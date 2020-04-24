Коронавірус: як працюють лікарі в епіцентрі COVID-19 у Німеччині

Вільні ліжка в "його" відділенні інтенсивної терапії? Нічого подібного. "Як і раніше ми дуже завантажені в плані того, що стосується ліжок", - каже лікар інтенсивної терапії Айко Лідман (Aiko Liedmann). При цьому загалом по Німеччині зараз вільні близько 13 тисяч ліжок інтенсивної терапії.

Deutsche Welle кілька тижнів тому вже спілкувалася з Айко Лідманном. З тих пір, за його словами, завантаженість відділення інтенсивної терапії змінилася мало, зате змінилося багато чого іншого. Лідманн та його команда стали більш упевненими у собі - у тому, що стосується упереджень, вірусу, хворих: "З'явилося відчуття, що тепер ми можемо краще лікувати пацієнтів".

Лікар Айко Лідманн - тепер без маски

Перебіг захворювання у різних випадках залишається подібним. Розпочалася значною мірою рутинна робота.

За даними керівництва медзакладу, до цього часу в міській лікарні Гайнсберга померли 17 пацієнтів. Тобто, 17 із загалом 58 померлих в Гайнсберзі, який налічує 250 тисяч жителів (станом на 20 квітня, за офіційними даними).

Коронавірус став для Гайнсберга "найбільшою можливою аварією"

Айко Лідманн - завідувач відділенням інтенсивної терапії міської лікарні, однієї з трьох лікарень Гансберга. Це містечко, розташоване на самому заході Німеччини між містами Ахен та Дюссельдорф, став чимось на зразок епіцентру епідемії в країні. Жоден інший регіон до цього не постраждав так сильно від COVID-19. Інфекційна хвиля розпочалася тут на два тижні раніше, ніж на решті території країни. Експерти пов'язують це з однією карнавальною вечіркою, на якій була присутня інфікована новим коронавірусом пара.

Ще з кінця лютого лікарі, медсестри, політики і місцева влада боролися з коронавірусом. Очільник адміністративного району Гайнсберг Штефан Пуш (Stephan Pusch) в інтерв'ю DW назвав цю ситуацію "найбільшою аварією, яку можна очікувати".

Постійно в боротьбі з коронавірусом - міська лікарня в Гайнсберзі

Айко Лідманн від початку був на передовій у боротьбі з коронавірусом. У нього бували дні, коли він зранку не знав, чи вистачить до вечора захисних масок, окулярів та одноразових рукавичок. Це були часи, коли постійно привозили нових пацієнтів з коронавірусом, коли захворювання поширювалося з надзвичайною швидкістю.

Зараз же, каже Лідманн, "у нас відчуття, що ми добре оснащені та підготовлені". Захисного одягу більше не бракує. Випадки з важким перебігом хвороби досі трапляються, але "вже тривалий час немає смертей". Також до роботи повертаються медсестри, медбрати та лікарі з команди Лідманна, які раніше самі заразилися коронавірусом у лікарні. На щастя, усі вони відбулися легкими симптомами.

Побоювання другої хвилі захворювання

З початку тижня в багатьох регіонах Німеччини почали запроваджувати перші послаблення карантину в громадському житті. Лікар інтенсивної терапії Айко Лідманн "вже трохи побоюється", що нинішній "крихкий стан, якого ми досягли завдяки обмеженням", знову може опинитися під загрозою. З іншого боку, зауважує він, необхідний "певний рівень зараження, щоб досягти колективного імунітету", принаймні, допоки не існує вакцини від збудника.

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Колективний імунітет означає, що певна кількість населення повинна набути імунітету, щоб захворювання не могло поширюватися далі. У випадку Німеччини, щоб досягти колективного імунітету, треба, щоб його набули понад 50 мільйонів людей.

Поступова нормалізація роботи лікарні

Лідманн зауважує, що поступово до лікарні знову починають надходити важкі пацієнти зі "звичайними" хворобами: "Через коронавірус багато людей не наважувалися проходити лікування". Зараз же таких пацієнтів знову стає більше. Це, на думку лікаря, є кроком до нормалізації.

Назва містечка Гайнсберг певний час для багатьох у Німеччині була синонімом епідемії COVID-19

Певний час район Гайнсберг мав неприємну репутацію: у багатьох повідомленнях ЗМІ лунало, що Гайнсберг для Німеччини - те ж саме, що Ухань для Китаю, тобто, центр епідемії. Від цього таврування потерпали і Лідманн зі своєю командою. За словами медика, коли лікарня Гайнсберга була переповнена і пацієнтів доводилося переводити до медзакладів сусідніх громад, там часто казали: "Від вас ми не приймаємо пацієнтів з коронавірусом. Ми не хочемо приносити хворобу до себе в дім",

Спочатку це його дуже хвилювало й розчаровувало - як і необдумані негативні заяви політиків про район Гайнсберг. Тепер же колеги-медики з сусідніх районів часто говорять: "Ми можемо від вас багато чому навчитися". Це наповнює гордістю, каже Лідманн.

Однак героєм у часи коронавірусу він себе не вважає: "Ми робимо свою роботу і при цьому - якнайкраще". Айко Лідманн та його команда з міської лікарні Гайнсберга радіють передусім визнанню їхньої роботи - з боку друзів, пацієнтів, політиків та рідних: "Позитивно вже те, що люди помічають, яку роботу виконують у лікарнях".