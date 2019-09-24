 Кронпринц Саудівської Аравії застеріг від ескалації конфлікту з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Кронпринц Саудівської Аравії застеріг від ескалації конфлікту з Іраном

Якщо Іран не вдасться стримати, це призведе до чергової ескалації, що загрожує глобальним інтересам, заявив принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

Кронпринц Мохаммед бін Салман

Кронпринц Мохаммед бін Салман

Принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман застеріг від ескалації конфлікту з Іраном. Війна з Іраном матиме руйнівний вплив на світову економіку, заявив він в інтерв'ю телеканалу CBS, яке вийшло в ефір у неділю, 29 вересня. Кронпринц віддає перевагу невійськовому розв'язанню напруженої ситуації навколо Тегерана.

"Якщо світ не вживе сильних і рішучих заходів для стримування Ірану, ми стикнемося з черговою ескалацією, яка загрожує глобальним інтересам", - зазначив Салман. За його словами, у цьому випадку постачання нафти з регіону буде перервано, а ціни на неї дуже сильно зростуть.

Атаки на саудівські нафтопереробні заводи, в яких Ер-Ріяд звинувачував Тегеран, кронпринц назвав "дурними". "Тільки дурень міг атакувати п'ять відсотків (нафтових - Ред.) світових поставок. Єдиною стратегічною метою було довести, що вони дурні, і вони це зробили", - наголосив Салман. Відповідальність за напади взяли на себе єменські хусити. Однак США, Саудівська Аравія та кілька європейських країн звинувачують в них Іран, який відкидає усі закиди.

Убивство Джамаля Хашоггі

Кронпринц також торкнувся питання загибелі саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, який був вбитий у Стамбулі восени 2018 року. На питання, чи це він наказав вбити репортера Салман відповів: "Абсолютно ні".

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"Але я беру на себе всю відповідальність як лідер Саудівської Аравії, тим більше, що це здійснили особи, що працювали на саудівський уряд", - додав Салман. При цьому він назвав вбивство Хашоггі "жахливим злочином" та "помилкою".

Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашоггі убили. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб. У січні 2019 року в Саудівській Аравії розпочався процес над підозрюваними у вбивстві журналіста.

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