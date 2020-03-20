Коронавірус і Донбас: що буде, якщо Covid-19 прийде в "ДНР" і "ЛНР"

На тлі загрозливого поширення COVID-19 по всьому світу самопроголошені республіки Донбасу на перший погляд видаються справжніми острівцями епідеміологічного благополуччя. Адже, за даними сепаратистів, у "ДНР" та "ЛНР" поки що не виявлено жодного випадку коронавірусу, а "чиновники" самопроголошених республік стверджують, що лікарні в ОРДЛО повністю готові до спалаху інфекції.

Однак експерти, які займаються проблематикою Донбасу, мають великі сумніви, що коронавірус справді омине самопроголошені республіки. "Не може бути, що в Україні на підконтрольній уряду території є спалах коронавірусу, в Росії також є, а там немає", - вважає координаторка ГО "Східна правозахисна група" Віра Ястребова. Вона звернула увагу на те, що в ОРДЛО практично неможливо відслідковувати людей, які перебували за кордоном, а потім повернулись в самопроголошені "республіки". "Адже вони в'їжджають туди за внутрішніми паспортами", - пояснює правозахисниця.

На даний момент нема достовірних даних і щодо наявності чи відсутності тестів. Тож серед чисельних мешканців ОРДЛО, які останнім часом звернулись до лікарень із симптомами ГРВІ, і серед тих, яких було госпіталізовано із пневмонією, можуть бути і заражені новим коронавірусом SARS-CoV-2, зазначає Ястребова. На її думку, керівництво "ДНР" та "ЛНР" може і навмисно приховувати випадки інфікування коронавірусом, щоб уникнути паніки серед населення.

Спалах коронавірусу в ОРДЛО можливий

Тим часом, карантинні заходи, які запровадило керівництво "ДНР" і "ЛНР", є набагато менш жорсткими, ніж на підконтрольній уряду території, а діяти вони почали пізніше. Приміром, школи та виші у "ДНР" перевели на дистанційне навчання лише минулого четверга, коли на підконтрольній Києву території вже кілька днів діяв повноцінний карантин. А у Донецьку, попри загрозу інфекції, у звичайному режимі досі працюють торговельні центри, кафе і транспорт, а люди ходять на роботу так само, як і в "докоронавірусні" часи, розповів DW мешканець міста, який побажав залишитись неназваним. Тут варто зауважити, що в самопроголошених "республіках" проживає дуже багато людей похилого віку, які входять до групи ризику при захворюванні на COVID-19.

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Разом з тим, керівники "ДНР" та "ЛНР", посилаючись на загрозу коронавірусу, повністю припинили пропуск людей через лінію розмежування між підконтрольною українському уряду територією і самопроголошеними республіками. А Росія, яка через пандемію закрила кордони для іноземців, "керуючись принципами гуманності" зробила для українців з ОРДЛО виняток, водночас вкотре звинувативши Київ в "економічній і траспортній блокаді" підконтрольної бойовикам частини Донбасу.

Хто допоможе людям в ОРДЛО у разі спалаху COVID-19

Віра Ястребова зі "Східної правозахисної групи" вважає, що Росія може використовувати загрозу епідемії в "ДНР" та "ЛНР", щоб підтримувати лояльність мешканців самопроголошених республік. "Я думаю, найближчим часом ми побачимо якусь піар-акцію від російських політиків, мовляв, Росія передає все необхідне і не залишає людей в ОРДЛО сам на сам з цією ситуацією, - пояснює правозахисниця. - Але в Росії теж не вистачає всього, чого не вистачає в усьому світі - і тестів, і масок, і рукавичок".

Український уряд наразі теж не має механізму забезпечення необхідними для протидії коронавірусу засобами громадян, що опинились в умовах окупації перед загрозою епідемії, зазначає Ястребова. На її переконання, допомогти мешканцям ОРДЛО у разі спалаху епідемії можуть хіба що міжнародні гуманітарні організації, зокрема Червоний Хрест.

Реальної ситуації не знають навіть у Червоному Хресті

Об'єктивними даними щодо епідеміологічного стану в "ДНР" та "ЛНР" не володіє навіть Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - одна з небагатьох міжнародних організацій, які працюють по обидві сторони лінії фронту на Донбасі. За словами речника делегації МКЧХ в Україні Олександра Власенка, інформацію про ситуацію на непідконтрольній Києву території Червоний Хрест отримує з відкритих джерел.

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"Я бачив у медіа інформацію, що вони (сепаратисти. - Ред.) готові до зустрічі з COVID-19 і їм нічого не потрібно, але наскільки це відповідає дійсності, я не можу вам сказати, - розповів Олександр Власенко DW. - Ми не маємо даних, чи проводиться там тестування людей, яких підозрюють на коронавірус, чи взагалі там є ці тести".

За його словами, МКЧХ має можливість передати на непідконтрольні території медичні засоби для боротьби з новою інфекцією, зокрема тести на коронавірус. Але ініціатива має надходити від представників ОРДЛО: "Що стосується непідконтрольної території, я не знаю, чи буде туди здійснюватись доставка, адже це залежатиме від діалогу з тими людьми, які мають нам дати дозвіл на ввезення цих тестів - з людьми, які приймають рішення в Луганську й Донецьку". Наразі цей діалог, зазначив речник гуманітарної організації, перебуває на "базовому рівні".

Сепаратисти перешкоджають міжнародникам

Тим часом про надання Україні гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом обсягом 33 мільйони доларів повідомили в Організації Об'єднаних Націй. Кошти призначені, зокрема, для підтримки людей на окупованій території, зазначив прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. "Йдеться про реалізацію гуманітарних проєктів у східних регіонах по обидва боки лінії розмежування за такими напрямами: заклади охорони здоров'я, продовольча безпека та товари першої необхідності, особи похилого віку та люди з інвалідністю, дистанційна шкільна освіта", - написав він у Facebook.

Утім, чи скористаються проросійські сепаратисти можливістю отримати міжнародну допомогу для боротьби з коронавірусом, наразі невідомо. Натомість "ДНР" і "ЛНР", посилаючись на карантин, вже почали обмежувати доступ на підконтрольну їм територію представникам міжнародних організацій. Навіть Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка в силу своєї діяльності користується більшою свободою пересування в ОРДЛО, ніж інші міжнародники, останніми днями повідомляла про те, що бойовики не пропускали її спостерігачів.

На обмеження, які проросійські сепаратисти під приводом карантинних заходів створюють для міжнародних організацій, цього тижня вже відреагував Євросоюз. "Вкрай важливо, щоб Росія та збройні формування, які вона підтримує, дозволяли СММ ОБСЄ, агенціям ООН, неурядовим організаціям та МКЧХ забезпечувати свободу пересування через лінію зіткнення", - наголосила у своїй заяві Європейська служба зовнішніх справ.