 Крісталіна Георгієва стане новою очільницею МВФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2019

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Крісталіна Георгієва стане новою очільницею МВФ

Представницю Болгарії Крісталіну Георгієву обрали новою очільницею Міжнародного валютного фонду. Вона замінить на цій посаді Крістін Лагард з 1 жовтня.

Крісталіна Георгієва стане новою головою МВФ

Крісталіна Георгієва стане новою головою МВФ

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання у середу, 25 вересня, обрала Крісталіну Георгієву директором-розпорядником фонду на наступні п'ять років.

Представниця Болгарії Георгієва стане першим в історії МВФ керівником з країни з економікою, що розвивається, йдеться в повідомленні МВФ. Вона стане до роботи 1 жовтня.

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Щодо кандидатури Крістін Лагард ще мають відбутися консультації в Європарламенті. Остаточне рішення очікується в жовтні на саміті ЄС. Тим часом європейці прагнуть зеберегти за собою головну посаду в МВФ. (09.07.2019)

У Європейському Союзі обрали болгарську політикиню та економістку Крісталіну Георгієву кандидаткою від ЄС на пост очільниці Міжнародного валютного фонду. (02.08.2019)

Перед цим Георгієва обіймала посаду виконавчої директорки Світового банку, а до того була єврокомісаркою у Брюсселі. Як зазначає агенція dpa, її призначення на посаду очільниці МВФ було очікуваним, оскількиГеоргієву номінував Євросоюз. До того ж, нова голова фонду була єдиною кандидаткою на посаду.

Перед цим рада директорів МВФ змінила статут, щоб 66-річна Георгієва змогла обійняти посаду. До цього очільником чи очільницею фонду могла стати особа не старша 65 років.

Крісталіна Георгієва замінить на посаді свою попередницю Крістін Лагард, яка з липня 2011 року виконувала обов'язки директорки-розпорядниці МВФ. Тепер Лагард переходить на посаду очільниці Європейського центрального банку.

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