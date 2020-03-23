 Коронавірус: як зменшити ризик зараження в супермаркеті | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.03.2020

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Культура й стиль життя

Коронавірус: як зменшити ризик зараження в супермаркеті

Чи можна брати візок для закупів? А в магазині брати упаковки чи свіжі овочі, якщо їх могли торкатися інші? Чи безпечно користуватись готівкою на касі? Відповіді на ці запитання у добірці DW.

BG So essen die Deutschen | Einkaufswagen mit verschiedenen Bio-Produkten (picture-alliance/dpa/D.-W. Ebener)

Незважаючи на запроваджені значні обмеження у пересуванні для стримання поширення коронавірусу, кожен чи не щодня опиняється у продуктовому магазині. Як здійснювати закупи з огляду на те, що інфекцію SARS-CoV-2 можна підхопити й у супермаркеті? Адже поруч люди, які користуються візками, а також торкаються руками овочів, фруктів, пляшок, упакованих товарів. 

Не торкайтесь руками свого обличчя

Оскільки в супермаркеті покупці торкаються руками продуктів чи пляшок, за першої можливості відразу після закупів необхідно ґрунтовно вимити руки з милом чи продезінфікувати їх. Під час закупок не торкайтесь за жодних обставин свого обличчя - не чухайте ніс, не тріть очі, не стирайте з чола піт. Адже вірус потрапляє у слизові саме таким шляхом.

Не торкайтесь руками обличчя

Не торкайтесь руками обличчя

Для того, щоб уникати натовпу в магазині, доступ до торгових залів нині намагаються обмежувати для певної кількості людей. Зважаючи на це, варто запланувати більше часу, ніж зазвичай, і дотримуватись порад охоронця чи співробітника магазину на вході.

Тримайте дистанцію

У самому супермаркеті утримувати дистанцію на два метри від інших відвідувачів, які рухаються від полиці до полиці хаотично, не зовсім реально. У Німеччині, наприклад, у більшості магазинів на підлозі розмістили відповідні відмітки, які дозволяють триматись дистанції, поки інша людина добирає собі товар.

Важливо не скупчуватись біля кас, а вишикуватись у чергу на безпечній відстані одне від одного.

Тримайтесь на дистанції до інших відвідувачів

Тримайтесь на дистанції до інших відвідувачів

Збираючись у супермаркет, дотримуйтесь порад фахівців і намагайтесь менше хапатись за різні предмети поза домом, адже вони можуть бути контаміновані. Стабільність коронавірусів у довкіллі залежить від багатьох факторів - температури, вологості повітря та характеру поверхні, а штаму вірусу та його концентрації, пише на своїй інтернет-сторінці німецький Інститут оцінки ризиків (BfR), що займається питаннями безпечного споживання продуктів і товарів. Як правило, коронавіруси у сухому стані втрачають активність впродовж годин або кількох днів. Що стосується нового коронавірусу SARS-CoV-2, то, як свідчать перші лабораторні дослідження, якщо мала місце сильна контамінація, то як аерозоль він може зберігати активність до трьох годин, до чотирьох годин - на мідній поверхні, до 24 годин - на картоні й до 2-3 днів на сталевій поверхні  та пластику. Слід зауважити, наголошує BfR, що ці дані містять попередні наукові публікації, які ще не пройшли незалежного рецензування.

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Фахівці BfR, однак, наголошують, що якщо поверхня не містить дози вірусу, що може спричинити інфікування, і є сухою, то ризик зараження через неї суттєво знижується. Більше того, встановлених випадків зараження таким шляхом наразі немає.

Чи безпечно брати візок для закупів?

Якщо ви не плануєте купляти багато, звичайно, краще взяти з дому більшу сумку чи рюкзак та користуватись ними, а не візком для закупів, за ручку якого трималось уже чимало покупців. Якщо ж візка не уникнути, то скористайтесь рукавичками. Якщо вони у вас одноразові, то відразу після відвідання супермаркету викиньте їх. Якщо ж ні - виперіть або продезінфікуйте. Якщо ж рукавичок немає, коли возите візок у магазині не торкайтесь обличчя, а потім після закупів, повернувшись додому, відразу ґрунтовно помийте руки з милом.

Чи можна купляти овочі і фрукти без упаковки?

Коли йдеться про придбання свіжих овочей і фруктів, у споживачів виникає схоже запитання: чи безпечна їхня оболонка? Адже є ризик, що хтось хворий на COVID-19 до цього покашляв на ящики або мацав чи обнюхував помідори чи яблука.

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Експерти радять не оминати свіжі овочі і фрукти, але вдома добре їх промивати. Яблука, груші чи ківі можна ще й чистити. У німецькому міністерстві сільського господарства та продовольства додають, що овочі варто термічно обробляти, тобто варити їх, запікати у духовці чи смажити.

Повернувшись додому, ретельно вимийте руки

Повернувшись додому, ретельно вимийте руки

У BfR запевняють, що наразі немає даних про те, що імпортовані товари або продукти харчування є джерелом коронавірусної інфекції. Водночас фахівці нагадують: не хапатись за обличчя і якомога швидше помити руки.

Оплата: готівкою чи карткою?

Той, хто в супермаркеті розраховується готівкою, ймовірно, замислюється, скільки рук уже торкались купюр і монет.

Фахівці Інституту оцінки ризиків щодо цього кажуть: до цього часу невідомо про передачу інфекції SARS-CoV-2 таким шляхом. "Вірус потряпляє на поверхні шляхом безпосереднього чхання чи кашляння інфікованої особи на них. І тримається на них певний час. Зараження ж іншої особи у такому випадку через торкання грошей, а також карткових терміналів, смартфонів, ручок торгових візочків можливе, якщо вірус відразу після цього потрапляє через руки в слизові рота чи носа або в очі", - пояснюють фахівці. І наполегливо рекомендують щодо убезпечення від цього дотримуватись правил гігієни - мити руки і, знову ж таки, не торкатись обличчя.

До речі, як повідомляють ЗМІ, китайські банки під час карантину у КНР "ізолювали" старі купюри - їх дезінфікували і не використовували 14 днів. У Німеччині цього поки що не роблять, оскільки такої поради банкірам не давали вірусологи.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

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