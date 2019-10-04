Кремль: Робота з обміну утримуваними особами триває

Кінцева мета роботи щодо обміну утримуваними особами - провести його за принципом "всіх на всіх", кажуть у Кремлі.
На даний момент триває робота з підготовки до обміну утримуваними особами між Україною та Росією. Про це в п'ятницю, 4 жовтня, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяву МЗС України про можливість проведення наступного тижня масштабного обміну. "Певна робота в цьому контексті триває", - визнав речник російського президента Володимира Путіна, цитує інформагенція "Інтерфакс".
При цьому Пєсков наголосив, що такий обмін варто було б провести за формулою "всіх на всіх". "У Росії були б раді здійснити обмін "усіх на всіх". Це має бути кінцевою метою. Все це залежить від готовності обох сторін", - сказав Пєсков.
Як повідомлялося, напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував масштабний обмін утримуваними особами з РФ уже наступного тижня. "Найближчим часом і це вже буквально, я сподіваюся, наступного тижня ми плануємо ще більш масштабний обмін", - сказав він в телеефірі ввечері четверга.
Деталей цього обміну Пристайко не уточнив.
Як повідомлялося, 7 вересня Україна і Росія обмінялися утримуваними особами у форматі "35 на 35".
Київ веде роботу щодо обміну утримуваними особами за принципом "всіх на всіх", заявив глава МЗС України Вадим Пристайко. За його словами, існують плани щодо звільнення українців "найближчим часом". (14.09.2019)
За словами очільника МЗС України Вадима Пристайка, наступного тижня планується новий обмін ув'язнених між Україною та Росією. (04.10.2019)