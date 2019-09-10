Кулеба: Україна зосередиться на економічній інтеграції до ЄС

У своїх відносинах з ЄС Україна зосередиться на економічній інтеграції. Про це у вівторок, 10 вересня, заявив віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час свого першого візиту до Брюсселя на цій посаді, передає кореспондент DW.

"Ми рухаємося в Європу, ми продовжуємо інтеграцію. Ми надзвичайно зацікавлені в економічній інтеграції", - зазначив Кулеба. За його словами, спершу варто об'єднати економіки та людей, після чого настане вже політична інтеграція. "Ви чули заяви і президента, і уряду, що ми дійсно налаштовані реформувати економіку, поставити її на рейки, які зроблять її ефективною і такою, що базуватиметься на зрозумілих нормах, нормах ЄС", - додав український урядовець.

Зокрема йдеться про інтеграцію до енергетичного союзу, до цифрового ринку ЄС, про так званий "промисловий безвіз", тобто угоду між Україною та ЄС про відповідність промислової продукції. "Якщо Україна зробить свою частину роботи, то ЄС піде на укладання угоди про сертифікацію української промислової продукції", - зазначив Кулеба.

Ще однією складовою економічної інтеграції він назвав реформування митниці. Віцепрем'єр повідомив, що обговорив підтримку Євросоюзом цього реформування. "Якщо ми розрулимо митницю, то це відкриє додатковий величезний потенціал для підвищення обсягів нашої торгівлі та створення сприятливих умов для бізнесу", - сказав він.

Протягом 10 вересня Дмитро Кулеба зустрівся, зокрема, з єврокомісаром з політики сусідства Йоганнесом Ганом (Johannes Hahn), заступником голови Єврокомісії з енергетичного союзу Марошем Шефчовичем і віцепрезидентом Єврокомісії з питань фінансів Валдісом Домброскісом. З останнім український урядовець обговорив питання виділення другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Він нагадав, що Україні ще треба виконати кілька умов, зокрема ухвалити деякі законодавчі акти. "Я дуже сподіваюся, що ми зможемо виконати свою частину, ЄС - свою, і до кінця року отримати гроші", - заявив Кулеба.