Коронавірус потрапляє до організму через ніс - німецьке дослідження

Спеціальні клітини у слизовій оболонці носа, найбільш вірогідно, є шляхом потрапляння коронавірусу SARS-CoV-2 в організм людини. Про це свідчать результати дослідження Центру молекулярної медицини Макса Дельбрюка у Берліні, які були оприлюднені у четвер, 23 квітня.

У роботі над дослідженням взяли участь одразу декілька наукових інституцій, серед яких Інститут Сенгера, університетська клініка Гронінгена, Університет Лазурного узбережжя та мережа науковців під назвою Human Cell Atlas. Результати роботи вчених було опубліковано у спеціалізованому журналі Nature Medicine.

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Ніс як двері для SARS-CoV-2

У повідомленні на сайті Центру молекулярної медицини Макса Дельбрюка зазначається, що вчені шукали слизові оболонки, які б містили найбільше з двох специфічних протеїнів ACE2 та TMPRSS2, які коронавірус використовує для потрапляння в організм людини. Для дослідження використовувалися зразки з легенів, носа, очей, кишківника, серця, нирок та печінки.

"Ми показали, що серед усіх клітин найбільшу концентрацію цих двох протеїнів містять келихоподібні та війкові клітини, що виробляють слиз у носі", - пояснив головний автор наукової роботи Варадон Сунгнак з Інституту Сенгера. Це, на його думку, робить ніс найбільш вірогідним шляхом для початкового інфікування вірусом.

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Інші можливі шляхи зараження коронавірусом

Водночас учені зазначають, що обидва згадані вище протеїни можна знайти у клітинах рогівки ока та у слизовій оболонці кишківника. Це, вважають у Центрі молекулярної медицини Макса Дельбрюка, вказує на можливість зараження й іншими шляхами, зокрема, через слізні залози. Також вчені не виключають передавання вірусу через фекалії та потрапляння його в організм через ротову порожнину.

Окрім того, дослідники зазначили, що до 20 відсотків пацієнтів із діагнозом COVID-19 мають пошкодження серцевого м'яза, що можуть закінчуватися навіть зупинкою серця. Зазначається, що у цьому органі також були знайдені білки, які коронавірус використовує для зараження організму. Утім, поки не зрозуміло, пов'язані ці ушкодження із SARS-CoV-2 напряму чи є опосередкованим ефектом викликаної ним хвороби.

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