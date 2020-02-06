Коронавірус: загинуло вже 724 особи, серед них громадянин США

За останню добу станом на суботу, 8 лютого, від нового коронавірусу 2019-nCoV у Китаї померли 86 осіб. Таким чином загальна кількість жертв хвороби у країні досягла 722 осіб, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За межами материкового Китаю наразі було зафіксовано двоє померлих від коронавірусу - у Гонконгу та на Філіппінах. Таким чином кількість загиблих від недуги впритул наблизилася до загальної кількості жертв так званого тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS), від якого у 2002 та 2003 роках захворіло понад вісім тисяч осіб та померло 774 людини. Епідемія цього коронавірусу зачепила тоді 30 країн.

Перший американець загинув від коронавірусу

Серед жертв нового коронавірусу у Китаї було зафіксовано іноземного громадянина. Так, у суботу, 8 лютого, посольство США у Китаї повідомило про загибель 60-річного американця у місті Ухань, у якому вперше було зафіксовано випадок зараження людини цією хворобою. Ухань є столицею китайської провінції Хубей, яка зараз стала епіцентром епідемії.

"Ми можемо підтвердити, що 60-річний громадянин США із діагностованим коронавірусом помер 6 лютого у лікарні в Ухані", - заявив речник посольства без уточнення інших деталей, зокрема статі жертви вірусу.

Кількість людей, інфікованих за добу новим коронавірусом у Китаї, зростає

Кількість інфікованих коронавірусом знову зростає

Також у державному комітеті з охорони здоров'я Китаю повідомили про 3399 випадків інфікування новим коронавірусом за минулу добу. Таким чином загальна кількість заражених у країні сягла 34546 людей. Також відомо про 332 випадки інфікування у 27 країнах чи окремих регіонах за межами материкового Китаю.

При цьому китайська влада фіксує зростання кількості заражених у порівнянні з даними минулої доби, пише Reuters. Перед цим два дні поспіль цей показник зменшувався, що давало надію на проходження піку епідемії.

Проблеми з діагностуванням коронавірусу

Експерти досі не можуть із впевненістю сказати, наскільки смертельним є новий коронавірус 2019-nCoV. Так, професор Університету Монаш у Мельбурні Аллен Ченг заявив Reuters, що попередні оцінки кількості захворілих та померлих від хвороби вказують на те, що жертвами коронавірусу стають близько двох відсотків інфікованих. Однак Ченг сумнівається у тому, що зараз є можливим встановити реальну кількість заражених хворобою.

Раніше голова китайської академії медичних наук Ванг Чен заявив, що лише від 30 до 50 відсотків реальних випадків інфікування вірусом можна виявити за допомогою спеціальних тестів. Про це Чен сказав в ефірі китайського державного телебачення у середу, 5 лютого.

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