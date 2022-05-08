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Кредити

Кредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банками

Кредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банками 08.05.2022

Скорочення доходів українців через війну ускладнило повернення кредитів. Банки пообіцяли не нараховувати пеню, однак проблема лишається.
ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки за 22 роки

ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки за 22 роки 04.05.2022

Американський центробанк бореться з найвищою інфляцією за останні 40 років, спричиненою наслідками пандемії та війною Росії проти України.
Росія змогла уникнути дефолту за євробондами

Росія змогла уникнути дефолту за євробондами 04.05.2022

Незадовго до терміну погашення євробондів Росія здійснила виплати за ними. Таким чином, Москві вдалося уникнути дефолту за зовнішнім боргом.
Влада ФРН надасть допомогу німецьким компаніям через війну в Україні

Влада ФРН надасть допомогу німецьким компаніям через війну в Україні 09.04.2022

Програма передбачає короткострокові кредити державного банку KfW енергокомпаніям ФРН на 100 мільярдів євро. Міністр економіки Габек закликав не допустити краху системоутворюючих підприємств.
Бізнес-омбудсмен: Війна докорінно змінила відносини бізнесу та держави

Бізнес-омбудсмен: Війна докорінно змінила відносини бізнесу та держави 21.03.2022

Під час воєнного стану підприємці в Україні змушені пристосовуватися до нових реалій. Про відносини бізнесу і держави, а також про перспективи відновлення після війни - інтерв'ю DW з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком.

Україна готує бізнес-кредити під нуль відсотків і гарантію 100 відсотків депозиту

Україна готує бізнес-кредити під нуль відсотків і гарантію 100 відсотків депозиту 17.03.2022

У черговому відеозверненні президент України Володимир Зеленський анонсував скасування більшості дозволів і ліцензій для бізнесу, кредити під нуль відсотків на час війни та гарантію 100 відсотків банківських депозитів.
Агентство Fitch попередило про загрозу дефолту РФ

Агентство Fitch попередило про загрозу дефолту РФ 16.03.2022

Якщо Росія покриє купонний борг за двома випусками облігацій у рублях, агентство Fitch після 30-денного періоду оголосить суверенний дефолт за зобов'язаннями РФ.
В Україні розпочинає роботу місія МВФ

В Україні розпочинає роботу місія МВФ 23.02.2022

Для перегляду виконання програми "Стенд-бай" місія МВФ починає роботу в Україні. Усі робочі зустрічі в межах роботи місії передбачаються в онлайн-форматі.
Рада ЄС остаточно схвалила надання 1,2 мільярда євро допомоги Україні

Рада ЄС остаточно схвалила надання 1,2 мільярда євро допомоги Україні 21.02.2022

Рада ЄС затвердила виділення Україні екстреної макрофінансової допомоги, яку напередодні погодив Європейський парламент.

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів 20.02.2022

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів у рамках механізмів короткострокового та довгострокового фінансування розглянуть до кінця березня.
Європарламент дав згоду на 1,2 мільярда євро кредиту Україні

Європарламент дав згоду на 1,2 мільярда євро кредиту Україні 16.02.2022

Євродепутати проголосували за надання Україні макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро. Тепер затвердити цю програму ще має Рада Євросоюзу.
США дадуть Україні кредитні гарантії до мільярда доларів

США дадуть Україні кредитні гарантії до мільярда доларів 15.02.2022

Уряд США надасть Україні гарантію суверенної позики до одного мільярда доларів на підтримку економічних реформ і подальшої співпраці з МВФ.

Канада надасть Україні летальне озброєння та боєприпаси

Канада надасть Україні летальне озброєння та боєприпаси 15.02.2022

Канада пообіцяла Києву озброєння та боєприпаси на суму 7,8 млн канадських доларів, а також кредит розміром до 500 млн канадських доларів. Метою підтримки є стримування подальшої агресії РФ.
Рада ЄС схвалила 1,2 мільярда євро кредиту Україні

Рада ЄС схвалила 1,2 мільярда євро кредиту Україні 11.02.2022

Рада Євросоюзу підтримала пропозицію нової програми макрофінансової допомоги Україні. Йдеться про кредити на вигідних умовах у розмірі 1,2 мільярда євро. Програму ще має затвердити Європарламент.
У Єврокомісії хочуть невідкладно виділити Україні перший транш макрофіну

У Єврокомісії хочуть невідкладно виділити Україні перший транш макрофіну 01.02.2022

Єврокомісія затвердила пропозицію нової програми макрофінансової допомоги Україні. Йдеться про кредити на вигідних умовах у розмірі 1,2 мільярда євро. Програму ще мають затвердити Рада ЄС і Європарламент.
Рада ратифікувала угоду між Україною та Британією про кредит для ВМС

Рада ратифікувала угоду між Україною та Британією про кредит для ВМС 27.01.2022

Рамкова угода передбачає надання Україні кредиту на суму до 1,7 млрд. фунтів стерлінгів. Їх витратять на закупівлю двох протимінних кораблів, спільного будівництва восьми ракетних катерів та фрегата.
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