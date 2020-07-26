Коронавірус: чи чекати незабаром нової хвилі пандемії COVID-19

Вірусологи вже кілька місяців тому прогнозували другу хвилю захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Чим халатніше люди поводяться і обходять обмеження, запроваджені у зв'язку з пандемією, тим більша небезпека того, що друга хвиля справді прийде. Зараз вона, схоже, вже дуже близько.

У багатьох країнах карантинні обмеження вже не такі суворі. Німеччина, Іспанія та Греція були першими, хто їх пом'якшив.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не виключає, що вірус, можливо, більше нікуди вже не зникне. Там застерігають від можливих наслідків халатного поводження людей із обмеженнями та повернення до поведінки часів до пандемії.

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У багатьох країнах знову запрацювали магазини й ресторани. Та після того як в Австралії багато людей заразилися вірусом у ресторанах та барах, уряд країни знову запровадив більш жорсткі обмеження.

У багатьої країнах знову працюють бари та ресторани

Дедалі більше людей, крім того, знову починає подорожувати - ще одна причини зростання числа інфекцій. Адже на відпочинку багато людей проводять час разом з іншими на невеликій площі, знову відбуваються вечірки, небезпека заразитися знову посилюється, і відбувається це в усьому світі. У Німеччині наприкінці липня спостерігається стрибок числа інфікованих. Так само і коефіцієнт репродукції R знову зростає.

Коефіцієнт репродукції R

Показник R демонструє, скільки інших людей у середньому заразила одна інфікована людина. Цей коефіцієнт покликаний допомогти передбачити кількість нових хворих. Приміром, якщо R дорівнює трьом, то кожна інфікована особа заражає ще трьох. Якщо ж коефіцієнт на рівні одиниці, то кількість інфікованих залишається приблизно стабільною.

У Німеччині наприкінці тижня коефіцієнт R перевищив одиницю. Причиною цього можуть бути відпочивальники, що повернулися з-за кордону, де вони, наче нічого не сталося, перебували у великих скупченнях людей, хоча пандемія ще далеко не завершилася.

Багато відпочивальників халатно ставляються до обмежень через пандемію

Якщо кількість інфікованих знижується, це лише перша ознака успіху. Якщо ж тренд стає зворотнім та коефіцієнт репродукції R зростає, це може вказувати на другу хвилю заражень. Різке зростання числа нових інфекцій можна було востаннє спостерігати в США та Бразилії, за ними – Індія та Південна Африка. Лише в Бразилії, за офіційними даними, число заражених коронавірусом сягнуло майже 2,5 мільйона людей.

Друга хвиля

Єдиного міжнародного визначення, що саме називати другою хвилею, немає. Навіть ВООЗ не дає тут жодних офіційних критеріїв. Речник організації Крістіан Ліндмаєр у відповіді на запит DW вказує: "Термін стосується нових спалахів, які виникли після того, як вперше відбулося падіння рівня заражень. Те ж саме стосується і "третьої" хвилі".

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Іще на початку пандемії вірусологи застерігали від нової хвилі заражень та закликали населення не сприймати зниження числа інфікованих як дозвіл на безтурботну поведінку.

Науковці порівнюють коронавірус з так званим іспанським грипом, який лютував у світі в 1918-1920 роках. За даними ВООЗ, його смертельними жертвами тоді стали від 20 до 50 мільйонів людей. Тоді пандемія мала три хвилі. При цьому друга була суттєво страшнішою за першу та коштувала життя набагато більшій кількості людей. Між різними хвилями вірус мутував. Так само може статися і з коронавірусом.

Якщо вірус мутує

Кожен вірус може зазнавати мутацій, тобто змінюватися. У найкращому разі він стає слабшим завдяки мутації. Це означає: менш небезпечними та відповідальним за меншу кількість жертв. Та аби це сталося, багато людей мають випрацювати імунітет проти вірусу. Чи стосується ця схема і вірусу SARS-CoV-2, поки що під питанням.

Люди виробляють імунітет до більшості вірусів. Якщо один раз заразився, організм виробляє антитіла, які формують імунітет. Тоді вірус уже не здатен такій людині нічого заподіяти. Чи так само відбувається і з коронавірусом, поки що незрозуміло.

Іспанський грип у 1918-1920 роках забрав життя десятків мільйонів людей

Дедалі більше випадків свідчать про те, що хворі на COVID-19 вже за кілька місяців після хвороби більше не мають в організмі достатньої кількості антитіл. Це може означати, що вони знову можуть заразитися.

За допомогою спеціального серологічного тесту експерти можуть встановити, чи має людина антитіла до коронавірусу. Але такий тест не може дати відповідь на запитання, чи є в цієї людини імунітет і як довго від зберігатиметься. На даний момент науковці намагаються якраз ці питання з'ясувати.

Під час уже минулих піків захворюваності на COVID-19 час від часу лунали голоси, які стверджували, що придушити пандемію зможе лише так званий колективний імунітет. Він з'являється тоді, коли велика частка населення вже стійка до вірусу. За таких умов збудник не може поширюватися швидко.

За різними даними, аби виробився колективний імунітет, стійкими до вірусу мають бути від 70 до 90 відсотків населення.

Науковий журнал The Lancet опублікував нещодавно дослідження про колективний імунітет. Згідно з ним, проти коронавірусу випрацювати його не вдасться. Науковці з мадридського інституту здоров'я імені Карлоса Третього брали участь у дослідженні разом із іспанським міністерством охорони здоров'я та Гарвардським університетом у Бостоні. Поки що це найбільше дослідження щодо антитіл у Європі, участь у якому взяли 60 тисяч людей.

Тести на антитіла не дають змоги сказати, що є імунітет у людини

Дослідження продемонстрували, що лише близько п'яти відсотків усього населення Іспанії має антитіла проти коронавірусу.

Вірус любить холод

У холодному середовищі віруси почуваються чудово. Це демонструють численні приклади, скажімо, скотобійні, де переважно холодно. Натомість за спеки віруси поширюються не так швидко.

Таким чином, це природньо, що під час теплих сезонів інфікувань менше. Коли ж надворі стає холодно, люди проводять дедалі більше часу в приміщеннях. Але там повітря циркулює не так добре й інтенсивно, як на вулиці. За таких умов аерозолі можуть легше поширюватися в повітрі.

Якщо на початку пандемії експерти ще виходили з того, що SARS-CoV-2 поширюється крапельним та секретним шляхом, то тепер вони знають: вірус поширюється також через повітря.

Якщо на вулиці сухо і холодно, це ідеальні умови для вірусу. В такому разі аерозолі з вірусом можуть залишатися в повітрі набагато довше, ніж у теплі дні. Але відмовлятися від превентивних заходів не може собі дозволити ніхто, а зима у північній півкулі ще навіть не починалася.