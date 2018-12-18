Країни ЄС домовилися про зменшення викидів CO2 вантажівками

Викиди вуглекислого газу великими вантажними автомобілями та автобусами в країнах Євросоюзу до 2025 року повинні скоротитися на 15 відсотків. Таке рішення ухвалили представники країн-членів ЄС у четвер, 20 грудня, про що повідомила влада Австрії, яка зараз головує в Євросоюзі.

Таким чином, європейські країни слідують відповідному плану Єврокомісії, ухваленому у травні. Запланована мета щодо скорочення викидів є обов'язковою та застосовується у порівнянні до показників 2019 року. До 2030 року скорочення викидів CO2 має відбутися загалом на 30 відсотків, зазначає агенція dpa.

Після погодження країнами ЄС рішення ще має затвердити Європарламент, який у листопаді схвалив амбітніші цілі: скорочення викидів на 20 відсотків до 2025 року та на 35 відсотків - до 2030 року.

Нагадаємо, 17 грудня після складних перемовин представники країн ЄС та Європарламент домовилися запровадити скорочення викидів вуглекислих газів легковими автомобілями. Таким чином, нові автівки в ЄС з 2030 року повинні викидати на 37,5 відсотка менше CO2, а з 2025 (як проміжна ціль) - на 15 відсотків менше.

У той же час для невеликих вантажівок скорочення викидів вуглекислого газу було встановлено на рівні 15 відсотків до 2025 року та 31 відсотка - до 2030 року. Рішення стали компромісними, оскільки Європарламент спершу також вимагав більшого скорочення викидів.