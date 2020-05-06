 Коронавірус: Єврокомісія радить подовжити заборону на в′їзд до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2020

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Новини

Коронавірус: Єврокомісія радить подовжити заборону на в'їзд до ЄС

Єврокомісія рекомендувала державам Шенгенської зони подовжити на 30 днів обмеження на в'їзд з третіх країн. Заборону на подорожі запровадили через пандемію коронавірусу.

Відкривати кордони Євросоюзу для осіб з третіх країн ще зарано, вважає Єврокомісія

Відкривати кордони Євросоюзу для осіб з третіх країн ще зарано, вважає Єврокомісія

Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони подовжити тимчасові обмеження на подорожі до ЄС з третіх країн на 30 днів - до 15 червня. Причиною запроваджених обмежень є пандемія хвороби COVID-19, яку викликає новітній коронавірус. Відповідну рекомендацію Єврокомісія опублікувала у п'ятницю, 8 травня.

"Хоча деякі держави ЄС та асоційовані з Шенгенською зоною країни почали вдаватися до підготовчих кроків з послаблення заходів для боротьби з поширенням пандемії, ситуація як у Європі, так і у світі залишається крихкою", - зазначили у Єврокомісії. В інституції додали, що через це країнам ЄС варто продовжити обмеження на в'їзд на зовнішніх кордонах. Як повідомлялося, раніше Єврокомісія рекомендувала починати відкриття з внутрішніх кордонів об'єднання, і лише згодом переходити до зовнішніх кордонів. Ця порада залишається чинною, зазначили у Брюсселі.

"Обмеження на вільне пересування та контроль на внутрішніх кордонах слід знімати поступово, перш ніж ми зможемо скасувати обмеження на зовнішніх кордонах і гарантуємо в'їзд до ЄС для тих, хто не є резидентами ЄС, і для подорожей, які не є необхідними", - заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Ця рекомендація адресована 30 країнам. Ідеться про членів Шенгенської зони, а також чотири країни, асоційовані з цією зоною: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Дивитись відео 04:43

Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус (04.05.2020)

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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