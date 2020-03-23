Коронавірус: як зменшити ризик зараження в супермаркеті

Незважаючи на запроваджені значні обмеження у пересуванні для стримання поширення коронавірусу, кожен чи не щодня опиняється у продуктовому магазині. Як здійснювати закупи з огляду на те, що інфекцію SARS-CoV-2 можна підхопити й у супермаркеті? Адже поруч люди, які користуються візками, а також торкаються руками овочів, фруктів, пляшок, упакованих товарів.

Не торкайтесь руками свого обличчя

Оскільки в супермаркеті покупці торкаються руками продуктів чи пляшок, за першої можливості відразу після закупів необхідно ґрунтовно вимити руки з милом чи продезінфікувати їх. Під час закупок не торкайтесь за жодних обставин свого обличчя - не чухайте ніс, не тріть очі, не стирайте з чола піт. Адже вірус потрапляє у слизові саме таким шляхом.

Не торкайтесь руками обличчя

Для того, щоб уникати натовпу в магазині, доступ до торгових залів нині намагаються обмежувати для певної кількості людей. Зважаючи на це, варто запланувати більше часу, ніж зазвичай, і дотримуватись порад охоронця чи співробітника магазину на вході.

Тримайте дистанцію

У самому супермаркеті утримувати дистанцію на два метри від інших відвідувачів, які рухаються від полиці до полиці хаотично, не зовсім реально. У Німеччині, наприклад, у більшості магазинів на підлозі розмістили відповідні відмітки, які дозволяють триматись дистанції, поки інша людина добирає собі товар.

Важливо не скупчуватись біля кас, а вишикуватись у чергу на безпечній відстані одне від одного.

Тримайтесь на дистанції до інших відвідувачів

Збираючись у супермаркет, дотримуйтесь порад фахівців і намагайтесь менше хапатись за різні предмети поза домом, адже вони можуть бути контаміновані. Стабільність коронавірусів у довкіллі залежить від багатьох факторів - температури, вологості повітря та характеру поверхні, а штаму вірусу та його концентрації, пише на своїй інтернет-сторінці німецький Інститут оцінки ризиків (BfR), що займається питаннями безпечного споживання продуктів і товарів. Як правило, коронавіруси у сухому стані втрачають активність впродовж годин або кількох днів. Що стосується нового коронавірусу SARS-CoV-2, то, як свідчать перші лабораторні дослідження, якщо мала місце сильна контамінація, то як аерозоль він може зберігати активність до трьох годин, до чотирьох годин - на мідній поверхні, до 24 годин - на картоні й до 2-3 днів на сталевій поверхні та пластику. Слід зауважити, наголошує BfR, що ці дані містять попередні наукові публікації, які ще не пройшли незалежного рецензування.

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Фахівці BfR, однак, наголошують, що якщо поверхня не містить дози вірусу, що може спричинити інфікування, і є сухою, то ризик зараження через неї суттєво знижується. Більше того, встановлених випадків зараження таким шляхом наразі немає.

Чи безпечно брати візок для закупів?

Якщо ви не плануєте купляти багато, звичайно, краще взяти з дому більшу сумку чи рюкзак та користуватись ними, а не візком для закупів, за ручку якого трималось уже чимало покупців. Якщо ж візка не уникнути, то скористайтесь рукавичками. Якщо вони у вас одноразові, то відразу після відвідання супермаркету викиньте їх. Якщо ж ні - виперіть або продезінфікуйте. Якщо ж рукавичок немає, коли возите візок у магазині не торкайтесь обличчя, а потім після закупів, повернувшись додому, відразу ґрунтовно помийте руки з милом.

Чи можна купляти овочі і фрукти без упаковки?

Коли йдеться про придбання свіжих овочей і фруктів, у споживачів виникає схоже запитання: чи безпечна їхня оболонка? Адже є ризик, що хтось хворий на COVID-19 до цього покашляв на ящики або мацав чи обнюхував помідори чи яблука.

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Експерти радять не оминати свіжі овочі і фрукти, але вдома добре їх промивати. Яблука, груші чи ківі можна ще й чистити. У німецькому міністерстві сільського господарства та продовольства додають, що овочі варто термічно обробляти, тобто варити їх, запікати у духовці чи смажити.

Повернувшись додому, ретельно вимийте руки

У BfR запевняють, що наразі немає даних про те, що імпортовані товари або продукти харчування є джерелом коронавірусної інфекції. Водночас фахівці нагадують: не хапатись за обличчя і якомога швидше помити руки.

Оплата: готівкою чи карткою?

Той, хто в супермаркеті розраховується готівкою, ймовірно, замислюється, скільки рук уже торкались купюр і монет.

Фахівці Інституту оцінки ризиків щодо цього кажуть: до цього часу невідомо про передачу інфекції SARS-CoV-2 таким шляхом. "Вірус потряпляє на поверхні шляхом безпосереднього чхання чи кашляння інфікованої особи на них. І тримається на них певний час. Зараження ж іншої особи у такому випадку через торкання грошей, а також карткових терміналів, смартфонів, ручок торгових візочків можливе, якщо вірус відразу після цього потрапляє через руки в слизові рота чи носа або в очі", - пояснюють фахівці. І наполегливо рекомендують щодо убезпечення від цього дотримуватись правил гігієни - мити руки і, знову ж таки, не торкатись обличчя.

До речі, як повідомляють ЗМІ, китайські банки під час карантину у КНР "ізолювали" старі купюри - їх дезінфікували і не використовували 14 днів. У Німеччині цього поки що не роблять, оскільки такої поради банкірам не давали вірусологи.