Коронавірус у Китаї: загинуло вже 56 людей, 1975 осіб інфіковано

Станом на ранок неділі, 26 січня, кількість інфікованих новим коронавірусом 2019-nCoV у Китаї зросла до 1975 осіб, а 56 людей загинуло внаслідок гострої пневмонії, яку викликає цей збудник. Про це повідомляє китайський державний мовник CCTV.

Таким чином кількість загиблих за останню добу зросла на 15 осіб, зазначає інформаційне агентство AFP. При цьому вперше смерть від нового коронавірусу була зафіксована за межами провінції Хубей, де було виявлено це захворювання. Першою жертвою недуги за межами провінції став 88-річний чоловік у Шанхаї.

Китайська влада зазначає, що, як і випадку шанхайського загиблого, більшість смертей від нового коронавірусу стосуються людей старшого віку чи осіб, які ще до захворювання мали серйозні проблеми зі здоров'ям.

Заборона на продаж тварин у Китаї

Окрім обмеження міжміського сполучення в охопленому хворобою регіоні, китайська влада запровадила низку інших заходів з метою обмежити поширення недуги.

Інфіковані коронавірусом 2019-nCoV можуть подорожувати без симптомів

У неділю, 26 січня, було оголошено загальнонаціональну заборону на продаж диких тварин на ринках, у ресторанах та онлайн-магазинах. Слід зазначити, що продаж дичини для вживання в їжу є поширеним у Китаї. Таких екзотичних тварин, як змії, кажани, павичі та крокодили можна знайти, наприклад, на онлайн-платформі Taobao, що належить китайському інтернет-гіганту Alibaba.

Дичину, що продається на китайських ринках, вважають інкубатором для розвитку вірусів та їхньої передачі від різних видів тварин людям, пише AFP. На думку лікарів, новий коронавірус 2019-nCoV почав ширитися на рибному ринку міста Ухань, де разом із морепродуктами нелегально продавали диких тварин.

Перший випадок коронавірусу а Канаді

Окрім китайських міст, випадки інфікування вірусом продовжують виявляти в інших країнах, серед яких США, Тайланд, Південна Корея, Японія і Франція. Також 25 січня перші випадки захворювання на пневмонію, спричинену коронавірусом були зафіксовані в Канаді та Австралії. У всіх цих випадках йдеться про подорожуючих, які приїхали чи повернулися з Китаю.

При цьому перші три випадки захворювання у Європі, зафіксовані у Франції, свідчать, що інфіковані можуть подорожувати без жодних симптомів, які проявлятимуться лише після прибуття до місця призначення.