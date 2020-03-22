Коронавірус може коштувати економіці ФРН понад 700 мільярдів євро - експерти
Пандемія коронавірусу призведе до значно менших обсягів виробництва, скорочення робочого часу, а подекуди й безробіття, переконані експерти. Обсяги шкоди залежатимуть від тривалості обмежень.
Одним з наслідків коронавірусу може знати значне безробіття в Німеччині, застерігають аналітики
Аналітики мюнхенського інституту економічних досліджень ifo підрахували, що пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 обійдеться німецькій економіці в сотні мільярдів євро. Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок, 23 березня, дослідженні інституту, що наводить агенція новин AFP. На думку експертів, стрімке поширення хвороби та пов'язані з цим обмежувальні заходи спричинять істотні економічні втрати.
Йдеться, зокрема, про значне скорочення виробництва, перехід на скорочений робочий тиждень, а подекуди наслідком пандемії може стати й масове безробіття, переконані аналітики інституту ifo. Крім того, на думку керівника ifo Клеменса Фюста (Clemens Fuest), нинішня пандемія виллється в масивне навантаження на державний бюджет. Залежно від сценарію розвитку подій, німецька економіка скоротиться на 7,2-20,6 процентних пункту, що відповідає втратам на суму від 255 до 729 мільярдів євро, підрахували в ifo.
"Імовірно, що економічна шкода перевищить все відоме, що за останні десятиліття спостерігалося в Німеччині внаслідок економічних криз або природних катастроф", - сказав Клеменс Фюст, цитує AFP. На тлі цього експерт вказує на необхідність розробки стратегій, що дозволили б поєднувати відновлення виробництва з подальшим додержанням обмежувальних заходів задля протидії епідемії.
В залежності від сценарію, за часткового простою економіки ФРН впродовж двох місяців обсяги економічних втрат коливатимуться від 255 до 495 мільярдів євро, застерігають аналітики ifo. У такому разі річний спад ВВП Німеччини становитиме 7,2-11,2 відсоткових пункту. За дещо кращого сценарію, припускають дослідники, можливі менші обсяги шкоди для економіки з поступовим відновленням економічного життя в разі швидкого скасування обмежувальних заходів.
Загалом мюнхенські аналітики переконані, що кожен тиждень простою економіки виливається в додаткові збитки в розмірі від 25 до 57 мільярдів євро. Пов'язане з цим зниження темпів економічного зростання становитиме 0,7-1,6 процентних пункту. Крім того, криза породжує шаленний тиск на ринок праці, що навіть "затьмарює ситуацію, що склалася в розпал фінансової кризи", зазначають у інститут ifo. У представлених ifo сценаріях не виключається скорочення до 1,8 мільйона робочих місць.
Колапсу не буде
Суттєвих втрат для економіки внаслідок нинішньої кризи очікує й Федеральна спілка німецької промисловості (BDI). Утім, промисловці дещо оптимістичніше дивляться в майбутнє. Так, зокрема президент BDI Дітер Кемпф (Dieter Kempf) визнав у інтерв'ю виданню Bild, що в деяких галузях очікується "дуже значний спад". Однак він переконаний, що "цілковитого колапсу" німецької економіки не буде, оскільки та має добрий запас міцності. До того ж, Німеччина стала вживати необхідних заходів протидії коронавірусу значно раніше, ніж Італія, додав він.
Кемпф також розглядає кризу як "можливість об'єднати зусилля і почати все заново". На його переконання, економіка зможе повернутися до нормального стану вже в другому півріччі поточного року.
Багатомільярдна підтримка
У понеділок також стало відомо про рішення уряду ФРН представити антикризовий пакет заходів, що передбачає грошову допомогу для економіки. Передбачається, що бізнесу виділять до одного трильйона євро фінпідтримки, передає агенція новин AP.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.
Автор: Андреас Кірхгофф
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Канцлерка Меркель в Ухані
Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Рідкісний випадок
Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
"Віруси приходять і йдуть"
Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Тиша у модних бутіках?
Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Закусочні на замку
Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Без гучних рекламних кампаній
Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Під особливою загрозою: автомобілебудівники
Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Стосується кожного
Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Обережна Honda
Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Складнощі виробництва
Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Китайці не приїдуть
У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Підготовлений - значить озброєний
В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.