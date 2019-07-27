Корупційний скандал в Італії: партія Сальвіні має віддати державі 49 мільйонів євро

Касаційний суд Італії підтвердив рішення щодо конфіскації 49 мільйонів євро у італійської правопопулістської партії "Ліга Півночі", котру зараз очолює міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні. Згідно з рішенням суду, ухваленим у вівторок, 6 серпня, цю суму буде використано, аби відшкодувати державі неправомірно витрачені партією кошти, виділені для проведення передвиборчої кампанії.

Корупційний скандал навколо розтрати коштів стосується періоду 2008-2010 років, інформує AFP. Тому зі спливом строку давності порушення суд зняв обвинувачення з колишнього очільника "Ліги Півночі" Умберто Боссі та тодішнього скарбника партії Франческо Бельсіто.

Італійська прокуратура закидала Боссі шахрайство і розтрату 49 мільйонів євро державної допомоги для його партії на особисті потреби. Зокрема, за даними слідства, екскерівник партії витрачав виділені кошти на ремонт будинків, оренду автомобілів класу люкс та послуги стоматолога. Сам Боссі закиди у розтраті партійних грошей відкидав. У 2012 році він залишив посаду очільника "Ліги Півночі".

Раніше суд у Генуї ухвалив рішення, що "Ліга Півночі" має виплатити державі 49 мільйонів євро. Проте конфіскувати усю суму не вдалося, було стягнуто лише три мільйони євро, котрі перебували на рахунку партії. Зрештою у вересні 2018 року було досягнуто згоди сторін, за якою партія мала виплачувати залишок у 46 мільйонів частинами протягом кількох десятиліть.

Фінанси партії останнім часом неодноразово привертали увагу італійських слідчих. Зокрема, вони перевіряють можливе незаконне виведення коштів партії за кордон для того, аби уникнути конфіскації. Нинішній очільник "Ліги Півночі" Сальвіні неодноразово відкидав подібні звинувачення.

Іще одне розслідування щодо "Ліги Півночі", яке ведуть італійські слідчі, стосується закидів у спробі нелегально отримати фінансування з Росії за допомогою купівлі нафти італійською нафтогазовою компанією за завищеною ціною. Сальвіні ці звинувачення так само відкидає.