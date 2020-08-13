Країни світу розділилися у ставленні до угоди між Ізраїлем та ОАЕ

Угода про встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) розділила країни світу на два табори. Якщо на Заході угоду привітали, то в Ірані та Туреччині різко засудили її.

"Історія та сумління людей у регіоні не забудуть та ніколи не пробачать такі лицемірні дії ОАЕ", - заявило в п'ятницю, 14 серпня, міністерство закордонних закордонних справ Туреччини, цитує агентство новин dpa.

Зовнішньополітичне відомство Ірану своєю чергою назвало угоду "стратегічною дурістю", яка "врешті-решт тільки посилить фронт опору Ізраїлю". "Палестинці ніколи не пробачать цієї угоди з кримінальним режимом Ізраїлю", - заявило іранське міністерство закордонних справ цього ж дня. Лідер палестинців Махмуд Аббас напередодні засудив угоду.

Утім, деякі країни Близького Сходу угоду привітали. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував за підтримку урядам Єгипту, Оману та Бахрейну.

Захід вітає угоду

У Європі угода між ОАЕ та Ізраїлем дістала всебічне схвалення. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що привітав свого ізраїльського колегу з цим "історичним кроком". Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан теж схвалив угоду, наголосивши на тому, що рішення Ізраїлю призупинити анескію палестинських земель є позитивним. Речниця Єврокомісії Набіла Массралі зазначила, що "нормалізація принесе користь обом країнам; це важливо як для них, так і для регіональної стабільності".

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш висловив надію, що "ізраїльські та палестинські лідери знову розпочнуть змістовні переговори, які вттілять у життя рішення про дві держави відповідно до резолюцій ООН, міжнародного права та двосторонніх угод".