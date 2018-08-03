Кремль відповів матері Сенцова щодо прохання про помилування

Адміністрація президента РФ відповіла матері Олега Сенцова Людмилі, яка зверталася до російського президента Володимира Путіна з проханням помилувати сина. Для початку процедури помилування ув'язнений український режисер має сам звернутись до президента Росії з відповідним проханням, йдеться у відповіді управління із забезпечення конституційних прав громадян при адміністрації президента РФ, яку у вівторок, 14 серпня, оприлюднив український телеканал "Громадське".

"Одночасно роз'яснюємо, що відповідно до положення про порядок розгляду клопотань про помилування в Російській Федерації ... процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, який звертається до президента РФ в письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання", - йдеться у відповіді адміністрації президента РФ матері Сенцова. Прохання Людмили Сенцової направили тимчасовому виконувачу обов'язків губернатора Ямало-Ненецького округу для його попереднього розгляду. Також у адміністрації зазначили, що остаточне рішення про помилування приймає президент Росії.

Двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що така відповідь свідчить про те, що ув'язненого не збираються відпускати на волю. "Вони до цих пір називають його громадянином Росії і дали зрозуміти, що прохання матері не спрацювало", - повідомила вона. Каплан зазначила, що вона з адвокатом думатимуть, що робити далі. "Олег однозначно не буде писати прохання про помилування", - додала Каплан.

Водночас перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко нагадала, що свого часу ув'язнену в Росії Надію Савченко звільнили без її особистого прохання. "Цинізм, але про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі російських журналістів, абсолютно сторонні їй люди. І нічого, спрацювало, тому що це був кремлівський сценарій", - написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook. Вона також додала, що прохання про помилування не писали ні Ахтем Чийгоз, ні Ільмі Умеров, які також перебували в ув'язненні в РФ, і яких звільнили.

Геращенко заявила, що "РФ реалізує сценарій повільного вбивства Сенцова", оскільки там знають, що сам він ніколи не напише прохання про помилування.

Українського режисера Олега Сенцова утримують у колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, відомій як "Білий ведмідь". Олег Сенцов голодує вже понад 90 днів. Він розпочав свою безстрокову акцію протесту 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у РФ. Сестра і адвокат українського політв'язня раніше повідомляли про значне погіршення стану його здоров'я.

Дивитись відео 01:32 Now live 01:32 хв Поділитись Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається (09.08.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/32ugj Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається (09.08.2018)