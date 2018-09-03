Країнам в регіоні озера Чад пообіцяли понад два мільярди доларів допомоги

Країни-донори в понеділок, 3 вересня, пообіцяли виділити 2,17 мільярда доларів США африканським країнам у посушливому регіоні навколо озера Чад, який потерпає від кліматичних змін та насильства. Донорську конференцію в Берліні відвідали представники понад 70 країн, міжнародних організацій та неурядових організацій.

Гроші будуть надані "наступними роками", йдеться у заяві міністерства закордонних справ ФРН. На додаток країни регіону отримають 467 мільйонів доларів у вигляді дешевих кредитів від банків розвитку. Німеччина пообіцяла надати регіону до 2020 року допомогу на 100 мільйонів євро, а також 40 мільйонів євро - на стабілізацію та запобігання конфліктам, повідомив міністр закордонних справ країни Гайко Маас (Heiko Maas).

Як заявив координатор ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, торік голоду в регіоні озера Чад вдалося уникнути завдяки міжнародній допомозі, проте 10 мільйонів людей у Камеруні, Нігерії, Нігері та Чаді досі гостро потребують допомоги. "Чверть людей, яким ми намагаємося допомогти, - переміщені особи, і єдиний спосіб вижити для них - це те, що надають гуманітарні організації", - зазначив Лоукок.

У свою чергу, міністр розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Mueller), який нещодавно відвідав Чад, заявив, що з регіону вже втекли 2,4 мільйона осів через кліматичні зміни та насильство з боку руху "Боко Харам" та "Ісламської держави". А голова Програми розвитку ООН Ахім Стайнер попередив, що ще більше людей можуть залишити регіон, якщо міжнарожна спільнота не почне вживати дієвих заходів, щоб допомогти їм у тривалій перспективі.

Дивитись відео 01:55 Now live 01:55 хв Поділитись 10 наукових висновків щодо змін клімату (14.11.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2nZz4 10 наукових висновків щодо змін клімату (14.11.2017)