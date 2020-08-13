 Країни світу розділилися у ставленні до угоди між Ізраїлем та ОАЕ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2020

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Країни світу розділилися у ставленні до угоди між Ізраїлем та ОАЕ

Країни світу розділилися в ставленні до угоди про встановлення дипвідносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами. У Європі угоду привітали, Іран та Туреччина - різко засудили.

Прапор ОАЕ на будівлі в Тель-Авіві

Прапор ОАЕ на будівлі в Тель-Авіві

Угода про встановлення дипломатичних відносин між  Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) розділила країни світу на два табори. Якщо на Заході угоду привітали, то в Ірані та Туреччині різко засудили її.

"Історія та сумління людей у регіоні не забудуть та ніколи не пробачать такі лицемірні дії ОАЕ", - заявило в п'ятницю, 14 серпня, міністерство закордонних закордонних справ Туреччини, цитує агентство новин dpa.

Зовнішньополітичне відомство Ірану своєю чергою назвало угоду "стратегічною дурістю", яка "врешті-решт тільки посилить фронт опору Ізраїлю". "Палестинці ніколи не пробачать цієї угоди з кримінальним режимом Ізраїлю", - заявило іранське міністерство закордонних справ цього ж дня. Лідер палестинців Махмуд Аббас напередодні засудив угоду.

Утім, деякі країни Близького Сходу угоду привітали. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував за підтримку урядам Єгипту, Оману та Бахрейну.

Захід вітає угоду

У Європі угода між ОАЕ та Ізраїлем дістала всебічне схвалення. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що привітав свого ізраїльського колегу з цим "історичним кроком". Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан теж схвалив угоду, наголосивши на тому, що рішення Ізраїлю призупинити анескію палестинських земель є позитивним. Речниця Єврокомісії Набіла Массралі зазначила, що "нормалізація принесе користь обом країнам; це важливо як для них, так і для регіональної стабільності".

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш висловив надію, що "ізраїльські та палестинські лідери знову розпочнуть змістовні переговори, які вттілять у життя рішення про дві держави відповідно до резолюцій ООН, міжнародного права та двосторонніх угод".

  • Ізраїльське поселення на Західному березі ріки Йордан

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Понад двісті поселень

    Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.

  • Будівництво нового поселення в районі Хар-Хома поблизу Єрусалима

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Чи є шанс на примирення?

    У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.

  • На голосуванні законопроекту про легалізацію поселень були всі депутати кнесету

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Ізраїль конфіскує приватні землі

    На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.

  • Тимчасове поселення носять за допомогою підйомного крану.

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Знесення Амони

    Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.

  • Молоді палестинці в масках втікають від бульдозера в диму палаючого сміття

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Барикади та заворушення

    Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.

  • Палестинці в масках тікають дорогою, під ногами в них лежить каміння

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Конфлікт поселенців з палестинцями

    Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.

  • Юний поселенець їде на велосипеді повз будинки

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Новий прихисток в Офрі

    Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.

  • Чоловік та жінка виносять речі з будівлі в поселенні Офра

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Примусове знесення в Офрі

    Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.

    Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко


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