 Коронавірус: Єврокомісія запропонувала 1,2 мільярда євро допомоги Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2020

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Новини

Коронавірус: Єврокомісія запропонувала 1,2 мільярда євро допомоги Україні

У Єврокомісії хочуть фінансово підтримати десять сусідніх країн під час економічної кризи, викликаної коронавірусом. Україні пропонують виділити макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 мільярда євро кредитів.

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Через економічну кризу, викликану пандемією спричиненої коронавірусом  хвороби COVID-19,  Єврокомісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для десяти сусідніх країн. Загальний обсяг програм становитиме три мільярди євро. З них для України передбачено найбільше коштів - 1,2 мільярда євро. Рішення зробити таку пропозицію Єврокомісія ухвалила на своєму засіданні у середу, 22 квітня. Про це повідомляє кореспондент DW.

"Підтримка наших сусідів є необхідною у ці часи кризи для того, щоб утримати стабільність в усьому регіоні (…) Ці кризові програми макрофінансової допомоги допоможуть десяти країнам забезпечити макроекономічну стабільність та захистити їхніх людей і компанії під час кризи", - заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс.

Крім України, допомогу отримають зокрема Грузія (150 мільйонів євро), Молдова (100 мільйонів). Після України найбільший пакет отримає Туніс - 600 мільйонів євро. Ці програми діятимуть 12 місяців. Перший транш Єврокомісія готова буде виплатити одразу після остаточного затвердження програм і підписання меморандумів про взаєморозуміння з урядом країни-отримувача.

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Для ухвалення цих програм їх повинні затвердити Рада ЄС і Європарламент. Макрофінансова допомога - це кредити, які Євросоюз виділяє сусіднім країнам, котрі мають проблеми з підтримкою свого платіжного балансу. Нині для України діє четверта програма такої допомоги у розмірі одного мільярда євро. Половину цих грошей Київ вже отримав.

Для отримання другого траншу Україна вже кілька місяців тому  виконала політичні вимоги Брюсселя , однак зараз справа за програмою МВФ. Як відомо, продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом є умовою всіх програм макрофінансової допомоги ЄС. Зараз МВФ очікує від України ухвалення закону про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (так званого "антиколомойського" закону).

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