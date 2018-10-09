 Країни G7 закликали Ер-Ріяд швидко розслідувати справу Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

Країни G7 закликали Ер-Ріяд швидко розслідувати справу Хашоггі

Держави G7 глибоко занепокоєні зникненням журналіста Джамаля Хашоггі. Очільниця МВФ Крістін Лагард відклала заплановану поїздку до Ер-Ріяда.

Консульство Саудівської Аравії у Стамбулі

Консульство Саудівської Аравії у Стамбулі

Держави "Великої сімки" у середу, 17 жовтня, висловили глибоку стурбованість зникненням журналіста Джамаля Хашоггі і закликали Саудівську Аравію якнайшвидше розслідувати справу. "Винні в зникненні Хашоггі мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначається в заяві міністрів закордонних справ країн G7, інформує dpa. Очільники зовнішньополітичних відомств G7 також висловили сподівання, що королівство "проведе ретельне, прозоре і швидке розслідування".

Також стало відомо, що очільниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард відклала заплановану до Саудівської Аравії поїздку. Причини такого рішення у МВФ не називаються, однак відомо, що Лагард мала брати участь у економічній конфренції в Ер-Ріяді.

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Надію на те, що справу Хашоггі буде скоро розкрито висловив і президент США Дональд Трамп. У своєму мікроблозі Twitter він повідомив про телефонну розмову з принцом-наступником Саудівської Аравії Мухаммедом, який запевнив Трампа у ретельному розслідуванні справи.

Між тим газета The New York Times з посиланням на свої джерела повідомила, що в причетності до зникнення Хашоггі підозрюються особи з оточення принца-наступника. Один з підозрюваних на ім'я Махер Абдулазіз Мутреб цьогоріч супроводжував принца в поїздках до США, Іспанії та Франції. Чоловік, ймовірно, входить до групи охоронців принца.

Інший підозрюваний - судовий медик, який обіймає високі посади в Саудівській Аравії. З 15-ти підозрюваних турецької поліцією щонайменше дев'ятеро є представниками силових структур Саудівської Аравії, зазначає The New York Times.

Журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи для одруження. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли про підозри Анкари, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили. Ер-Ріяд відкидає звинувачення в причетності до зникнення Хашоггі.

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