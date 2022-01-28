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Кулінарія

Пекар-металіст: хліб, спечений під гевіметал, смачніший? (28.01.2022) 28.01.2022

Аксель Шмітт - пекар у четвертому поколінні з півдня Німеччини. Він - затятий любитель важкого металу і стверджує, що гевіметал має вплив на смак і аромат хліба, який він випікає.
Найкрасивіші міста Європи: Барселона

Найкрасивіші міста Європи: Барселона 25.01.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Барселони. І це не тільки Саграда Фамілія чи Парк Гуель, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Історичне місто-привид на Кіпрі - Європа у фокусі (відео)

Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео) 10.01.2022

Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.

Чому діти сталінських таборів втратили останню надію - "Європа у фокусі" (10.01.2022) 10.01.2022

Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.

Кулінарна книга про їстівних комах (10.12.2021) 10.12.2021

Нова кулінарна книга хоче зробити їстівних комах більш привабливими для широкої аудиторії. У ній є рецепти самоси з хробаками, імбирних нагетсів із жуків-смердючок і навіть млинців з черв'яками.

Італійські бабусі стають зірками соцмереж, готуючи домашню пасту (18.08.2021) 18.08.2021

YouTube-канал Pasta Grannies розповідає історії літніх жінок, які люблять готувати. 87-річна Марія Арньяні робить домашню пасту. Вона щаслива, що людям подобаються її страви. "Коли я готую, то не думаю ні про що інше", - каже Марія. Дивіться самі!

Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео)

Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео) 22.02.2021

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які овочі і фрукти в ФРН найпопулярніші? Чи багато людей користуютсья фастфудами? З'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.

Особливості німецької кухні: головні страви німців (17.02.2021)

Особливості німецької кухні: головні страви німців (17.02.2021) 17.02.2021

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які у ФРН найпопулярніші овочі і фрукти? Чи багато людей користуються фастфудами? І взагалі - що вирізняє німецьку кухню, з'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.

Найбрудніше місто у світі - Європа у фокусі (відео)

Найбрудніше місто у світі - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2021

Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати. "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана. Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів.

"Вибухові" торти - в прямому і пененосному значенні (08.01.2021) 08.01.2021

"Коли торт вибухає, він розлітається на 50 метрів і більше!" Іспанський кондитер виготовляє торти з піротехнічними ефектами. Дивіться самі!

Німці в кризу стали частіше читати кулінарні книжки

Німці в кризу стали частіше читати кулінарні книжки 10.12.2020

На кулінарні книжки в Німеччині зараз особливий попит. А яка ще література допомагає німцям справлятись з коронавірусною кризою?

Кейтеринг від берлінських школярів... для президента (16.11.2020) 16.11.2020

В одній зі шкіл Берліна відкрили кулінарний бізнес. Школярі вчаться готувати, планувати замовлення і бюджет. Шкільний кейтеринг розпочався з проєкту для "проблемних" учнів, а тепер фірма навіть подає страви у президентському палаці.
Расизм у Німеччині: циганського соусу не буде, але що це змінить?

Расизм у Німеччині: "циганського соусу" не буде, але що це змінить? 01.09.2020

Торгова марка Knorr вирішила відмовитися від назви "циганський соус". З огляду на дебати на цю тему, рішення вітатимуть, але чи допоможе це подолати справжні проблеми сінті та ромів?
Патріотизм і французький сир - що спільного? Європа у фокусі (відео)

Патріотизм і французький сир - що спільного? "Європа у фокусі" (відео) 27.07.2020

Іспанія терпить поразку в боротьбі з пластиковим сміттям - через коронавірус? У Франції патріоти підтримують місцевих виробників сиру. Психологія "путінофіла": за що російський сталевар любить президента-автократа.
Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - Європа у фокусі (відео)

Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - "Європа у фокусі" (відео) 10.02.2020

Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття.
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