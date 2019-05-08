Кремлівська "Альтернатива для Німеччини"? Зв'язки німецьких правих із Росією

Молодий політик Маркус Фронмаєр (Markus Frohnmaier) у свої 28 років вже досяг значних кар'єрних висот у німецькій правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Він став очільником молодіжної організації АдН, речником партії, а тепер - і депутатом Бундестагу. Фронмаєр походить з Румунії, у дитинстві його усиновила німецька сімейна пара. Нині він одружений на росіянці. Однак політик має міжнародні зв'язки не лише завдяки своїй біографії. Так, він намагався налагодити контакти "Альтернативи для Німеччини" із Францією та Сербією. А із кремлівською партією "Единая Россия" Фронмаєр збирався підписати договір про молодіжну співпрацю. Критику він відкидав, пояснюючи, що "в Німеччині існує моральна мобілізація проти Росії", якій він намагається протидіяти.

Однак ця стратегія вилилася для Фронмаєра в неприємності. За повідомленнями ЗМІ, які оприлюднили електронне листування осіб із російських урядових кіл, німецький політик отримував рознарядки із Кремля. Фронмаєр звинувачення відкидає і вимагає офіційних доказів. Однак від інтерв'ю відмовляється, а питання переадресовує на адвокатів.

Німецькі ЗМІ назвали Маркуса Фронмаєра "маріонеткою Москви"

Цим повідомленням ЗМІ передував ще один скандал, пов'язаний із помічником депутата. У січні 2019 року з'ясувалося, що друга і референта Фронмаєра Мануеля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter), відомого у Німеччині праворадикального журналіста, підозрюють у причетності до підпалу угорського культурного центру в Ужгороді у лютому 2018 року.

При цьому відкритим залишається питання того, як виглядає співпраця АдН та Росії. Можливо, партія отримала від Кремля кредит, як у випадку французької правої популістки Марін Ле Пен? Чи, може, як демонструє скандальне відео за участі австрійських політиків, у відповідь на таємні домовленості російським олігархам пропонують економічний або медійний вплив?

Зовнішня політика за "прусською традицією"

Привід для спекуляцій з'явився вже незадовго після створення АдН у 2013 році. Співзасновник партії Александер Ґауланд (Alexander Gauland) скликав прес-конференцію, присвячену її зовнішнім зв'язкам (!) - доволі неочікувано як для партії, яка на той момент могла розраховувати максимум на п'ять відсотків підтримки виборців. Ґауланд заявив, що Німеччині треба повернутися до прусської традиції ХІХ сторіччя, за якої Росія та Пруссія були тісними партнерами. Це, на думку Ґауланда, було вигідним для Німеччини.

Після тієї прес-конференції змінилося багато чого, зокрема, почалася українська криза та анексія Криму Росією. АдН потрапила спершу в земельні парламенти, а у 2017-му - і до Бундестагу, а близькість до Росії все більше ставала профільною ознакою цієї політичної сили. "Так, ми бачимо деякі речі у відносинах з Росією інакше", - сказав Ґауланд в інтерв'ю DW. За його словами, хороші відносини з РФ - запорука перемоги, а не поразки.

Перед українською кризою відносини німецького уряду з Росією також можна було назвати доволі хорошими. АдН змогла використати подальше їх погіршення у власних інтересах. Своїм курсом, дружнім до Москви, партія протиставила себе новому російському курсові канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) як несистемна політична сила, яка виступає проти істеблішменту.

Німецькі праві популісти проти санкцій щодо РФ

Інтерес з боку Росії полягав у пропагуванні послаблення західних санкцій проти неї. І політики від АдН, серед яких не лише Фронмаєр, під час подорожей, зустрічей та конференцій вимагали їхнього скасування, таким чином непрямо виправдовуючи політику Володимира Путіна. ЗМІ і політики від інших партій критикували це, апелюючи до політичних і моральних законів. Однак депутати від АдН формально діяли в межах їхнього мандату.

Про ймовірні неофіційні контакти політиків цієї політичної сили із представниками російської політики або промисловості відомо мало. Вочевидь, саме через це Відомство з охорони конституції, внутрішня спецслужба Німеччини, покликана відстежувати незаконний вплив з-за кордону, утримується від коментування зв'язків АдН з Росією. Відомство систематично моніторить діяльність цієї політичної сили лише з минулого року, після зміни його очільника. Однак у секретній доповіді, присвяченій правим популістам, ім'я Фронмаєра хоч і фігурує, але не через зв'язки з Росією, а через контакти із правими екстремістами. Про контакти з росіянами у документі на 436 сторінки ідеться лише п'ять разів - і великого резонансу ця інформація не викликала. Натомість у доповіді, присвяченій впливу Росії на вибори до Європарламенту, з даними ЗМІ, АдН жодної ролі не відігравала.

Високі політичні дивіденди

Офіційно наявність зв'язків з Росією у липні 2018 року підтвердила членкиня вищої ради партії "Единая Россия" Вероніка Крашениннікова: "Євроскептики і "консерватори" із задоволенням їздять до Москви і навіть у невизнаний Крим, вимагають зняття санкцій з Росії, виступають лояльними спостерігачами на російських виборах, регулярно коментують події російським телеканалам на користь Росії".

За її словами, кілька слів підтримки на адресу Росії цим політикам нічого не коштують, а натомість вони отримують безкоштовну рекламу в російських ЗМІ і офіційне визнання. На думку Крашениннікової, АдН таким чином отримує не лише національну, але й міжнародну легітимацію та високі політичні дивіденди.

Дивитись відео 01:12 Поділитись Підпал угорського центру в Ужгороді: сліди ведуть у Німеччину? (15.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Bbd4 Підпал угорського центру в Ужгороді: сліди ведуть у Німеччину?

АдН стала обережнішою?

Однак у політичній діяльності АдН тема Росії відіграє незначну роль - зокрема у парламентських ініціативах та запитах у Бундестазі. Коли ця тема виникає, ідеться переважно про підтримку російських німців або молодіжний обмін з РФ. "Формалізована співпраця" з Росією не належить до пріоритетів АдН, заявив її очільник Ґауланд у відповідь на питання про плани на майбутнє.

За словами глави молодіжної організації АдН "Молода альтернатива" Даміана Лора (Damian Lohr), Росія на сьогодні "не є пріоритетом". "Я ще ніколи не був у Росії, актуальних домовленостей не існує, як і контакту", - зазначив Лор. При цьому він додав, що АдН - єдина партія в Німеччині, яка виступає за "збалансоване ставлення до Росії".

Ґауланд наголосив, що гроші від "чужих держав" він відхиляє. Те, що це насправді так, АдН нині має довести - адже партію підозрюють у отриманні нелегальних пожертв з-за кордону на ведення передвиборчої кампанії.

У всьому, що може свідчити про вплив з-за кордону, АдН нині дуже обережна - так було і до відеоскандалу в Австрії. У тому числі й тому, що Відомство з охорони конституції нині збирає матеріали, аби визначитися, чи не варто здійснювати постійне стеження за цією політичною силою.

Плани щодо створення міжнародної мережі

Український політолог Антон Шеховцов, який живе у Відні, вже давно вивчає зв'язки європейських правих з Росією. На його думку, прагнення до стратегічного партнерства з Росією є небезпечним, тому що метою Москви є передусім політична дестабілізація європейських країн, заявив експерт в інтерв'ю DW.

АдН допомагає Путіну, у їхньому прагненні до авторитарної політики вони єдині, вважає представник АдН, російський німець Артур Ваґнер (Artur Wagner). За його словами, мова йде про боротьбу між західно-ліберальним та неоавторитарним світом.

Якою мірою Кремль буде готовий надавати цьому фінансову підтримку, залишатиметься темою запеклих дискусій не лише після скандалу в Австрії, але і в Німеччині.