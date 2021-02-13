Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кримінальний процесуальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України – закон, що визначає порядок кримінального провадження на території України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кримінальний процесуальний кодекс". Кримінальний процесуальний кодекс України було ухвалено Верховною Радою 2012 року. Він замінив старий Кримінально-процесуальний кодекс України від 1960 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає кнопокдавство, - Разумков

Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає "кнопокдавство", - Разумков 13.02.2021

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народний депутат, якого суд визнає винним у кнопкодавстві, втратить свій мандат.
КСУ задовольнив скаргу Надії Савченко

КСУ задовольнив скаргу Надії Савченко 25.06.2019

Конституційний суд України визнав неконституційною норму КПК щодо тримання під вартою без можливості застави або взяття на поруки підозрюваних у держзраді чи тероризмі.

Як нові "правила сексу" переможуть домашнє насильство (22.01.2019) 22.01.2019

Нова норма Кримінального кодексу про обов’язкову згоду на секс спричинила в Україні хвилю жартів та глузувань. Проте сексуальне насильство в родинах трапляється часто і не є аж такою веселою темою. Як дати бій домашньому насиллю - репортаж DW.
Що треба знати про нові правила сексу в Україні

Що треба знати про нові "правила сексу" в Україні 15.01.2019

Зґвалтування та сексуальне насильство тепер по-новому трактуються в Україні. Відповідні законодавчі зміни набули чинності 11 січня. На прохання DW нововведення коментує професор НаУКМА, юрист Микола Хавронюк.
Лише на папері: час Х для Державного бюро розслідувань в Україні

Лише на папері: час "Х" для Державного бюро розслідувань в Україні 15.11.2017

З 20 листопада в Україні мало б запрацювати Державне бюро розслідувань. Для його створення в української влади було п’ять років. Однак за цей час інституція з'явилася лише на папері.
Маски-шоу і все дарма? Чому корупціонери в Україні уникають арешту

"Маски-шоу" і все дарма? Чому корупціонери в Україні уникають арешту 30.05.2017

Підозрюваним у корупційних злочинах допомагає поблажливість судів і законодавства, а також погана підготовка сторони обвинувачення, кажуть експерти. DW з'ясовувала, чому затриманих так швидко відпускають з-під варти.
СІЗО розвантажили, систему не змінили

СІЗО розвантажили, систему не змінили 26.08.2013

Новий Кримінальний процесуальний кодекс частково розв’язав проблему переповнених слідчих ізоляторів України. Утім, судова практика залишається недемократичною, критикують правозахисники і адвокати.
Суд присяжних в Україні – ще експеримент чи вже усталена процедура?

Суд присяжних в Україні – ще експеримент чи вже усталена процедура? 23.08.2013

Понад півроку тому в Україні був запроваджений інститут суду присяжних. Експерти поки не бачать підстав вважати, що суд присяжних збільшує шанси обвинувачених на виправдання.
Угоди зі слідством та з потерпілим – прогрес чи підґрунтя для корупції?

Угоди зі слідством та з потерпілим – прогрес чи підґрунтя для корупції? 20.11.2012

20 листопада набуває чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс України. Він покликаний ефективніше захищати права людини. Проте чи не стануть окремі нововведення ґрунтом для нових корупційних зловживань?
Новий Кримінальний процесуальний кодекс допоможе розслідувати злочини міліції

"Новий Кримінальний процесуальний кодекс допоможе розслідувати злочини міліції" 21.09.2012

Створення незалежного механізму рослідування скарг на міліцію – у фокусі українського візиту дослідниці з міжнародного правозахисного руху Amnesty International Хези МакГілл.
Новий Кримінальний процесуальний кодекс: як приймали, так і діятиме?

Новий Кримінальний процесуальний кодекс: як приймали, так і діятиме? 13.04.2012

Верховна Рада ухвалила новий Кримінально-процесуальний кодекс. Утім, чи легітимний цей документ? Адже ухвалили його 271 голосом. При цьому у сесійній залі перебувало фізично близько 50 парламентарів.
Українські правозахисники покладають чималі надії на новий Кримінальний процесуальний кодекс

Українські правозахисники покладають чималі надії на новий Кримінальний процесуальний кодекс 15.01.2012

Президент України у п’ятницю, 13 січня, вніс до Верховної Ради проект закону про новий Кримінальний процесуальний кодекс. Розглянути документ депутати можуть вже в лютому. Правозахисники з нетерпінням чекають ухвалення.