Коронавірус: Росія подовжила режим неробочих днів до 11 травня

Режим неробочих днів з дотриманням обмежувальних заходів через епідемію COVID-19 у Росії продовжили до 11 травня. Про це заявив у вівторок, 28 квітня, президент РФ Володимир Путін на нараді з очільниками регіонів та іншими високопосадовцями, яку транслювало російське телебачення. За його словами, 6,7 і 8 травня оголосили в РФ неробочими днями зі збереженням заробітної плати.

Послаблення карантинних обмежень можливе з 12 травня

За словами російського президента, в країні вдалося сповільнити темпи поширення коронавірусу. Володимир Путін також додав, що одночасного скасування карантинних обмежень через епідемію хвороби COVID-19 по всій країні не буде. Він доручив російському уряду та відповідальним відомствам підготувати рекомендації для поступового послаблення карантинних обмежень з 12 травня залежно від епідемічної ситуації, передає інформагенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, Росія обійшла Китай за кількістю інфікованих коронавірусом. За даними Університету імені Джонса Хопкінса (США), у РФ захворіли на COVID-19 понад 93 тисячі людей. 867 померли. 8,5 тисяч одужали.

Кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі перевищила три мільйони.