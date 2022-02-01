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Кривий Ріг

Кривий Ріг - місто в Дніпропетровській області.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кривий Ріг".

У компанії Метінвест Ахметова заявили про обшуки

У компанії "Метінвест" Ахметова заявили про обшуки 01.02.2022

На підприємствах "Метінвесту" Ріната Ахметова в Кривому Розі обшуки, які нібито пов'язані з податковими порушеннями компанії.
Суд заблокував рахунки найбільшого меткомбінату України: деталі справи

Суд заблокував рахунки найбільшого меткомбінату України: деталі справи 06.01.2022

Керівництво "АрселорМіттал Кривий Ріг" скаржиться на паралізовану правоохоронцями роботу та неможливість платити зарплати. У генпрокурора пояснюють, що заморозили рахунки через ухилення від сплати податків.
Поліція встановлює обставини загибелі мера Кривого Рогу

Поліція встановлює обставини загибелі мера Кривого Рогу 15.08.2021

Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова було виявлено на веранді власного будинку. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство).
Криворізьке рокірування: чи є альтернатива регіоналам у рідному місті Зеленського

Криворізьке рокірування: чи є альтернатива "регіоналам" у рідному місті Зеленського 09.12.2020

Наступні п'ять років Кривим Рогом керуватиме Костянтин Павлов - радник чинного мера Юрія Вілкула. DW розповідає, чому позиції "Партії регіонів" тут лишають непохитними навіть після її забуття.
Кандидат від Слуги народу програв у Кривому Розі - ОПОРА

Кандидат від "Слуги народу" програв у Кривому Розі - "ОПОРА" 08.12.2020

Представник ОПЗЖ переміг кандидата від "Слуги народу" у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу, повідомили у громадянській мережі "ОПОРА".
Юрій Вілкул відмовився від участі у другому турі виборів мера Кривого Рогу

Юрій Вілкул відмовився від участі у другому турі виборів мера Кривого Рогу 17.11.2020

Через погіршення стану здоров'я чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив про рішення зняти свою кандидатуру й не висуватися в другому турі виборів міського голови.

Нападнику з Кривого Рогу повідомили про підозру

Нападнику з Кривого Рогу повідомили про підозру 08.11.2020

Затриманого чоловіка підозрюють у вбивстві двох і замаху на вбивство вісьмох людей у Кривому Розі, повідомили в Офісі генпрокурора.

Зеленський назвав напад у Кривому Розі абсолютним тероризмом

Зеленський назвав напад у Кривому Розі "абсолютним тероризмом" 08.11.2020

Ножовий напад у Кривому Розі, під час якого загинули двоє людей, на думку Володимира Зеленського, є "проявом абсолютного тероризму".
Битва за 95-й квартал: чому партія Зеленського втратила довіру в його рідному місті

Битва за 95-й квартал: чому партія Зеленського втратила довіру в його рідному місті 26.10.2020

На виборах до міськради Кривого Рогу партія "Слуга Народу" так і не змогла здобути більшості голосів. Чому виборці в рідному місті Володимира Зеленського втратили довіру до його політсили - у репортажі DW.
В АрселорМіттал заявляють про збитки і політичний тиск

В "АрселорМіттал" заявляють про збитки і політичний тиск 23.07.2019

Найбільша українська металургійна компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" відкидає звинувачення СБУ щодо екоциду та заявляє про мільйон доларів збитків через обшуки.

АрселорМіттал: СБУ вилучила майна на 150 мільйонів доларів

"АрселорМіттал": СБУ вилучила майна на 150 мільйонів доларів 21.07.2019

Представник "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляє, що обшук СБУ тривав понад 14 годин. Вартість вилученого майна становить близько 150 мільйонів доларів.
СБУ проводить обшуки на комбінаті АрселорМіттал Кривий Ріг

СБУ проводить обшуки на комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг" 20.07.2019

Найбільший в Україні металургійний комбінат підозрюють в екоциді. Раніше президент України Володимир Зеленський критикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації.
Акції до Дня перемоги над нацизмом в Україні відбулися мирно

Акції до Дня перемоги над нацизмом в Україні відбулися мирно 09.05.2019

У багатьох містах України акції, присвячені дню перемоги над нацизмом, проходять без заворушень і значних правопорушень. В акціях в усій Україні, за даними Нацполіції, взяло участь близько 700 тисяч осіб.

Чи завжди Зеленський був таким смішним: що розповідають про його дитинство у Кривому Розі (12.04.2019) 12.04.2019

Не дивно, що в рідному Кривому Розі Володимиром Зеленським пишаються та охоче розповідають, яким хорошим хлопчиком він був. Проте чи усі в місті згодні, що Зеленський стане успішним президентом?

Чи завжди Зеленський був таким смішним (відео)

Чи завжди Зеленський був таким смішним (відео) 10.04.2019

Про Володимира Зеленського у рідному Кривому Розі охоче розповідають, яким хорошим хлопчиком він був. Проте чи всі в місті згодні, що він стане добрим президентом?

Сміла: теплом забезпечена лише половина будинків

Сміла: теплом забезпечена лише половина будинків 16.11.2018

У Смілі в Черкаській області, де запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення, запустили теплопостачання.

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