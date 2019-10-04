Кремль: Робота з обміну утримуваними особами триває

На даний момент триває робота з підготовки до обміну утримуваними особами між Україною та Росією. Про це в п'ятницю, 4 жовтня, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяву МЗС України про можливість проведення наступного тижня масштабного обміну. "Певна робота в цьому контексті триває", - визнав речник російського президента Володимира Путіна, цитує інформагенція "Інтерфакс".

При цьому Пєсков наголосив, що такий обмін варто було б провести за формулою "всіх на всіх". "У Росії були б раді здійснити обмін "усіх на всіх". Це має бути кінцевою метою. Все це залежить від готовності обох сторін", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував масштабний обмін утримуваними особами з РФ уже наступного тижня. "Найближчим часом і це вже буквально, я сподіваюся, наступного тижня ми плануємо ще більш масштабний обмін", - сказав він в телеефірі ввечері четверга.

Деталей цього обміну Пристайко не уточнив.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна і Росія обмінялися утримуваними особами у форматі "35 на 35".