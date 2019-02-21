Кубинці голосують на референдумі за нову конституцію

Кубинці у неділю, 24 лютого, голосують на референдумі щодо затвердження в країні нової конституції. В голосуванні мають право взяти участь близько восьми мільйонів громадян. По всій країні з 7 ранку працюють 25 тисяч дільниць.

Серед головних змін, які запропоновані до нової конституції - часткове визнання приватної власності і відмова від будівництва комунізму, встановлення посади прем'єр-міністра, обмеження перебування на найвищій державній посаді. При цьому у країні зберігається однопартійна система і роль Комуністичної партії залишається керівною. Також зміни до основного закону дозволятимуть іноземні інвестиції, сприятимуть розвитку малого бізнесу, інтернету, надаватимуть право на юридичне представництво при арештах та на гендерну ідентичність.

22 липня минулого року Національна асамблея Куби одноголосно схвалила проект нової конституції країни. Після цього її винесли на громадське обговорення. Іноземні та місцеві спостерігачі очікують, що від 70 до 80 відсотків виборців проголосують за затвердження нової конституції. Результати голосування мають стати відомі в понеділок, 25 лютого.

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що референдум проходить на тлі "імперіалістичної загрози" в регіоні, маючи на увазі конфлікт між венесуельським урядом та США. "Сьогодні ми переможемо ... Це буде також важливою перемогою для Венесуели", - сказав він, передає агенція Reuters.

Поточна редакція конституції була ухвалена на референдумі в лютому 1976 року. Тоді за неї проголосували 97,8 відсотка виборців.