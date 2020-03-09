Коронавірус: Ізраїль відправлятиме на карантин усіх, хто в'їжджає в країну

Усі особи, які прибуватимуть до Ізраїлю з будь-якої країни світу, мають провести два тижні під домашнім карантином. Відповідне рішення в рамках боротьби з поширенням коронавірусу ухвалив у понеділок, 9 березня, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху. "Це важке рішення. Але це важливо для захисту суспільного здоров'я, а здоров'я населення на першому місці", - заявив він.

Під час в'їзду до Ізраїлю особи, які не є його громадянами, мають довести, що мають кошти для того, щоб відбути необхідний карантин. Поки що передбачено, що цей захід триватиме щонайменше два тижні. Раніше Ізраїль вже заборонив в'їзд подорожніх з країн, які особливо сильно постраждали від коронавірусу.

За підрахунками ізраїльських медіа, на домашній карантин мають відправитися близько 300 тисяч людей. За даними міністерства охорони здоров'я країни, зараз в Ізраїлі зафіксовано 42 випадки інфікування коронавірусом.

Молдова також з 10 березня забороняє в'їзд особам з країн, в яких було виявлено коронавірус. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йон Кіку. За його словами, в країну пускатимуть лише громадян Молдови.

Мадрид та Румунія закривають школи

Тим часом в Мадриді на два тижні закрили всі школи та дитячі садочки. За даними телеканалу TVE, цей захід вплине на близько 1,2 мільйона дітей. Понад половини випадків зараження коронавірусом в Іспанії зафіксовані саме в столиці. Більшість з них були виявлені в будинках для людей похилого віку та серед медичних працівників.

Рішення закрити всі школи та дитячі садочки до 22 березня ухвалили також в Румунії. Як повідомив прем'єр країни Людовік Орбан, тепер близько 3,5 мільйона дітей та підлітків мають залишатися вдома. "Ми повинні були ухвалити це рішення. Це просто запобіжний захід, і він може бути посилений… Ми хочемо подивитися, як розвивається ця хвороба", - заявив голова уряду. Окрім того, уряд країни скасував усі рейси з Італії та до неї.