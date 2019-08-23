 Країни Балтії, Польща і Румунія вшанували пам′ять жертв нацизму і сталінізму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2019

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Країни Балтії, Польща і Румунія вшанували пам'ять жертв нацизму і сталінізму

Міністри закордонних справ країн Балтії, Польщі та Румунії вшанували пам'ять жертв нацизму і сталінізму в річницю підписання пакту Молотова- Ріббентропа.

Пакт Молотова-Ріббентропа було підписано у серпні 1939 року

Пакт Молотова-Ріббентропа було підписано у серпні 1939 року

Латвія, Литва, Естонія разом з Польщею та Румунією у п'ятницю, 23 серпня, вшанували пам'ять жертв нацизму і сталінізму з нагоди 80-ї річниці підписання пакту Молотова- Ріббентропа, повідомляє агенція dpa.

У спільній заяві міністри закордонних справ п'яти країн наголосили: "Біль і несправедливість ніколи не забудуться. Ми пам'ятаємо".

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23 серпня виповнюється 80 років з дня підписання Пакту Молотова-Ріббентропа. Гітлерівська Німеччина та сталінський Радянський Союз розділили Польщу та країни Балтії і стали союзниками на 22 місяці. (23.08.2019)

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Крім того, міністри закликали всі європейські країни надати моральну та матеріальну підтримку розслідуванню дій тоталітарних режимів. "Пам'ять про жертв змушує нас прагнути історичної справедливості завдяки подальшим дослідженням та просвіті громадськості стосовно тоталітарної спадщини на європейському континенті", - йдеться у документі.

На думку міністрів, цілеспрямовані дії могли б ефективніше долати дезінформаційні кампанії та спроби маніпуляцій історичними фактами.

Нагадаємо, 23 серпня 1939 року нацистська Німеччина та Радянський Союз уклали пакт про ненапад. У таємному додатковому протоколі пакту два диктатори Адольф Гітлер та Йосип Сталін розділили сфери свого впливу у країнах Східної та Центральної Європи.

Домовленості у цьому пакті проклали шлях для вторгнення  Німеччини до Польщі і дозволили Радянському Союзу захопити балтійські країни. 

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    Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко


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