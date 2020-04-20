 Коронавірус: Чехія зняла обмеження на вихід із дому та виїзд із країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2020

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Коронавірус: Чехія зняла обмеження на вихід із дому та виїзд із країни

Уряд Чехії дозволив громадянам виходити з дому та виїжджати за кордон. Раніше суд визнав заборону залишати домівки для приборкання епідемії COVID-19 незаконною.

Медичний працівник у Чехії готується до проведення тесту на коронавірус

Чеський уряд зняв обмеження для громадян на вихід із дому та заборону на виїзд із країни із п'ятниці, 24 квітня. Про це напередодні ввечері повідомив міністр охорони здоров'я країни Адам Войтех.

Таким чином чеський Кабмін відреагував на нещодавнє рішення суду у Празі, який визнав обмежувальні заходи уряду незаконними. "Ми поважаємо це рішення", - заявив Войтек. Також міністр зазначив, що скасування вказаних обмежувальних заходів відбувається на тлі покращення епідеміологічної ситуації у країні.

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Тест на коронавірус для повернення до Чехії

Водночас зняття обмежень відбувається із низкою умов. Так, зібрання людей групами більше 10 осіб досі залишаються забороненими. А чехи, які виїхали за кордон, під час повернення мають пред'явити негативний результат тесту на коронавірус або упродовж 14 днів перебувати на карантині, пише інформаційне агентство dpa.

За даними міністерства внутрішніх справ Чехії, залишається чинною заборона на в'їзд до країни. Водночас і тут запроваджується низка пом'якшень для бізнесменів із країн ЄС. Також громадянам Чехії, що працюють у сусідніх країнах, дозволяється щоденно перетинати кордон за умови, якщо вони будуть кожні два тижні проходити тест на коронавірус.

Земан пропонував закрити кордони

Суворі обмежувальні заходи для стримування епідемії COVID-19 були запроваджені у Чехії з 16 березня. Жителям країни можна було залишати домівки лише для виходу на роботу, за покупками, до лікаря чи для прогулянок у зелених зонах.

Про плани поступового зняття обмежень уряд Чехії почав говорити ще у середині квітня. Велика кількість малого бізнесу відновила роботу 13 квітня. Найближчими днями в уряді анонсували відкриття зоопарків та бібліотек, магазинів площею до 2,5 тисячі квадратних метрів та автошкіл. Згідно з очікуваннями влади, усі кафе та магазини у країні почнуть працювати у звичному режимі до 8 червня.

Нагадаємо, 20 квітня президент країни Мілош Земан закликав закрити кордони Чехії на рік, а чехів - провести відпустку на батьківщині, аби уникнути другої хвилі поширення короанвірусу.

Дивитись відео 05:41

План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    З Уханю тепер можна виїхати

    У перші години після відкриття китайського Уханю 8 квітня - через 76 днів з моменту його ізоляції у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу SARS-CoV-28 - близько 65 тисяч осіб виїхали з міста. Йдеться про тих, хто скористався залізницею й літаками. На світлині - пасажири на залізничному вокзалі Уханю.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Перший потяг за 76 днів

    Перший за кілька місяців потяг виїхав із 11-мільйонного адміністративного центру провінції Хубей о 0:50 за місцевим часом. Одночасно з цим були відкриті автомобільні шляхи із та до міста.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    В Ухані скасували карантин

    8 квітня влада Китаю зняла карантинні обмеження в Ухані. Місто з населенням понад 11 мільйонів осіб із 23 січня було повністю ізольованим від зовнішнього світу через виявлені в ньому випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає небезпечне захворювання COVID-19. Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу. На фото - поліція Уханю розбирає захисну загорожу.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Цифри, що вселяють надію

    Влада міста стверджує, що в Ухані не фіксують нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від початку епідемії в КНР одужали 93 відсотки інфікованих. Кількість тих, хто заразився, склала близько 82 тисяч осіб. Офіційний показник смертності від COVID-19 - чотири відсотки. Владу КНР критикують через замовчування масштабів епідемії і точної кількості хворих та померлих.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Справжній привід для радості

    Ухань перебував в умовах суворого карантину більше двох місяців. З кінця березня влада почала поступово знімати обмеження. Нині ж усі здорові жителі Уханю можуть вільно пересуватися містом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Ухань повністю відновлює транспортне сполучення

    Заборону на в'їзд до міста та виїзд із нього вже зняли. Почали курсувати потяги та літаки, також було відновлено міжміське автомобільне сполучення. Але поки все повернеться до нормального життя, ще має пройти певний час. На фото - дезінфекція залізничної платформи в Ухані для боротьби з коронавірусом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Поступово запускаються й виробничі потужності

    Ухань - центр великого промислового регіону Китаю - провінції Хубей. За даними Forbes, до спалаху епідемії очікувалося зростання ВВП провінції на 7,5-7,8 відсотка. Ухань займав дев'яте місце за сукупністю економічних показників серед усіх міст КНР. Бізнес у місті був представлений широким спектром виробництв - від біомедицини до автозапчастин. Зараз воно має подолати наслідки епідемії.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Небезпека ще не минула

    Попри скасування карантинних обмежень представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що ймовірність відновлення епідемії коронавірусу в континентальній частині Китаю залишається відносно високою через завезення інфекції з-за кордону. Зафіксовано вже понад 700 подібних випадків.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Зелений для всіх

    Під час карантину пересування жителів Уханю було під тотальним контролем. Влада стежила за ними за допомогою QR-кодів, вбудованих у платіжну систему Alipay і соціальну мережу Wechat. Кожен користувач автоматично отримував статус здоров'я - зелений, жовтий або червоний. Тільки ті, хто мав зелений, могли залишити домівки та піти на роботу. Нині ж усі жителі Уханю нарешті отримали зелений статус.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    У жителів Уханю з'явилась надія

    Після скасування карантину в жителів Уханю, які першими зіткнулися зі смертельною небезпекою, знову з'явилася надія. Життя потихеньку повертається в нормальне річище. Але коронавірус продовжує стрімко поширюватися світом. І небезпека ще не минула.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Хвилина мовчання на згадку про померлих

    4 квітня мешканці Китаю вшанували пам'ять жертв COVID-19. На фотографії - китайські лікарі під час хвилини мовчання. В Ухані у грудні 2019 року було виявлено перший випадок захворювання. 11 січня Пекін офіційно заявив про першого хворого, який помер від наслідків коронавірусної інфекції. Усього, за даними китайської влади, від COVID-19 у континентальному Китаї померли понад 3 330 осіб.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Герої, яких пам'ятатимуть

    Китайський лікар-офтальмолог Лі Веньлян був першим, хто забив на сполох у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він повідомляв у соцмережах про випадки смертельно небезпечного захворювання. За що влада КНР його покарала. 1 лютого лікар і сам заразився коронавірусом і через тиждень помер від наслідків COVID-19. На фото - портрет лікаря і квіти у пам'ять про нього біля шпиталю в Ухані.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Потрібен час, аби прийти до тями

    Усьому світові знадобиться час, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. В Ухані і у всій провінції Хубей, за офіційними даними, нараховується найбільша в КНР кількість померлих від захворювання COVID-19. Кількість жертв коронавірусу в усьому світі сягнула понад 95 тисяч людей. Окрім Китаю, найбільше від пандемії постраждали США і Європа.

    Автор: Наталія Позднякова, Олексій Яковійчук


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