепер фірма навіть подає страви у президентському палаці.
Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття.