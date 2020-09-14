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Корсика

Гомобофія у Польщі як причина для еміграції - Європа у фокусі (відео)

Гомобофія у Польщі як причина для еміграції - "Європа у фокусі" (відео) 14.09.2020

Найнебезпечніша професія в Росії - опозиціонер. Італійський Робінзон Крузо ризикує стати безхатьком. Взірцеве фінське село скоротило викиди CO2 на 80 відсотків.
Макрон готовий змінити конституцію Франції через Корсику

Макрон готовий змінити конституцію Франції через Корсику 07.02.2018

Корсиканці можуть сподіватися на внесення змін до конституції Франції щодо статусу Корсики. Це пообіцяв президент Франції Еммануель Макрон, який, втім, відкинув радикальніші вимоги автономістів.
На Корсиці пройшов багатотисячний мітинг за розширення автономії

На Корсиці пройшов багатотисячний мітинг за розширення автономії 04.02.2018

Корсиканці сподіваються надіслати сигнал президенту Франції Еммануелеві Макрону. Серед іншого ідеться про офіційний статус корсиканської мови.

Націоналісти Корсики здобули впевнену перемогу на регіональних виборах

Націоналісти Корсики здобули впевнену перемогу на регіональних виборах 11.12.2017

Представники націоналістичної коаліції "За Корсику" отримають 41 із 63 депутатських крісел у територіальному органі самоуправління. Партія Макрона здобула лише шість місць.
На Корсиці в першому турі регіональних виборів перемогли націоналісти

На Корсиці в першому турі регіональних виборів перемогли націоналісти 04.12.2017

Коаліція націоналістичних партій, які виступають за ширшу автономію Корсики, здобула майже половину голосів у першому турі регіональних виборів. Список партії Макрона посів четверте місце.
Не Каталонія єдина: хто ще в Європі прагне незалежності

Не Каталонія єдина: хто ще в Європі прагне незалежності 02.10.2017

Попри спротив Мадрида у Каталонії провели референдум про незалежність. Але тенденції до відокремлення спостерігаються не лише в Іспанії, а й в інших країнах Європи.
Мовне питання на Корсиці породило політичне протистояння

Мовне питання на Корсиці породило політичне протистояння 05.09.2016

На французькому острові Корсика мова стала політичним каменем спотикання після вимоги надати місцевій мові статус другої офіційної. Репортаж Елізабет Браянт з Бастії.
На Корсиці тривають антимігрантські протести й заворушення

На Корсиці тривають антимігрантські протести й заворушення 28.12.2015

На Корсиці вже кілька днів тривають антимігрантські демонстрації, а поліція посилила патрулювання. Причиною протестів став напад на пожежників у бідному районі Аяччо, населеному мігрантами.
Шотландський вірус: хто ще в Європі прагне відокремлення

Шотландський вірус: хто ще в Європі прагне відокремлення 18.09.2014

Референдум у Шотландії може вперше призвести до утворення нової незалежної держави на теренах Євросоюзу. DW зробила огляд регіонів, у яких з новою силою можуть розгорнутися сепаратистські рухи.
Корсиканці - теж Діти Чорнобиля?

Корсиканці - теж "Діти Чорнобиля"? 30.04.2011

Цього тижня Україна і світ згадували жертв однієї з найстрашніших атомних катастроф в історії людства, що сталася 25 років тому у Чорнобилі. Та мало хто знає, що хмара з Чорнобиля віднесла радіацію і на Корсику.