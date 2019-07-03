Крісталіна Георгієва стане новою очільницею МВФ

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання у середу, 25 вересня, обрала Крісталіну Георгієву директором-розпорядником фонду на наступні п'ять років.

Представниця Болгарії Георгієва стане першим в історії МВФ керівником з країни з економікою, що розвивається, йдеться в повідомленні МВФ. Вона стане до роботи 1 жовтня.

Перед цим Георгієва обіймала посаду виконавчої директорки Світового банку, а до того була єврокомісаркою у Брюсселі. Як зазначає агенція dpa, її призначення на посаду очільниці МВФ було очікуваним, оскількиГеоргієву номінував Євросоюз. До того ж, нова голова фонду була єдиною кандидаткою на посаду.

Перед цим рада директорів МВФ змінила статут, щоб 66-річна Георгієва змогла обійняти посаду. До цього очільником чи очільницею фонду могла стати особа не старша 65 років.

Крісталіна Георгієва замінить на посаді свою попередницю Крістін Лагард, яка з липня 2011 року виконувала обов'язки директорки-розпорядниці МВФ. Тепер Лагард переходить на посаду очільниці Європейського центрального банку.