Коронавірус у Китаї: кількість загиблих зростає, ізольовано 13 міст

У Китаї в п'ятницю, 24 жовтня, через коронавірус ізолювали вже 13 міст у районі поширення захворювання. Тепер там не мають транспортного сполучення із зовнішнім світом приблизно 41 мільйон осіб. Тим часом число загиблих від коронавірусу сягнуло 26 осіб, а інфікованих ним - 830, повідомляє агентство AFP з посиланням на державний комітет з питань охорони здоров'я КНР.

Вірус, який було виявлено в 11-мільйонному місті Ухань, викликає важку пневмонію. За даними науковців, він схожий на вірус SARS, який теж з'явився в Китаї та призвів до загибелі в 2002-2003 роках близько тисячі осіб в різних країнах світу. Випадки захворювання на новий коронавірус вже зафіксовані у В'єтнамі, Саудівській Аравії, Таїланді, Сінгапурі, Японії, Південній Кореї, на Тайвані і в США.

Нагадаємо, що напередодні комітет з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) не знайшов підстав оголошувати "надзвичайну ситуацію" на міжнародному рівні через коронавірус. Для цього "поки рано", заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, оскльки кількість зафіксованих випадків у інших країнах є незначною. Також він висловив сподівання, що оголошена ізоляція китайських міст не буде тривалою.