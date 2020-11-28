Країни ЄС узгодили посилення екологічних норм для автомобілів

До 2030 року європейські автовиробники мають знизити викиди вуглекислого газу в нових автомобілях на 37,5 відсотка в порівнянні з дозволеним у 2021 рівнем. У понеділок, 15 квітня, представники 28 країн ЄС на зустрічі в Люксембурзі остаточно узгодили посилення цих правил.

Для малотонажних вантажних автомобілів передбачається знизити викиди CO₂ на 31 відсоток. Як проміжна мета для обох категорій транспортних засобів намічене скорочення викидів діоксиду вуглецю на не менше ніж 15 відсотків до 2025 року.

Узгоджені цілі є набагато жорсткішими, ніж показники, які раніше пропонував уряд ФРН. Він виходив з 30-відсоткового скорочення викидів CO₂ до 2035 року.

Згідно з наявним на даний час в ЄС планом, до 2021 року середній показник шкідливих вихлопів нових автомобілів кожного європейського автовиробника не повинен перевищувати 95 грамів діоксиду вуглецю на кожен кілометр. Багато виробників ще далекі від досягнення цієї мети. За останніми даними, середній європейський показник становить 118,5 грамів CO₂ на один кілометр.

Як повідомлялось раніше, Європарламент і країни-члени ЄС досягли згоди щодо обмеження рівня викидів вуглекислого газу вантажівками та автобусами. Відповідно до даних Єврокомісії, рівень викидів вуглекислого газу новими автобусами та вантажівками у 2030 році має бути на 30 відсотків меншим, ніж 2019 року. На 2025 рік встановлено проміжну мету - скорочення викидів на 15 відсотків. Також заплановано запровадження заохочувальних стимулів за введення в експлуатацію транспортних засобів з нульовим або низьким рівнем викидів.