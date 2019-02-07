 Кронпринц Саудівської Аравії говорив про ″кулю″ для журналіста Хашоггі - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

Кронпринц Саудівської Аравії говорив про "кулю" для журналіста Хашоггі - ЗМІ

Про "кулю" проти журналіста Хашоггі говорив принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, пише видання New York Times. В ООН заявляють, що вбиство журналіста було сплановане.

Мохаммед бін Салман

Мохаммед бін Салман

Принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман згадував слово "куля", обговорюючи можливі дії у разі, якщо спроби повернути журналіста Джамаля Хашоггі виявляться безплідними. Ці слова пролунали більш ніж за рік до вбивства Хашоггі в одній з приватних розмов Мохаммеда бін Салмана, повідомило американське видання New York Times в четвер, 7 лютого.

Журналісти посилаються на недавно роздобуті дані американських спецслужб. У записаній спецслужбами США розмові саудівський принц-наступник заявив, що Хашоггі, котрий на той час перебував у Вашингтоні, потрібно якимось чином заманити до Саудівської Аравії або повернути до країни силою. Якщо це не вдасться, тоді можна було б застосувати проти журналіста "кулю", сказав крон-принц, повідомляє NYT.  

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Американські сенатори підтримали резолюцію зі звинуваченнями у смерті журналіста Джамаля Хашоггі на адресу саудівського кронпринца. Президент Трамп весь цей час заперечував причетність принца до вбивства репортера. (14.12.2018)

Анкара розчаровано відреагувала на намір Ер-Ріяда не видавати Туреччині двох екс-радників саудівського кронпринца, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. (10.12.2018)

У Саудівській Аравії розпочався судовий процес проти підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі. Генпрокурор королівства вимагає найвищої міри покарання для п'ятьох підозрюваних. (03.01.2019)

Держсекретар США Майк Помпео планує обговорити з саудівським принцом Мохаммедом бін Салманом притягнення до відповідальності вбивць журналіста Джамаля Хашоггі. (13.01.2019)

В ООН кажуть про "сплановане вбивство" Хашоггі

Тим часом спеціальна доповідачка ООН з питання позасудових страт Агнеса Калламар заявила за підсумками свого візиту до Туреччини, що вбивство Хашоггі було сплановане. Про це Калламар сказала 7 лютого, повідомляється на сайті ООН.

Скоєне "призвело до серйозних наслідків на міжнародному рівні, які вимагають негайного втручання з боку міжнародної спільноти, включно з ООН", наголосила Калламар.

Конгрес США погрожує заходами проти саудитів

8 лютого спливає визначений Конгресом США термін для президента Дональда Трампа щодо виявлення причетності саудівського крон-принца до вбивства критичного до королівського дому журналіста. Напередодні конгресмени погрожували вдатися до рішучих заходів проти Саудівської Аравії на тлі повідомлень ЗМІ про "кулю", нагадує агенція новин AFP.

Так само в Анкарі наголосили на необхідності видачі владою Саудівської Аравії підозрюваних у вбивстві журналіста. Про це заявив речник турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана в розмові з журналістами інформагенції Reuters. За словами речника Ердогана, саме такий крок свідчитиме про готовність саудитів співпрацювати зі слідством з метою пролити світло на всі обставини вбивства журналіста.

Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашоггі убили в саудівському консульстві Стамбула. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб.

У січні 2019 року в Саудівській Аравії розпочався процес над підозрюваними у вбивстві журналіста.

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