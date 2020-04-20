Коронавірус: Чехія зняла обмеження на вихід із дому та виїзд із країни

Чеський уряд зняв обмеження для громадян на вихід із дому та заборону на виїзд із країни із п'ятниці, 24 квітня. Про це напередодні ввечері повідомив міністр охорони здоров'я країни Адам Войтех.

Таким чином чеський Кабмін відреагував на нещодавнє рішення суду у Празі, який визнав обмежувальні заходи уряду незаконними. "Ми поважаємо це рішення", - заявив Войтек. Також міністр зазначив, що скасування вказаних обмежувальних заходів відбувається на тлі покращення епідеміологічної ситуації у країні.

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Тест на коронавірус для повернення до Чехії

Водночас зняття обмежень відбувається із низкою умов. Так, зібрання людей групами більше 10 осіб досі залишаються забороненими. А чехи, які виїхали за кордон, під час повернення мають пред'явити негативний результат тесту на коронавірус або упродовж 14 днів перебувати на карантині, пише інформаційне агентство dpa.

За даними міністерства внутрішніх справ Чехії, залишається чинною заборона на в'їзд до країни. Водночас і тут запроваджується низка пом'якшень для бізнесменів із країн ЄС. Також громадянам Чехії, що працюють у сусідніх країнах, дозволяється щоденно перетинати кордон за умови, якщо вони будуть кожні два тижні проходити тест на коронавірус.

Земан пропонував закрити кордони

Суворі обмежувальні заходи для стримування епідемії COVID-19 були запроваджені у Чехії з 16 березня. Жителям країни можна було залишати домівки лише для виходу на роботу, за покупками, до лікаря чи для прогулянок у зелених зонах.

Про плани поступового зняття обмежень уряд Чехії почав говорити ще у середині квітня. Велика кількість малого бізнесу відновила роботу 13 квітня. Найближчими днями в уряді анонсували відкриття зоопарків та бібліотек, магазинів площею до 2,5 тисячі квадратних метрів та автошкіл. Згідно з очікуваннями влади, усі кафе та магазини у країні почнуть працювати у звичному режимі до 8 червня.

Нагадаємо, 20 квітня президент країни Мілош Земан закликав закрити кордони Чехії на рік, а чехів - провести відпустку на батьківщині, аби уникнути другої хвилі поширення короанвірусу.

Дивитись відео 05:41 Поділитись План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах (16.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3b1Xm План виходу з карантину: як це роблять у Німеччині та інші європейських країнах