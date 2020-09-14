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Найнебезпечніша професія в Росії - опозиціонер. Італійський Робінзон Крузо ризикує стати безхатьком. Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків.
Корсиканці можуть сподіватися на внесення змін до конституції Франції щодо статусу Корсики. Це пообіцяв президент Франції Еммануель Макрон, який, втім, відкинув радикальніші вимоги автономістів.
Корсиканці сподіваються надіслати сигнал президенту Франції Еммануелеві Макрону. Серед іншого ідеться про офіційний статус корсиканської мови.
Представники націоналістичної коаліції "За Корсику" отримають 41 із 63 депутатських крісел у територіальному органі самоуправління. Партія Макрона здобула лише шість місць.
Коаліція націоналістичних партій, які виступають за ширшу автономію Корсики, здобула майже половину голосів у першому турі регіональних виборів. Список партії Макрона посів четверте місце.
Попри спротив Мадрида у Каталонії провели референдум про незалежність. Але тенденції до відокремлення спостерігаються не лише в Іспанії, а й в інших країнах Європи.
На французькому острові Корсика мова стала політичним каменем спотикання після вимоги надати місцевій мові статус другої офіційної. Репортаж Елізабет Браянт з Бастії.
На Корсиці вже кілька днів тривають антимігрантські демонстрації, а поліція посилила патрулювання. Причиною протестів став напад на пожежників у бідному районі Аяччо, населеному мігрантами.
Референдум у Шотландії може вперше призвести до утворення нової незалежної держави на теренах Євросоюзу. DW зробила огляд регіонів, у яких з новою силою можуть розгорнутися сепаратистські рухи.
Цього тижня Україна і світ згадували жертв однієї з найстрашніших атомних катастроф в історії людства, що сталася 25 років тому у Чорнобилі. Та мало хто знає, що хмара з Чорнобиля віднесла радіацію і на Корсику.
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