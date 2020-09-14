Корсиканці - теж "Діти Чорнобиля"?

Цього тижня Україна і світ згадували жертв однієї з найстрашніших атомних катастроф в історії людства, що сталася 25 років тому у Чорнобилі. Та мало хто знає, що хмара з Чорнобиля віднесла радіацію і на Корсику.