 Коронавірус у Китаї: загинуло вже 56 людей, 1975 осіб інфіковано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус у Китаї: загинуло вже 56 людей, 1975 осіб інфіковано

Кількість загиблих від нового коронавірусу у Китаї зросла до 56 осіб, майже дві тисячі людей інфіковано. Перші випадки захворювання виявлено в Канаді та Австралії.

Китай запроваджує нові заходи безпеки через коронавірус 2019-nCoV

Китай запроваджує нові заходи безпеки через коронавірус 2019-nCoV

Станом на ранок неділі, 26 січня, кількість інфікованих новим коронавірусом 2019-nCoV у Китаї зросла до 1975 осіб, а 56 людей загинуло внаслідок гострої пневмонії, яку викликає цей збудник. Про це повідомляє китайський державний мовник CCTV.

Таким чином кількість загиблих за останню добу зросла на 15 осіб, зазначає інформаційне агентство AFP. При цьому вперше смерть від нового коронавірусу була зафіксована за межами провінції Хубей, де було виявлено це захворювання. Першою жертвою недуги за межами провінції став 88-річний чоловік у Шанхаї.

Китайська влада зазначає, що, як і випадку шанхайського загиблого, більшість смертей від нового коронавірусу стосуються людей старшого віку чи осіб, які ще до захворювання мали серйозні проблеми зі здоров'ям.

Заборона на продаж тварин у Китаї

Окрім обмеження міжміського сполучення в охопленому хворобою регіоні, китайська влада запровадила низку інших заходів з метою обмежити поширення недуги.

Інфіковані коронавірусом 2019-nCoV можуть подорожувати без симптомів

Інфіковані коронавірусом 2019-nCoV можуть подорожувати без симптомів

У неділю, 26 січня, було оголошено загальнонаціональну заборону на продаж диких тварин на ринках, у ресторанах та онлайн-магазинах. Слід зазначити, що продаж дичини для вживання в їжу є поширеним у Китаї. Таких екзотичних тварин, як змії, кажани, павичі та крокодили можна знайти, наприклад, на онлайн-платформі Taobao, що належить китайському інтернет-гіганту Alibaba.

Дичину, що продається на китайських ринках, вважають інкубатором для розвитку вірусів та їхньої передачі від різних видів тварин людям, пише AFP. На думку лікарів, новий коронавірус 2019-nCoV почав ширитися на рибному ринку міста Ухань, де разом із морепродуктами нелегально продавали диких тварин.

Перший випадок коронавірусу а Канаді

Окрім китайських міст, випадки інфікування вірусом продовжують виявляти в інших країнах, серед яких США, Тайланд, Південна Корея, Японія і Франція. Також 25 січня перші випадки захворювання на пневмонію, спричинену коронавірусом були зафіксовані в Канаді та Австралії. У всіх цих випадках йдеться про подорожуючих, які приїхали чи повернулися з Китаю.

При цьому перші три випадки захворювання у Європі, зафіксовані у Франції, свідчать, що інфіковані можуть подорожувати без жодних симптомів, які проявлятимуться лише після прибуття до місця призначення.

Дивитись відео 00:52

Китайці за тиждень збудують лікарню для заражених коронавірусом (24.01.2020)

DW.COM

Що відбувається в Ухані: розповідь очевидця про спалах вірусу в Китаї

Викладач університету в китайському місті Ухань розповів DW про те, як і коли жителі дізналися про появу вірусу, якою була їхня реакція і що відбувалося в місті в останні дні перед закриттям. (24.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

Китайці за тиждень збудують лікарню для заражених коронавірусом (24.01.2020)  

Також за темою

China Peking Arbeiter messen Temperatur der Reisenden vor dem Bahnhof

Заходи проти коронавірусу у Китаї охопили близько мільярда осіб 25.01.2020

Запроваджені владою Китаю заходи проти нового коронавірусу охопили вже близько одного мільярда громадян країни. Кількість жертв хвороби зростає.

Perus Außenminister Nestor Nestor Popolizio hält eine Rede bei einer Konferenz

Близько 60 країн домовилися продовжити тиск на уряд Венесуели 07.08.2019

Під час конференції у Лімі представники близько 60 країн домовилися і надалі тиснути на уряд Венесуели та підтримувати опозицію країни. США вимагають від Росії та Китаю припинити підтримку Ніколаса Мадуро.

BdTD Malaysia Plastikmüll, illegale Recycling-Fabrik in Jenjarom

Малайзія поверне розвиненим країнам тисячі тонн пластикового сміття 28.05.2019

Малайзія поверне тисячі тонн пластикових відходів, які незаконно завезли на її територію. Міністерка енергетики закликала розвинені країни переглянути їхні стратегії переробки сміття.

Реклама

Докладно

В'язень трьох нацистських концтаборів Онуфрій Дудок

75 років визволення "Аушвіца": історія колишнього в'язня

Онуфрій Дудок був в'язнем трьох нацистських концтаборів. Про пережите він розповів у інтерв'ю DW.  

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn не має наміру брати Укрзалізницю в управління, а буде лише консультувати українських колег.

Україна створила робочу групу щодо співпраці з Deutsche Bahn

Український уряд створив робочу групу щодо обговорення деталей співпраці "Укрзалізниці" з компанією Deutsche Bahn.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  