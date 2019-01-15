 Кривавий Місяць та інші небесні феномени 2019 року | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 20.01.2019

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Світ

Кривавий Місяць та інші небесні феномени 2019 року

Повне місячне затемнення вночі 21 січня буде унікальним. Якщо проґавите його, то наступного доведеться чекати до 2037 року.

Небесні явища

Такі небесні феномени, як кривавий місяць - досить рідкісні явища

В ніч з неділі на понеділок, точніше, вже під ранок 21 січня, вся Європа, а також жителі Африки й Америки зможуть спостерігати дивовижний феномен: місячне затемнення, під час якого супутник Землі забарвиться в червоно-бурий колір.

Подібні явища унікальні, хоча попереднє повне затемнення з "кривавим" Місяцем було торік. Але якщо ви пропустите його 21 січня, то наступного разу така нагода випадатиме аж 2037 року. Винятковість нинішнього затемнення ще й у тому, що Місяць буде величезним.

Річ у тім, що 21 січня, тобто першого дня повного місяця, він особливо близько підійде до Землі (астрономи називають це супермісяцем). Жителі України та Росії зможуть спостерігати лише часткові фази затемнення, а не повне, як в Західній і Північній Європі, однак і це - особливе видовище.

Чому Місяць червоний

Затемнення, як місячне, так і сонячне, відбуваються тоді, коли Сонце, Земля, яка обертається навколо нього, і Місяць, що обертається навколо Землі, вишикуються в одну лінію. Якщо наша планета опиняється в цьому разі між Сонцем і Місяцем, вона кидає тінь на свій супутник.

Тоді ми і можемо спостерігати часткове або повне місячне затемнення. Промені синьої частини спектра більше розсіюються в атмосфері, ніж червоного, адже синій має коротшу довжину хвилі. Тому Місяць і забарвлюється в криваво-червоний колір.

Повне місячне затемнення в перигеї - не єдиний дивовижний небесний феномен, який можна буде побачити в році, що настав. 2 липня очікується повне сонячне затемнення. Щоправда, видно його буде тільки в Південній Америці та на островах Тихого океану. В ніч з 16 на 17 липня відбудеться часткове місячне затемнення, яке досягне своєї максимальної фази о 00:30 за київським часом. Його побачать у всій Європі, а от жителі Східного Сибіру, Чукотки та Камчатки - цього не зможуть.

Натомість 26 грудня так зване кільцеподібне сонячне затемнення можна буде спостерігати тільки в Південно-Східному Сибіру, ​​перш за все в Примор'ї та Забайкаллі. Місяць, що опиниться цього дня на одній лінії із Землею і Сонцем і між ними, буде затуляти частину світила, утворюючи кільце сонячного сяйва навколо темного кола. Неймовірна картина!

Зірки й бажання

До того, 11 листопада, буде ще одне фантастичне видовище - астрономічний транзит Меркурія. Найменша і найближча до Сонця планета нашої системи буде рухатися в цей день точно між Землею і Сонцем, тож з другої половини дня і до самого заходу Сонця можна буде побачити чорну крапку, що рухається сонячним диском.

Але в жодному разі не намагайтеся побачити це неозброєним оком або навіть в звичайних темних окулярах. Це небезпечно! У таких випадках потрібні спеціальні окуляри, які, без сумніву, будуть продаватися в листопаді, як кажуть, на кожному розі.

Ну, і, звичайно, в 2019 році на нас знову чекають чарівні метеоритні дощі. Готуйтеся загадувати бажання в ніч з 22 на 23 квітня, 5-6 травня, 12-13 серпня і 17-18 листопада. Особливо "врожайним" буде серпневий зорепад Персеїди: до 150 зірок, що падають, (насправді - камінчиків, крижинок і пилу з хвоста комети) на годину.

Зорепад Персеїди

У зв'язку з небесними феноменами часто виникає питання: наскільки небезпечні вони (насамперед затемнення) для здоров'я? Багато хто досі надає їм містичного негативного сенсу. Особливо наголошують на цьому астрологи. Однак наука, в принципі, не виявила жодних слідів небезпечного впливу подібних небесних явищ на фізіологію людини й тварин.

Проте, людям, що страждають на хронічні захворювання, пенсіонерам та вагітним жінкам варто остерігатися. Річ у тім, що в дні затемнень дещо вищі електромагнітна й гравітаційна активність. А ось це справді може позначитися на самопочутті.

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Аудіо й відео до теми

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Докладно

Небесні явища

Кривавий Місяць та інші небесні феномени 2019 року

Повне місячне затемнення вночі 21 січня буде унікальним. Якщо проґавите, то наступного доведеться чекати до 2037 року. 

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