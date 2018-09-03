Країнам в регіоні озера Чад пообіцяли понад два мільярди доларів допомоги

Країни-донори в понеділок, 3 вересня, пообіцяли виділити 2,17 мільярда доларів США африканським країнам у посушливому регіоні навколо озера Чад, який потерпає від кліматичних змін та насильства. Донорську конференцію в Берліні відвідали представники понад 70 країн, міжнародних організацій та неурядових організацій.
Гроші будуть надані "наступними роками", йдеться у заяві міністерства закордонних справ ФРН. На додаток країни регіону отримають 467 мільйонів доларів у вигляді дешевих кредитів від банків розвитку. Німеччина пообіцяла надати регіону до 2020 року допомогу на 100 мільйонів євро, а також 40 мільйонів євро - на стабілізацію та запобігання конфліктам, повідомив міністр закордонних справ країни Гайко Маас (Heiko Maas).
Як заявив координатор ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, торік голоду в регіоні озера Чад вдалося уникнути завдяки міжнародній допомозі, проте 10 мільйонів людей у Камеруні, Нігерії, Нігері та Чаді досі гостро потребують допомоги. "Чверть людей, яким ми намагаємося допомогти, - переміщені особи, і єдиний спосіб вижити для них - це те, що надають гуманітарні організації", - зазначив Лоукок.
У свою чергу, міністр розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Mueller), який нещодавно відвідав Чад, заявив, що з регіону вже втекли 2,4 мільйона осів через кліматичні зміни та насильство з боку руху "Боко Харам" та "Ісламської держави". А голова Програми розвитку ООН Ахім Стайнер попередив, що ще більше людей можуть залишити регіон, якщо міжнарожна спільнота не почне вживати дієвих заходів, щоб допомогти їм у тривалій перспективі.
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Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Усі в одному човні
"Ми маємо спільно пливти, демонструючи спільну волю, щоб досягти нашої мети", - з таким закликом до представників 196 країн світу, які беруть участь у кліматичній конференції ООН (COP23) у Бонні, звернувся прем'єр-міністр Фіджі Франк Баїнімарама. Його країна головує на нинішньому форумі. У конгрес-центрі встановили справжнє фіджійське каное, яке нагадує, що ми всі перебуваємо в одному човні.
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Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Таланоа - дискусія у дусі розуміння та поваги
COP23 мала відбутись на Фіджі. Однак ця тихоокеанська країна так і не змогла прийняти форму. Допоміг німецький Бонн. Але дух Фіджі присутній і тут. "Ми хочемо вести діалог у дусі Таланоа", - сказав прем'єр Фіджі Баїнімарама. Таланоа на мові фіджійців означає діалог з розумінням і повагою. Павільйон країни з традиційними фіджійськими меблями й рослинами теж запрошує до відкритого обміну думками.
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Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Зі світу по нитці...
Від зміни клімату найбільше потерпають бідні країни, які часто не мають засобів, щоб захиститися від екстремальної погоди. На конференції йдеться про те, щоб весь світ об'єднався заради допомоги цим людям. Цей тіпі - переносне житло кочових індіанців - також виникл завдяки роботі не однієї пари рук. Воно складається із сотень квадратних клаптиків, кожен з яких зв'язаний людьми з усього світу.
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Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Сумна доля білого ведмедя
Від кліматичних змін страждають і дикі тварини. Засухи, повені та негода унеможливлюють їхнє подальше існування. Яскравий приклад тому - білі ведмеді. Через глобальне потепління буквально у них під ногами тане лід. До цього привертає увагу інсталяція, встановлена в парку над Рейном, неподалік від місця проведення кліматичної конференції: ведмідь, наколотий на кілок.
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Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Дерево з відходів
Ліси - важливі для клімату. Щороку вони поглинають мільйони тонн вуглекислого газу. Активісти об'єднання німецької лісової промисловості у рамках кліматичної конференції виступають за більшу допомогу лісам. Цей інтерактивний мистецький проект "росте" упродовж саміту. З лісопильних відходів митець будує дерево висотою до восьми метрів. Наприкінці на ньому розмістять глобус.
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Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Світ у небезпеці
Мета паризької кліматичної угоди - утримання глобального потепління в межах менше двох градусів. Уже зараз люди в бідних країнах страждають від наслідків засух та непогоди. У павільйоні "Кліматична планета", розташованому в боннському парку Райнауе, відвідувачі можуть ознайомитися з наслідками зміни клімату. 20-метрова споруда у вигляді земної кулі є ідеєю німецького міністерства розвитку.
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Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Китай та Індія надолужують утрачене
Відновлювальна енергія має у перспективі замінити викопне паливо. Коли? Це кожна держава визначає самостійно. Після Китаю та США Індія є третьою країною за рівнем викидів в атмосферу. Але тоді як США хочуть вийти з кліматичної угоди, Китай та Індія надолужують утрачене в захисті клімату. В індійському павільйоні країна демонструє свої амбіції невдовзі стати провідною у відновлювальній енергетиці.
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Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Вийти на вулиці заради клімату
Захисники клімату вважають, що вже давно слід було відмовитися від вугілля як джерела енергії. Під час кліматичного саміту демонстранти вимагають покласти край застосуванню викопного палива. На вулиці Бонна вийшли тисячі людей. Боннський театр влаштував виставку протестних плакатів, які віддзеркалили роздратування та бажання демонстрантів.
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Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Костюмовані протести
Протестувальники висловлюють свої ідеї креативно. Як от під час першої демонстрації, ще напередодні кліматичної конференції - у костюмах білих ведмедів та з фігурою Дональда Трампа. Американського президента вони вважають своїм найбільшим противником. США є єдиною країною, яка не хоче дотримуватися паризької кліматичної угоди. Через це страждають і білі ведмеді, причому справжні.
Автор: Наталія Мехед, Патрік Гроссе