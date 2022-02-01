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Кривий Ріг - місто в Дніпропетровській області.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кривий Ріг".
На виборах до міськради Кривого Рогу партія "Слуга Народу" так і не змогла здобути більшості голосів. Чому виборці в рідному місті Володимира Зеленського втратили довіру до його політсили - у репортажі DW.
Не дивно, що в рідному Кривому Розі Володимиром Зеленським пишаються та охоче розповідають, яким хорошим хлопчиком він був. Проте чи усі в місті згодні, що Зеленський стане успішним президентом?