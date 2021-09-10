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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Краків".
Місто Краків розташоване на півдні Польщі, на березі річки Вісла. В Кракові проживає близько 760 тисяч жителів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Єврокомісія заморожує виділення коштів із фонду ЄС окремим польським регіонам та містам. Причиною є низка ухвалених там дискримінаційних постанов і рішень, спрямованих проти ЛГБТК-спільноти. А що кажуть у самій Польщі?
Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони ходять туди-сюди, заробляючи на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах? Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.
Один зі смаків Польщі - це так званий краківський обваржанек. Готуючи цей смачний бублик, DW пояснює складні відносини Польщі з ЄС. Як правильно змішати "політичне" тісто, щоб вийшов "демократичний" смак?