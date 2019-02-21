 Кубинці голосують на референдумі за нову конституцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Кубинці голосують на референдумі за нову конституцію

Нова конституція у разі затвердження визнаватиме приватну власність, дозволить іноземні інвестиції та встановить посаду прем'єр-міністра. Втім, роль Комуністичної партії залишиться керівною у країні.

Президент Куби Мігель Діас-Канель

Президент Куби Мігель Діас-Канель

Кубинці у неділю, 24 лютого, голосують на референдумі щодо затвердження в країні нової конституції. В голосуванні мають право взяти участь близько восьми мільйонів громадян. По всій країні з 7 ранку працюють 25 тисяч дільниць.

Серед головних змін, які запропоновані до нової конституції - часткове визнання приватної власності і відмова від будівництва комунізму, встановлення посади прем'єр-міністра, обмеження перебування на найвищій державній посаді. При цьому у країні зберігається однопартійна система і роль Комуністичної партії залишається керівною. Також зміни до основного закону дозволятимуть іноземні інвестиції, сприятимуть розвитку малого бізнесу, інтернету, надаватимуть право на юридичне представництво при арештах та на гендерну ідентичність.

DW.COM

Упродовж останніх двох років 14 співробітників канадського посольства в Гавані скаржилися на дивні симптоми. Канада скоротить штат свого диппредставництва на Кубі. (31.01.2019)

Проект нового основного закону легалізує приватну власність і відкриває шлях до реєстрації одностатевих шлюбів. Проте керівною в країні залишиться Комуністична партія. (23.07.2018)

22 липня минулого року Національна асамблея Куби одноголосно схвалила проект нової конституції країни. Після цього її винесли на громадське обговорення. Іноземні та місцеві спостерігачі очікують, що від 70 до 80 відсотків виборців проголосують за затвердження нової конституції. Результати голосування мають стати відомі в понеділок, 25 лютого.

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що референдум проходить на тлі "імперіалістичної загрози" в регіоні, маючи на увазі конфлікт між венесуельським урядом та США. "Сьогодні ми переможемо ... Це буде також важливою перемогою для Венесуели", - сказав він, передає агенція Reuters.

Поточна редакція конституції була ухвалена на референдумі в лютому 1976 року. Тоді за неї проголосували 97,8 відсотка виборців. 

Дивитись відео 00:59

Жалоба та радощі після смерті Фіделя Кастро (28.11.2016)

Аудіо й відео до теми

Жалоба та радощі після смерті Фіделя Кастро (28.11.2016)  

Також за темою

Kuba neue Verfassung macht Weg für Homo-Ehe frei

Парламент Куби схвалив проект нової конституції 23.07.2018

Проект нового основного закону легалізує приватну власність і відкриває шлях до реєстрації одностатевих шлюбів. Проте керівною в країні залишиться Комуністична партія.

Kuba Raúl Castro und Miguel Díaz-Canel

Коментар: Кубинська нова конституція зі старими догмами 23.07.2018

Парламент Куби схвалив нову конституцію. Попри це зміниться не так багато - однак громадяни ще висловляться на референдумі, де навіть зможуть сказати змінам "ні". Коментар Йоані Санчес.

Реклама

Докладно

Чеські євробляхи в Україні (фотоілюстрація)

Завершився пільговий період для розмитнення "євроблях"

Що це означає для власників "євроблях", які не встигли зареєструвати свої авто в Україні? 

Злотий - національна валюта Польщі

Для німецького бізнесу Польща і Чехія важливіші за РФ

У Німеччині проаналізували підсумки торгівлі зі Східною Європою і пострадянськими країнами за 2018 рік.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  