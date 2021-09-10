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Краків

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Краків".

Місто Краків розташоване на півдні Польщі, на березі річки Вісла. В Кракові проживає близько 760 тисяч жителів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фатальні наслідки: Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони

"Фатальні наслідки": Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони 10.09.2021

Єврокомісія заморожує виділення коштів із фонду ЄС окремим польським регіонам та містам. Причиною є низка ухвалених там дискримінаційних постанов і рішень, спрямованих проти ЛГБТК-спільноти. А що кажуть у самій Польщі?
Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео)

Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео) 22.05.2019

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони заробляють на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.

Горілка і цигарки: як заробляють на українсько-польському кордоні (22.05.2019) 22.05.2019

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони ходять туди-сюди, заробляючи на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах? Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.

Політична пекарня: відносини Польщі з ЄС на прикладі краківського бублика (17.05.2019) 17.05.2019

Один зі смаків Польщі - це так званий краківський обваржанек. Готуючи цей смачний бублик, DW пояснює складні відносини Польщі з ЄС. Як правильно змішати "політичне" тісто, щоб вийшов "демократичний" смак?

Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов'язують з бізнесменом з РФ

Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов'язують з бізнесменом з РФ 31.01.2019

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді, яку розглядає суд у Кракові, з'явились нові дані про ймовірні зв'язки німецького замовника з Росією. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.
Право і Справедливість програє вибори мерів у великих містах Польщі

"Право і Справедливість" програє вибори мерів у великих містах Польщі 05.11.2018

У другому турі місцевих виборів у Польщі кандидати в мери Кракова і Гданська від правлячої націонал-консервативної партії "Право і справедливість" програють опозиціонерам.
Німецький автобусний гігант Flixbus виходить на ринок українських перевезень

Німецький автобусний гігант Flixbus виходить на ринок українських перевезень 25.07.2017

Безвізовий режим з ЄС підвищує інтерес міжнародних перевізників до України. Прискорити вихід на український ринок вирішила, зокрема, німецька компанія Flixbus.
Уряд Польщі придбав колекцію, до якої належить відома картина да Вінчі

Уряд Польщі придбав колекцію, до якої належить відома картина да Вінчі 30.12.2016

Власник колекції Адам Кароль Чарторийський продав її польському уряду за 5 відсотків оціночної вартості.
Верховний суд Польщі вирішив не видавати Романа Поланського США

Верховний суд Польщі вирішив не видавати Романа Поланського США 06.12.2016

Вищий орган польського правосуддя виніс вердикт, що забороняє видачу режисера Романа Поланського США, де його звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої майже 40 років тому.
Фотогалерея: Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

Фотогалерея: Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи 29.11.2016

Хоча сніг і мороз ще не прийшли до багатьох європейських міст, різдвяні ярмарки вже відкривають свої ятки для любителів глінтвейну і святкового шопінгу. Найцікавіші для відвідин ярмарки - у фотодобірці DW.
Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи 29.11.2016

Хоча сніг і мороз ще не прийшли до багатьох європейських міст, різдвяні ярмарки вже відкривають свої ятки для любителів глінтвейну і святкового шопінгу. Найцікавіші для відвідин ярмарки - у фотодобірці DW.
У Кракові розпочалася ексгумація тіла Леха Качинського

У Кракові розпочалася ексгумація тіла Леха Качинського 14.11.2016

Покійний президент Польщі Лех Качинський та його дружина - перші жертви катастрофи під Смоленськом, чиї тіла дослідить міжнародна команда експертів.
Фотогалерея: Стародавні замки Європи

Фотогалерея: Стародавні замки Європи 02.11.2016

Справжнім символом Середньовіччя стали оборонні споруди з воротами, звідними мостами, зубчастими мурами та вежами, якими рясніє Європа. Навіть якщо від багатьох залишилися лише руїни, вони можуть багато чого повідати.
Стародавні замки Європи

Стародавні замки Європи 02.11.2016

Справжнім символом Середньовіччя стали оборонні споруди з воротами, звідними мостами, зубчастими мурами та вежами, якими рясніє Європа. Навіть якщо від багатьох залишилися лише руїни, вони можуть багато чого повідати.
Амбітні цілі: Польща робить ставку на електромобілі

Амбітні цілі: Польща робить ставку на електромобілі 14.08.2016

Польща не хоче відставати від багатших західних сусідів. Варшава заявила, що планує масштабні інвестиції в розвиток електротранспорту. На це спрямовані не лише проекти уряду, а й польські стартапи.
Коментар: Незворушний спокій Папи Римського в часи терору

Коментар: Незворушний спокій Папи Римського в часи терору 01.08.2016

Світовий день молоді у часи глобального терору: Папа Римський Франциск своїм незворушним спокоєм посприяв тому, що велика подія, попри все, стала успішною, вважає оглядач DW Крістоф Штрак.
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