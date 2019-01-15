Кривавий Місяць та інші небесні феномени 2019 року

В ніч з неділі на понеділок, точніше, вже під ранок 21 січня, вся Європа, а також жителі Африки й Америки зможуть спостерігати дивовижний феномен: місячне затемнення, під час якого супутник Землі забарвиться в червоно-бурий колір.

Подібні явища унікальні, хоча попереднє повне затемнення з "кривавим" Місяцем було торік. Але якщо ви пропустите його 21 січня, то наступного разу така нагода випадатиме аж 2037 року. Винятковість нинішнього затемнення ще й у тому, що Місяць буде величезним.

Річ у тім, що 21 січня, тобто першого дня повного місяця, він особливо близько підійде до Землі (астрономи називають це супермісяцем). Жителі України та Росії зможуть спостерігати лише часткові фази затемнення, а не повне, як в Західній і Північній Європі, однак і це - особливе видовище.

Чому Місяць червоний

Затемнення, як місячне, так і сонячне, відбуваються тоді, коли Сонце, Земля, яка обертається навколо нього, і Місяць, що обертається навколо Землі, вишикуються в одну лінію. Якщо наша планета опиняється в цьому разі між Сонцем і Місяцем, вона кидає тінь на свій супутник.

Тоді ми і можемо спостерігати часткове або повне місячне затемнення. Промені синьої частини спектра більше розсіюються в атмосфері, ніж червоного, адже синій має коротшу довжину хвилі. Тому Місяць і забарвлюється в криваво-червоний колір.

Повне місячне затемнення в перигеї - не єдиний дивовижний небесний феномен, який можна буде побачити в році, що настав. 2 липня очікується повне сонячне затемнення. Щоправда, видно його буде тільки в Південній Америці та на островах Тихого океану. В ніч з 16 на 17 липня відбудеться часткове місячне затемнення, яке досягне своєї максимальної фази о 00:30 за київським часом. Його побачать у всій Європі, а от жителі Східного Сибіру, Чукотки та Камчатки - цього не зможуть.

Натомість 26 грудня так зване кільцеподібне сонячне затемнення можна буде спостерігати тільки в Південно-Східному Сибіру, ​​перш за все в Примор'ї та Забайкаллі. Місяць, що опиниться цього дня на одній лінії із Землею і Сонцем і між ними, буде затуляти частину світила, утворюючи кільце сонячного сяйва навколо темного кола. Неймовірна картина!

Зірки й бажання

До того, 11 листопада, буде ще одне фантастичне видовище - астрономічний транзит Меркурія. Найменша і найближча до Сонця планета нашої системи буде рухатися в цей день точно між Землею і Сонцем, тож з другої половини дня і до самого заходу Сонця можна буде побачити чорну крапку, що рухається сонячним диском.

Але в жодному разі не намагайтеся побачити це неозброєним оком або навіть в звичайних темних окулярах. Це небезпечно! У таких випадках потрібні спеціальні окуляри, які, без сумніву, будуть продаватися в листопаді, як кажуть, на кожному розі.

Ну, і, звичайно, в 2019 році на нас знову чекають чарівні метеоритні дощі. Готуйтеся загадувати бажання в ніч з 22 на 23 квітня, 5-6 травня, 12-13 серпня і 17-18 листопада. Особливо "врожайним" буде серпневий зорепад Персеїди: до 150 зірок, що падають, (насправді - камінчиків, крижинок і пилу з хвоста комети) на годину.

У зв'язку з небесними феноменами часто виникає питання: наскільки небезпечні вони (насамперед затемнення) для здоров'я? Багато хто досі надає їм містичного негативного сенсу. Особливо наголошують на цьому астрологи. Однак наука, в принципі, не виявила жодних слідів небезпечного впливу подібних небесних явищ на фізіологію людини й тварин.

Проте, людям, що страждають на хронічні захворювання, пенсіонерам та вагітним жінкам варто остерігатися. Річ у тім, що в дні затемнень дещо вищі електромагнітна й гравітаційна активність. А ось це справді може позначитися на самопочутті.

Дивитись відео 01:07 Now live 01:07 хв Поділитись "Кривавий Місяць": не пропустіть найдовше місячне затемнення століття (25.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/323QN "Кривавий Місяць": не пропустіть найдовше місячне затемнення століття (25.07.2018)