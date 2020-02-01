Коронавірус поширюється світом: зафіксовано першу смерть за межами Китаю

Про першу жертву нового коронавірусу 2019-nCoV за межами Китаю, звідки хвороба почала своє поширення світом, стало відомо в неділю, 2 лютого. За повідомленням департаменту охорони здоров'я Філіппін, на території країни від вірусу помер 44-річний китаєць.

Чоловік звернувся до лікарні 25 січня зі скаргами на гарячку, кашель та біль у горлі. Пізніше хвороба розвинулася до гострої пневмонії, однак останніми днями "пацієнт був у стабільному стані та подавав ознаки поліпшення", зазначили у філіппінському департаменті охорони здоров'я. Втім, за добу до смерті його стан різко погіршився, і він помер.

Його 38-річна супутниця показала позитивний результат тесту на коронавірус 2019-nCoV і зараз залишається в ізоляторі лікарні Маніли. Обидва є громадянами Китаю, які приїхали до Філіппін з міста Ухань, в якому вперше було зафіксовано зараження людини вірусом від тварин та яке наразі найбільше постраждало від хвороби.

Заборона на в'їзд з Китаю

Через спалах коронавірусу президент Філіппін Родріго Дутерте запровадив тимчасову заборону на в'їзд в країну людей, які останнім часом перебували в Китаї чи його автономних регіонах. Виключенням з цього правила є лише філіппінські громадяни, що повертаються на батьківщину. Схожі заборони раніше запровадила низка інших країн, серед яких США, Японія, Сінгапур та Австралія.

Через коронавірус 2019-nCoV низка країн заборонила в'їзд людям, що бували в Китаї в останні тижні

Крім того, більшість міжнародних авіакомпаній оголосили про призупинення своїх рейсів до Китаю. Серед найбільших європейських авіаперевізників про це попередили такі гіганти, як Lufthansa, Air France, British Airways, LOT тощо.

Китай гостро розкритикував ці заходи, зауваживши на те, що ці рішення суперечать рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Остання, попри оголошення спалаху коронавірусу 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення, закликала не обмежувати через це міжнародні подорожі та торгівлю. Водночас, експерт ВООЗ Гауден Галеа закликав уряди країн світу готуватися до локальних спалахів захворювання на їхній території.

Коронавірус гірший за SARS

Ти часом у державному комітеті з охорони здоров'я Китаю повідомили, що станом на ранок неділі, 2 лютого, на території країни зафіксовано вже 308 летальних випадки та 14380 випадків інфікування коронавірусом 2019-nCoV. Таким чином за добу кількість загиблих від недуги зросла на 45 осіб а кількість захворілих - на 2590 людей, повідомляє інформаційне агентство AP.

Отже, кількість інфікованих цим коронавірусом уже перевищує число осіб, які у 2002 та 2003 роках захворіли на іншу недугу, відому як тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS). Тоді за два роки хворобою, що також почала ширитися на півдні Китаю, захворіло понад вісім тисяч осіб, з яких близько тисячі померло. Епідемія зачепила 30 країн.

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