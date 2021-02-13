Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Кримінальний процесуальний кодекс України – закон, що визначає порядок кримінального провадження на території України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кримінальний процесуальний кодекс". Кримінальний процесуальний кодекс України було ухвалено Верховною Радою 2012 року. Він замінив старий Кримінально-процесуальний кодекс України від 1960 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Нова норма Кримінального кодексу про обов’язкову згоду на секс спричинила в Україні хвилю жартів та глузувань. Проте сексуальне насильство в родинах трапляється часто і не є аж такою веселою темою. Як дати бій домашньому насиллю - репортаж DW.
Президент України у п’ятницю, 13 січня, вніс до Верховної Ради проект закону про новий Кримінальний процесуальний кодекс. Розглянути документ депутати можуть вже в лютому. Правозахисники з нетерпінням чекають ухвалення.