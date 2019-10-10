 Кремль назвав передумови для саміту ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2019

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Новини

Кремль назвав передумови для саміту "нормандської четвірки"

Конкретні терміни проведення саміту в "нормандському форматі" можна буде обговорювати після того, як зрушиться процес у розведенні сил в населених пунктах Золоте та Петрівське, наголошують у Кремлі.

Москва

Керівництво РФ розглядає зрушення в процесі розведення сил у населених пунктах Золоте та Петрівське як передумову проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України. Про це в четвер, 10 жовтня, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков під час пресконфренції у Москві.

"Не досягнуто ще однієї домовленості, яку було погоджено на попередніх самітах у Парижі та Берліні у 2015-2016 роках - щодо розведення сил у населених пунктах Золоте і Петрівське", - сказав Ушаков журналістам, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Москва звинувачує Київ

Крім того, помічник Путіна звинуватив українську сторону в  зволіканні з розведенням сил. "Українська сторона вчора під надуманим приводом про порушення режиму припинення вогню не розпочала практичне розведення", - заявив Ушаков.

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Розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області не почалося, бо бойовики обстріляли ці населені пункти, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко. (07.10.2019)

Розведення сил у Золотому і Петрівському мало розпочатися ще 7 жовтня, проте процес так і не стартував. Київ обґрунтував зволікання зі свого боку тим, що в районах цих населених пунктів так і не запрацював режим "тиші". (09.10.2019)

На протиправні дії через незгоду декого з ветеранів АТО та ООС щодо відведення військ з Золотого буде відповідна правова реакція, застеріг головний військовий прокурор України Віктор Чумак. (08.10.2019)

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним для припинення війни на Донбасі. (10.10.2019)

Водночас він висловив сподівання, що "процес зрушиться з мертвої точки". "І після цього можна буде більш конкретно говорити про терміни проведення саміту в "нормандському форматі", - сказав Ушаков.

Представник російського президента також дав зрозуміти, що "саміт заради саміту не потрібен, а потрібні конкретні результати щодо реалізації мінських угод". Російська сторона готова до саміту, додав він, але в залежності від зазначених вище рішень, пояснив Ушаков.

Київ вимагає припинити провокації

Натомість президент України Володимир Зеленський наголосив, що умовою для проведення  зустрічі лідерів країн "нормандського формату"  є розведення сил на ділянках зіткнення сторін на Донбасі в Золотому та Петрівському, але цей процес не відбувається через обстріли, які фіксують спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

"Це умова. Якщо не буде розведення сил, зустрічі не буде", - сказав він в перерві пресмарафону в четвер у Києві, коментуючи слова помічника президента РФ Юрія Ушакова, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". У відповідь на звинувачення з Москви, що українська сторона "під надуманим приводом" не розпочала розведення, Зеленський сказав: "Обстріли фіксує ОБСЄ. Що ми можемо надумати?".

Міністр оборони України Андрій Загороднюк раніше цього ж дня заявив, що жодного розведення сил на Донбасі не буде, доки в цьому регіоні не припиняться провокації та стрілянина.

"Ми не можемо говорити про розведення, доки не настане тиша, коли перестануть стріляти, й коли ми побачимо, що розведення відбувається з двох сторін, тому що воно має бути дзеркальним. Тоді ми можемо проводити цей процес", - сказав Загороднюк журналістам у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами українського міністра оборони, провокації в місці можливого розведення сил фіксують постійно. Тож Київ має побачити "бажання" іншої сторони проводити це розведення, додав Загороднюк.

 

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

Золоте: занепад, шахти та війна

Шахтарське містечко Золоте опинилось на самісінькій лінії фронту, а частина його контролюється "ЛНР". Саме тут планується наступний етап розведення військ на Донбасі. Мирне та військове життя Золотого - у фотодобірці DW. (27.09.2019)  

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