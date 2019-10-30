 КС визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2020

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Новини

КС визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України

Судді Конституційного суду вирішили, що в правовій системі країни існує лише один вищий орган судової влади, і зміна назви не передбачає припинення діяльності та ліквідації Верховного суду України.

Конституційний суд України (архівне фото)

Конституційний суд України (архівне фото)

Конституційний суд (КС) України визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України в контексті судової реформи 2016 року. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті суду в середу, 19 лютого. Рішення ухвалене напередодні.

У конституційному поданні Верховний суд України  (ВСУ) відстоював позицію, що парламент, закріпивши на законодавчому рівні порядок припинення діяльності та ліквідацію ВСУ, вийшов за межі повноважень, визначених у Конституції України. ВСУ наголосив, що зміна назви "Верховний суд України" на "Верховний суд" не може бути підставою для припинення діяльності суду.

Судді Конституційного суду вирішили, що в правовій системі країни існує лише один вищий орган судової влади, і зміна назви не передбачає припинення діяльності та ліквідації Верховного суду України.

Окрім того, КС визнав неконституційним пункт закону "Про судоустрій і статус суддів", де йдеться про те, що судді Верховного суду України мають право брати участь в конкурсі до нового Верховного суду. КС зазначив, що перейменування Верховного суду України не може відбуватися без переведення його суддів на посади суддів Верховного Суду. Таким чином, КС дійшов висновку, що судді Верховного суду України повинні продовжувати здійснювати свої повноваження як судді Верховного суду.

КС рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до цього рішення. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

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