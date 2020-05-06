Коронавірус: Єврокомісія радить подовжити заборону на в'їзд до ЄС

Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони подовжити тимчасові обмеження на подорожі до ЄС з третіх країн на 30 днів - до 15 червня. Причиною запроваджених обмежень є пандемія хвороби COVID-19, яку викликає новітній коронавірус. Відповідну рекомендацію Єврокомісія опублікувала у п'ятницю, 8 травня.

"Хоча деякі держави ЄС та асоційовані з Шенгенською зоною країни почали вдаватися до підготовчих кроків з послаблення заходів для боротьби з поширенням пандемії, ситуація як у Європі, так і у світі залишається крихкою", - зазначили у Єврокомісії. В інституції додали, що через це країнам ЄС варто продовжити обмеження на в'їзд на зовнішніх кордонах. Як повідомлялося, раніше Єврокомісія рекомендувала починати відкриття з внутрішніх кордонів об'єднання, і лише згодом переходити до зовнішніх кордонів. Ця порада залишається чинною, зазначили у Брюсселі.

"Обмеження на вільне пересування та контроль на внутрішніх кордонах слід знімати поступово, перш ніж ми зможемо скасувати обмеження на зовнішніх кордонах і гарантуємо в'їзд до ЄС для тих, хто не є резидентами ЄС, і для подорожей, які не є необхідними", - заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Ця рекомендація адресована 30 країнам. Ідеться про членів Шенгенської зони, а також чотири країни, асоційовані з цією зоною: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

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