 Країни ЄС домовилися про зменшення викидів CO2 вантажівками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Країни ЄС домовилися про зменшення викидів CO2 вантажівками

Представники країн ЄС домовилися зменшити викиди вуглекислого газу великими вантажівками до 2025 року на 15 відсотків, а до 2030-го - на 30 відсотків. Рішення ще має затвердити Європарламент.

До 2025 року вантажівки в ЄС повинні скоротити викиди вуглекислого газу

До 2025 року вантажівки в ЄС повинні скоротити викиди вуглекислого газу

Викиди вуглекислого газу великими вантажними автомобілями та автобусами в країнах Євросоюзу до 2025 року повинні скоротитися на 15 відсотків. Таке рішення ухвалили представники країн-членів ЄС у четвер, 20 грудня, про що повідомила влада Австрії, яка зараз головує в Євросоюзі.

Таким чином, європейські країни слідують відповідному плану Єврокомісії, ухваленому у травні. Запланована мета щодо скорочення викидів є обов'язковою та застосовується у порівнянні до показників 2019 року. До 2030 року скорочення викидів CO2 має відбутися загалом на 30 відсотків, зазначає агенція dpa.

DW.COM

Світовий банк у 2021-2025 роках інвестує у заходи іх захисту клімату 200 мільярдів доларів США. Гроші будуть спрямовані головним чином у зменшення викидів парникових газів та адаптацію до змін клімату. (03.12.2018)

Німецький уряд збільшив фінансування програми боротьби із забрудненням повітря у містах з одного до 1,5 мільярда євро. Ще понад 400 мільйонів євро виділено на модернізацію двигунів малогабаритних вантажівок. (03.12.2018)

Після погодження країнами ЄС рішення ще має затвердити Європарламент, який у листопаді схвалив амбітніші цілі: скорочення викидів на 20 відсотків до 2025 року та на 35 відсотків - до 2030 року.

Нагадаємо, 17 грудня після складних перемовин представники країн ЄС та Європарламент домовилися запровадити скорочення викидів вуглекислих газів легковими автомобілями. Таким чином, нові автівки в ЄС з 2030 року повинні викидати на 37,5 відсотка менше CO2, а з 2025 (як проміжна ціль) - на 15 відсотків менше.

У той же час для невеликих вантажівок скорочення викидів вуглекислого газу було встановлено на рівні 15 відсотків до 2025 року та 31 відсотка - до 2030 року. Рішення стали компромісними, оскільки Європарламент спершу також вимагав більшого скорочення викидів.

Дивитись відео 01:19
Now live
01:19 хв

Автобус на винному пальному замість дизеля (28.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Автобус на винному пальному замість дизеля (28.11.2018)  

Також за темою

CO2-Standards für Autos

У ЄС домовилися обмежити викиди СО2 новими автівками з 2030 року 17.12.2018

З 2030 року нові автомобілі в Євросоюзі повинні будуть викидати на 37,5 відсотка менше вуглекислого газу.

Windkraftanlage in Deutschland

У ЄС пропонують за 30 років скоротити до нуля викиди парникових газів 28.11.2018

Країни ЄС можуть скоротити на 100 відсотків викиди парникових газів до 2050 року. Про це йдеться у стратегії захисту клімату, яку оприлюднила Єврокомісія.

Реклама

Докладно

Американський військовий патруль у Сирії

І пішов Трамп із Сирії

Трамп оголосив, що виводить війська із Сирії. Це помилкове рішення, вважає Удо Бауер, і пояснює - чому.  

Президент України Петро Порошенко та голова МВФ Крістін Лагард

МВФ оприлюднив вимоги до України у рамках програми stand-by

Документ, у якому містяться основні умови співпраці з Україною за програмою stand-by, оприлюднив МВФ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  