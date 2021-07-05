Коронавірус: Німеччина зробила жорсткішими умови в'їзду

З першого серпня всі подорожні віком від 12 років, які хочуть в'їхати до Німеччини, мають на кордоні пред'явити негативний результат експрес-тесту на COVID-19 або підтвердження того, що вони повністю вакциновані від коронавірусної хвороби чи довідку про те, що вони перехворіли. Донедавна така вимога поширювалася лише на подорожніх, які в'їжджали до Німеччини літаком. Натомість тепер тести, довідки про вакцинацію чи підтвердження перенесеної коронавірусної хвороби необхідно пред'являти всім - і тим, хто в'їжджає автомобілем, і тим, хто їде потягом.

Які щеплення визнаються?

Визнаються щеплення однією з вакцин, котрі вказані в списку німецького Інституту Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut). Нині це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Людина вважається повністю щепленою через 14 днів після отримання другої дози вакцини. При щепленні вакциною Johnson & Johnson достатньо однієї дози.

Є в цьому списку й вакцина Covishield, яка виробляється в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca. А от китайської вакцини CoronaVac, яка також використовується в Україні, поки що в списку Інституту Пауля Ерліха немає.

Доказом вакцинації при в'їзді до Німеччини слугує цифровий COVID-сертифікат, ухвалений у ЄС, або інший аналогічний цифровий чи паперовий документ про вакцинацію. Цей документ має бути виписаний німецькою, англійською, французькою, італійською чи іспанською мовами.

Для тих туристів з України, хто вже переніс коронавірусну хворобу, достатньо зробити перед в'їздом до Німеччини лише одне щеплення. Крім того, вони мають документально довести, що справді перехворіли на ковід. Для цього необхідно мати позитивний ПЛР-тест та довідку про одужання німецькою, англійською, французькою, італійською чи іспанською мовою.

Нинішні вимоги до подорожніх діятимуть, щонайменше, до 10 вересня.

До Німеччини можна в´їхати без тесту, якщо є свідоцтво про повну вакцинацію визнаними у ЄС вакцинами

Зона ризику чи ні?

Перш ніж їхати до Німеччини, слід перевірити, чи не внесено країну, звідки їдете, до переліку країн, які вважаються зоною підвищеного ризику поширення COVID-19. Якщо ви їдете із зони ризику, перед в'їздом до Німеччини треба заповнити цифровий формуляр реєстрації. Це можна зробити на сайті einreiseanmeldung.de. Станом на кінець липня Україна не входить до переліку країн з підвищеним ризиком поширення коронавірусної інфекції.

Водночас, ті, хто прибуває з регіонів поширення мутацій коронавірусу (станом на 30 липня таких країн в Європі немає) мусять пред'являти негативний тест навіть за наявності сертифікату про щеплення. Очікується, що наявність відповідних документів поліція буде вибірково контролювати на сухопутних кордонах, при авіаперельотах перевірятимуть всіх без винятку.

Карантин для прибулих із зон високого ризику

Ще на початку липня уряд Німеччини скасував попередження про небезпеку поїздок до країн, що належать до зон звичайного рівня ризику. Відтоді МЗС країни більше не застерігає від поїздок до більш ніж 80 країн світу, хоча як і раніше просить проявляти "особливу обережність". Попередження про небажаність поїздок діє для країн з рівнем зараження вище 200 випадків на 100 тисяч жителів (до них, зокрема, належать Росія, Вірменія і Грузія, а серед країн ЄС - Іспанія, Португалія, Нідерланди і Великобританія) і для регіонів з широким поширенням мутацій коронавірусу.

Особи, які в'їжджають до Німеччини з цих країн, мають пред'явити негативний тест і зобов'язані дотримуватися карантину протягом 10 днів. Його можна закінчити достроково, якщо найраніше через п'ять днів після в'їзду до Німеччини пред'явити повторний негативний тест.

Ті, хто пройшов повну вакцинацію або перехворів на ковід протягом останніх шести місяців, від карантину звільняються. Для дітей діють ті ж самі правила, що і для дорослих. Однак оскільки діти і підлітки переважно ще не пройшли вакцинацію, при в'їзді до Німеччини з країн з високим рівнем захворювання або ризиком появи небезпечних мутацій коронавірусу вони зобов'язані дотримуватися 10-денної самоізоляції.