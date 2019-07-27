 Корупційний скандал в Італії: партія Сальвіні має віддати державі 49 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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Корупційний скандал в Італії: партія Сальвіні має віддати державі 49 мільйонів євро

Правляча італійська правопопулістська партія "Ліга Півночі" на чолі з Маттео Сальвіні має відшкодувати державі 49 мільйонів євро через корупційний скандал навколо колишнього очільника партії Умберто Боссі.

З колишнього лідера Ліги Півночі Умберто Боссі обвинувачення зняли, але партія має виплатити державі відшкодування

З колишнього лідера "Ліги Півночі" Умберто Боссі обвинувачення зняли, але партія має виплатити державі відшкодування

Касаційний суд Італії підтвердив рішення щодо конфіскації 49 мільйонів євро у італійської правопопулістської партії "Ліга Півночі", котру зараз очолює міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні. Згідно з рішенням суду, ухваленим у вівторок, 6 серпня, цю суму буде використано, аби відшкодувати державі неправомірно витрачені партією кошти, виділені для проведення передвиборчої кампанії.

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Глава МВС Італії заявив, що Росія не дала йому "ні рубля, ні літра горілки". Раніше видання Buzzfeed писало, що правопопулісти намагалися отримати від Москви 65 мільйонів доларів США перед виборами до Європарламенту. (10.07.2019)

Суд в Парижі пом'якшив попереднє рішення про позбавлення партії Марін Ле Пен "Національне зібрання" двох мільйонів євро дотацій. Тепер ідеться про мільйон євро. (26.09.2018)

Корупційний скандал навколо розтрати коштів стосується періоду 2008-2010 років, інформує AFP. Тому зі спливом строку давності порушення суд зняв обвинувачення з колишнього очільника "Ліги Півночі" Умберто Боссі та тодішнього скарбника партії Франческо Бельсіто.

Італійська прокуратура закидала Боссі шахрайство і розтрату 49 мільйонів євро державної допомоги для його партії на особисті потреби. Зокрема, за даними слідства, екскерівник партії витрачав виділені кошти на ремонт будинків, оренду автомобілів класу люкс та послуги стоматолога. Сам Боссі закиди у розтраті партійних грошей відкидав. У 2012 році він залишив посаду очільника "Ліги Півночі". 

Раніше суд у Генуї ухвалив рішення, що "Ліга Півночі" має виплатити державі 49 мільйонів євро. Проте конфіскувати усю суму не вдалося, було стягнуто лише три мільйони євро, котрі перебували на рахунку партії. Зрештою у вересні 2018 року було досягнуто згоди сторін, за якою партія мала виплачувати залишок у 46 мільйонів частинами протягом кількох десятиліть.

Фінанси партії останнім часом неодноразово привертали увагу італійських слідчих. Зокрема, вони перевіряють можливе незаконне виведення коштів партії за кордон для того, аби уникнути конфіскації. Нинішній очільник "Ліги Півночі" Сальвіні неодноразово відкидав подібні звинувачення.

Іще одне розслідування щодо "Ліги Півночі", яке ведуть італійські слідчі, стосується закидів у спробі нелегально отримати фінансування з Росії за допомогою купівлі нафти італійською нафтогазовою компанією за завищеною ціною. Сальвіні ці звинувачення так само відкидає.

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