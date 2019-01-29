 Країни ЄС створять компанію задля обходу санкцій США проти Ірану - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

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Новини

Країни ЄС створять компанію задля обходу санкцій США проти Ірану - ЗМІ

Торговельна діяльність європейських та іранських фірм здійснюватиметься через створену для цього цільову компанію. Таким чином європейці зможуть обійти санкції США проти Ірану, повідомляють німецькі ЗМІ.

Іран, ЄС, прапори

Німеччина, Франція і Великобританія запроваджують механізм обходу санкцій США в торгівлі з Іраном. На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Бухаресті, заплановану на четвер, 31 січня, як очікується, планують оголосити про створення агентства, через яке будуть здійснюватися розрахунки за операції між європейськими та іранськими компаніями. Про це повідомило інформаційне агентство dpa.

За цими даними, компанія допомагатиме європейцям та іранцям здійснювати розрахунки у тому разі, якщо приватні банки, побоюючись штрафних заходів США, відмовлятимуться підтримувати такі торговельні операції.

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Зазначається, що цільова компанія зі штаб-квартирою в Парижі виступатиме в ролі посередницького бюро. Приміром, Іран у такому разі зможе і далі постачати нафту та інші товари в Європу. Отримані за це кошти бюро спрямовуватиме не в іранські банки, а в європейські компанії, що продають в Ірані промислові товари, медикаменти й продовольство.

Сама цільова компанія не зможе захистити європейські компанії від санкцій США. Тож її послуги будуть цікаві лише тим фірмам в Європі, які націлені на роботу з Іраном і не побоюються виключення від доступу до американського ринку.

За даними радіоканалу NDR, керуватиме новоствореною компанією досвідчений банкір з Франкфурта-на-Майні.

Спроба врятувати угоду з Іраном

Таким чином європейські країни намагаються врятувати угоду з Іраном щодо його ядерної програми. У травні 2018 року Дональд Трамп оголосив односторонній вихід США з ядерної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Ця угода передбачає виконання Тегераном певних кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп пояснив своє рішення тим, що угода з Іраном не принесла миру на Близькому Сході, і звинуватив Тегеран у подальших спробах створити ядерну зброю.

Натомість інші підписанти угоди, в тому числі й європейські країни, наголошують, що Іран досі виконує всі умови угоди, що було підтверджено вже 13 разів за підсумками перевірок Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

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