Коронавірус може коштувати економіці ФРН понад 700 мільярдів євро - експерти

Аналітики мюнхенського інституту економічних досліджень ifo підрахували, що пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 обійдеться німецькій економіці в сотні мільярдів євро. Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок, 23 березня, дослідженні інституту, що наводить агенція новин AFP. На думку експертів, стрімке поширення хвороби та пов'язані з цим обмежувальні заходи спричинять істотні економічні втрати.

Йдеться, зокрема, про значне скорочення виробництва, перехід на скорочений робочий тиждень, а подекуди наслідком пандемії може стати й масове безробіття, переконані аналітики інституту ifo. Крім того, на думку керівника ifo Клеменса Фюста (Clemens Fuest), нинішня пандемія виллється в масивне навантаження на державний бюджет. Залежно від сценарію розвитку подій, німецька економіка скоротиться на 7,2-20,6 процентних пункту, що відповідає втратам на суму від 255 до 729 мільярдів євро, підрахували в ifo.

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"Імовірно, що економічна шкода перевищить все відоме, що за останні десятиліття спостерігалося в Німеччині внаслідок економічних криз або природних катастроф", - сказав Клеменс Фюст, цитує AFP. На тлі цього експерт вказує на необхідність розробки стратегій, що дозволили б поєднувати відновлення виробництва з подальшим додержанням обмежувальних заходів задля протидії епідемії.

В залежності від сценарію, за часткового простою економіки ФРН впродовж двох місяців обсяги економічних втрат коливатимуться від 255 до 495 мільярдів євро, застерігають аналітики ifo. У такому разі річний спад ВВП Німеччини становитиме 7,2-11,2 відсоткових пункту. За дещо кращого сценарію, припускають дослідники, можливі менші обсяги шкоди для економіки з поступовим відновленням економічного життя в разі швидкого скасування обмежувальних заходів.

Загалом мюнхенські аналітики переконані, що кожен тиждень простою економіки виливається в додаткові збитки в розмірі від 25 до 57 мільярдів євро. Пов'язане з цим зниження темпів економічного зростання становитиме 0,7-1,6 процентних пункту. Крім того, криза породжує шаленний тиск на ринок праці, що навіть "затьмарює ситуацію, що склалася в розпал фінансової кризи", зазначають у інститут ifo. У представлених ifo сценаріях не виключається скорочення до 1,8 мільйона робочих місць.

Колапсу не буде

Суттєвих втрат для економіки внаслідок нинішньої кризи очікує й Федеральна спілка німецької промисловості (BDI). Утім, промисловці дещо оптимістичніше дивляться в майбутнє. Так, зокрема президент BDI Дітер Кемпф (Dieter Kempf) визнав у інтерв'ю виданню Bild, що в деяких галузях очікується "дуже значний спад". Однак він переконаний, що "цілковитого колапсу" німецької економіки не буде, оскільки та має добрий запас міцності. До того ж, Німеччина стала вживати необхідних заходів протидії коронавірусу значно раніше, ніж Італія, додав він.

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Кемпф також розглядає кризу як "можливість об'єднати зусилля і почати все заново". На його переконання, економіка зможе повернутися до нормального стану вже в другому півріччі поточного року.

Багатомільярдна підтримка

У понеділок також стало відомо про рішення уряду ФРН представити антикризовий пакет заходів, що передбачає грошову допомогу для економіки. Передбачається, що бізнесу виділять до одного трильйона євро фінпідтримки, передає агенція новин AP.

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