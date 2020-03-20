 Коронавірус і Донбас: що буде, якщо Covid-19 прийде в ″ДНР″ і ″ЛНР″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.03.2020

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Україна

Коронавірус і Донбас: що буде, якщо Covid-19 прийде в "ДНР" і "ЛНР"

У "ДНР" та "ЛНР" стверджують, що у них досі немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу. Натомість експерти застерігають від спалаху COVID-19 в ОРДЛО.

Донецьк (архівне фото)

Донецьк (архівне фото)

На тлі загрозливого поширення COVID-19 по всьому світу самопроголошені республіки Донбасу на перший погляд видаються справжніми острівцями епідеміологічного благополуччя. Адже, за даними сепаратистів, у "ДНР" та "ЛНР" поки що не виявлено жодного випадку коронавірусу, а "чиновники" самопроголошених республік стверджують, що лікарні в ОРДЛО повністю готові до спалаху інфекції.

Однак експерти, які займаються проблематикою Донбасу, мають великі сумніви, що коронавірус справді омине самопроголошені республіки. "Не може бути, що в Україні на підконтрольній уряду території є спалах коронавірусу, в Росії також є, а там немає", - вважає координаторка ГО "Східна правозахисна група" Віра Ястребова. Вона звернула увагу на те, що в ОРДЛО практично неможливо відслідковувати людей, які перебували за кордоном, а потім повернулись в самопроголошені "республіки". "Адже вони в'їжджають туди за внутрішніми паспортами", - пояснює правозахисниця.

На даний момент нема достовірних даних і щодо наявності чи відсутності тестів. Тож серед чисельних мешканців ОРДЛО, які останнім часом звернулись до лікарень із симптомами ГРВІ, і серед тих, яких було госпіталізовано із пневмонією, можуть бути і заражені новим коронавірусом SARS-CoV-2, зазначає Ястребова. На її думку, керівництво "ДНР" та "ЛНР" може і навмисно приховувати випадки інфікування коронавірусом, щоб уникнути паніки серед населення.

Спалах коронавірусу в ОРДЛО можливий

Тим часом, карантинні заходи, які запровадило керівництво "ДНР" і "ЛНР", є набагато менш жорсткими, ніж на підконтрольній уряду території, а діяти вони почали пізніше. Приміром, школи та виші у "ДНР" перевели на дистанційне навчання лише минулого четверга, коли на підконтрольній Києву території вже кілька днів діяв повноцінний карантин. А у Донецьку, попри загрозу інфекції, у звичайному режимі досі працюють торговельні центри, кафе і транспорт, а люди ходять на роботу так само, як і в "докоронавірусні" часи, розповів DW мешканець міста, який побажав залишитись неназваним. Тут варто зауважити, що в самопроголошених "республіках" проживає дуже багато людей похилого віку, які входять до групи ризику при захворюванні на COVID-19.

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Разом з тим, керівники "ДНР" та "ЛНР", посилаючись на загрозу коронавірусу, повністю припинили пропуск людей через лінію розмежування між підконтрольною українському уряду територією і самопроголошеними республіками. А Росія, яка через пандемію закрила кордони для іноземців, "керуючись принципами гуманності" зробила для українців з ОРДЛО виняток, водночас вкотре звинувативши Київ в "економічній і траспортній блокаді" підконтрольної бойовикам частини Донбасу.

Хто допоможе людям в ОРДЛО у разі спалаху COVID-19

Віра Ястребова зі "Східної правозахисної групи" вважає, що Росія може використовувати загрозу епідемії в "ДНР" та "ЛНР", щоб підтримувати лояльність мешканців самопроголошених республік. "Я думаю, найближчим часом ми побачимо якусь піар-акцію від російських політиків, мовляв, Росія передає все необхідне і не залишає людей в ОРДЛО сам на сам з цією ситуацією, - пояснює правозахисниця. - Але в Росії теж не вистачає всього, чого не вистачає в усьому світі - і тестів, і масок, і рукавичок".

Український уряд наразі теж не має механізму забезпечення необхідними для протидії коронавірусу засобами громадян, що опинились в умовах окупації перед загрозою епідемії, зазначає Ястребова. На її переконання, допомогти мешканцям ОРДЛО у разі спалаху епідемії можуть хіба що міжнародні гуманітарні організації, зокрема Червоний Хрест.

Реальної ситуації не знають навіть у Червоному Хресті

Об'єктивними даними щодо епідеміологічного стану в "ДНР" та "ЛНР" не володіє навіть Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - одна з небагатьох міжнародних організацій, які працюють по обидві сторони лінії фронту на Донбасі. За словами речника делегації МКЧХ в Україні Олександра Власенка, інформацію про ситуацію на непідконтрольній Києву території Червоний Хрест отримує з відкритих джерел.

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"Я бачив у медіа інформацію, що вони (сепаратисти. - Ред.) готові до зустрічі з COVID-19 і їм нічого не потрібно, але наскільки це відповідає дійсності, я не можу вам сказати, - розповів Олександр Власенко DW. - Ми не маємо даних, чи проводиться там тестування людей, яких підозрюють на коронавірус, чи взагалі там є ці тести".

За його словами, МКЧХ має можливість передати на непідконтрольні території медичні засоби для боротьби з новою інфекцією, зокрема тести на коронавірус. Але ініціатива має надходити від представників ОРДЛО: "Що стосується непідконтрольної території, я не знаю, чи буде туди здійснюватись доставка, адже це залежатиме від діалогу з тими людьми, які мають нам дати дозвіл на ввезення цих тестів - з людьми, які приймають рішення в Луганську й Донецьку". Наразі цей діалог, зазначив речник гуманітарної організації, перебуває на "базовому рівні".

Сепаратисти перешкоджають міжнародникам

Тим часом про надання Україні гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом обсягом 33 мільйони доларів повідомили в Організації Об'єднаних Націй. Кошти призначені, зокрема, для підтримки людей на окупованій території, зазначив прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. "Йдеться про реалізацію гуманітарних проєктів у східних регіонах по обидва боки лінії розмежування за такими напрямами: заклади охорони здоров'я, продовольча безпека та товари першої необхідності, особи похилого віку та люди з інвалідністю, дистанційна шкільна освіта", - написав він у Facebook.

Утім, чи скористаються проросійські сепаратисти можливістю отримати міжнародну допомогу для боротьби з коронавірусом, наразі невідомо. Натомість "ДНР" і "ЛНР", посилаючись на карантин, вже почали обмежувати доступ на підконтрольну їм територію представникам міжнародних організацій. Навіть Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка в силу своєї діяльності користується більшою свободою пересування в ОРДЛО, ніж інші міжнародники, останніми днями повідомляла про те, що бойовики не пропускали її спостерігачів.

На обмеження, які проросійські сепаратисти під приводом карантинних заходів створюють для міжнародних організацій, цього тижня вже відреагував Євросоюз. "Вкрай важливо, щоб Росія та збройні формування, які вона підтримує, дозволяли СММ ОБСЄ, агенціям ООН, неурядовим організаціям та МКЧХ забезпечувати свободу пересування через лінію зіткнення", - наголосила у своїй заяві Європейська служба зовнішніх справ.

  • Найменший та найпівденніший пункт пропуску КПВВ Гнутове неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску Жовтень на боці бойовиків ДНР.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Найменший та найпівденніший пункт пропуску

    КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску "Жовтень" на боці бойовиків "ДНР".

  • Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик Особливість КПВВ Гнутове в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик

    Особливість КПВВ "Гнутове" в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

  • Люди звикли до життя на КПВВ 52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок, - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Люди звикли до життя на КПВВ

    52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. "Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок", - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. "І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці".

  • Майже звичайне сільське життя Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики ЛНР. Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Майже звичайне сільське життя

    Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики "ЛНР". Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

  • У Пищевику - жодного неушкодженого будинку Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    У Пищевику - жодного неушкодженого будинку

    Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

  • Укриття на КПВВ тримають напоготові Востаннє КПВВ Гнутове обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Укриття на КПВВ тримають напоготові

    Востаннє КПВВ "Гнутове" обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

  • Мінні поля Донбасу Небезпеки біля КПВВ вистачає і без прильотів. Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - вибухонебезпечними залишками війни, як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Мінні поля Донбасу

    Небезпеки біля КПВВ вистачає і без "прильотів". Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - "вибухонебезпечними залишками війни", як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

  • Перевірки, як на кордоні Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, серйозна контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Перевірки, як на кордоні

    Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, "серйозна" контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

  • Війна війною, а музика грає 64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем ДНР - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож на той бік може дозволити собі лише раз на півроку.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Війна війною, а музика грає

    64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем "ДНР" - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож "на той бік" може дозволити собі лише раз на півроку.

  • Фронт зовсім поруч з КПВВ До лінії фронту від КПВВ Гнутове - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків ДНР. Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Фронт зовсім поруч з КПВВ

    До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків "ДНР". Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

  • Петро й Іван Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Петро й Іван

    Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. "Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно".

  • Пухнастий спецпідрозділ Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Пухнастий спецпідрозділ

    Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

Життя на лінії фронту в Приазов'ї

На КПВВ "Гнутове" на півдні Донбасу, де планується провести розведення сил, люди живуть поруч із прикордонниками і вже давно не звертають уваги на червоні таблички із написом "Міни" - фоторепортаж DW. (24.02.2020)  

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Докладно

Донецьк (архівне фото)

Коронавірус і Донбас

Що буде, якщо COVID-19 прийде в "ДНР" і "ЛНР"?  

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