Бізнес-омбудсмен: Війна докорінно змінила відносини бізнесу та держави

Під час воєнного стану підприємці в Україні змушені пристосовуватися до нових реалій. Про відносини бізнесу і держави, а також про перспективи відновлення після війни - інтерв'ю DW з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком.