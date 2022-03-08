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Кохання

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кохання".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кохання в розпал війни (08.03.2022) 08.03.2022

Попри запеклі бої за українські міста і села кохання ніхто не відміняв. Що мотивує закоханих одружуватися під час війни?

Історія кохання між двома містами (14.02.2022) 14.02.2022

Неллі і Ярослав Гладкі не святкують День закоханих. Кажуть, для їхніх почуттів не потрібно окремого свята. Подружжя, яке разом майже 40 років, ділиться секретами того, як зберегти кохання. 
Чи призведе пандемія до хвилі розлучень? Як ідуть справи в Німеччині

Чи призведе пандемія до хвилі розлучень? Як ідуть справи в Німеччині 16.04.2021

Згідно з прогнозами соціологів, кількість розлучень у Німеччині внаслідок пандемії на якийсь час може зрости вп'ятеро. DW поговорила про ситуацію з правниками з питань сімейного права.
День святого Валентина у часи коронавірусу: кілька ідей від закоханих європейців

День святого Валентина у часи коронавірусу: кілька ідей від закоханих європейців 12.02.2021

Коронавірусні обмеження не повинні завадити святкуванню Дня закоханих, який відзначається 14 лютого. Ось деякі поради з різних європейських країн, як зробити незабутнім День святого Валентина навіть у ці нелегкі часи.

Відверті подробиці про німців і секс

Відверті подробиці про німців і секс 16.10.2020

Перший секс, кількість партнерів і багато інших аспектів інтимного життя німців вперше стали предметом масштабного дослідження у Німеччині.
Бернгард Шлінк: Кохання на все життя можливе

Бернгард Шлінк: Кохання на все життя можливе 03.08.2020

Автор бестселера "Читець" у інтерв'ю DW розповів про свою нову книжку, про любов, про розлуки та про те, чому людям так важко жити один з одним.

Важкодоступність як запорука успіху: як підвищити шанси знайти партнера

Важкодоступність як запорука успіху: як підвищити шанси знайти партнера 29.06.2020

Нове знайомство завжди супроводжується драйвом таємниці: а як же буде далі? Кожен думає, як краще, - трохи відійти на дистанцію чи навпаки - показати інтерес? Науковці кажуть, що важкодоступність - більш успішна тактика.
День святого Валентина: сім свіжих ідей як відсвяткувати 14 лютого

День святого Валентина: сім свіжих ідей як відсвяткувати 14 лютого 14.02.2020

Ви ще не визначились, як зустріти та провести День закоханих 14 лютого? День святого Валентина всім закоханим хочеться провести так, щоб він запам'ятався надовго. У нас є для вас варіанти, як це можна влаштувати.
Це нестерпно: життя із нарцисом

Це нестерпно: життя із нарцисом 21.01.2020

Люди з нарцисичним розладом особистості дуже складні подружні партнери. Навіть якщо ви відчуваєте симпатію до нещасної душі, що сховалася за его і не хочете втратити себе, вам краще якнайшвидше піти.
Сексуальні стосунки: як зрада часом перетворюється на перемогу

Сексуальні стосунки: як зрада часом перетворюється на перемогу 18.11.2019

Разовий секс на стороні чи довша інтрижка - зрада може багато що зруйнувати. Чи варто вже ставити на стосунках хрест? Необов'язково. "Похід наліво" може бути сигналом, який допоможе змінити стосунки на краще.
Щасливий партнер - еліксир довголіття

Щасливий партнер - еліксир довголіття 28.05.2019

Коли ваш партнер є задоволеним, то вам забезпечена гарна компанія. Але не лише це - згідно з дослідженням, щасливий партнер сприяє продовженню й вашого життя. То ж що робити, якщо ви живете із занудою?

Наукові пояснення відомих фраз про кохання (фотогалерея) 14.02.2019

Кохання засліплює! Протилежності притягуються! Або: шлях до серця лежить через шлунок. Чи справді це так? Що відбувається з нашим тілом унаслідок кохання? Наукові пояснення поширених фраз - у добірці DW.
День святого Валентина: кохання з наукової точки зору

День святого Валентина: кохання з наукової точки зору 14.02.2019

Кохання засліплює! Протилежності притягуються! Або: шлях до серця лежить через шлунок. Чи справді це так? Що відбувається з нашим тілом унаслідок кохання? Наукові пояснення поширених фраз - у добірці DW.

День закоханих - не лише для молодих (14.02.2019) 14.02.2019

Це київське подружжя познайомилося, коли обом було за 70. Любов та Анатолій цього року святкуватимуть вже 10-ту річницю шлюбу. Своїм способом життям вони спростовують міфи про те, що кохання приходить лише до молодих.

Бенедикт Вельс. На межі самотності

Бенедикт Вельс. "На межі самотності" 15.12.2018

Троє дітей, автокатастрофа, кохання на все життя. У романі "На межі самотності" молодий німецький письменник Бенедикт Вельс запально й тонко розповідає про дорослішання.
Вільне кохання та жінки: 50 років сексуальній революції

Вільне кохання та жінки: 50 років сексуальній революції 21.08.2018

У кінці 1960-х років у Західній Німеччині молоді люди вимагали змін - соціальних, культурних та сексуальних. Що спричинило сексуальну революцію та що вона означає для жінок сьогодні?

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