Коронавірус: загинуло вже 724 особи, серед них громадянин США

За останню добу станом на суботу, 8 лютого, від нового коронавірусу 2019-nCoV у Китаї померли 86 осіб. Таким чином загальна кількість жертв хвороби у країні досягла 722 осіб, повідомляє інформаційне агентство Reuters.
За межами материкового Китаю наразі було зафіксовано двоє померлих від коронавірусу - у Гонконгу та на Філіппінах. Таким чином кількість загиблих від недуги впритул наблизилася до загальної кількості жертв так званого тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS), від якого у 2002 та 2003 роках захворіло понад вісім тисяч осіб та померло 774 людини. Епідемія цього коронавірусу зачепила тоді 30 країн.
Перший американець загинув від коронавірусу
Серед жертв нового коронавірусу у Китаї було зафіксовано іноземного громадянина. Так, у суботу, 8 лютого, посольство США у Китаї повідомило про загибель 60-річного американця у місті Ухань, у якому вперше було зафіксовано випадок зараження людини цією хворобою. Ухань є столицею китайської провінції Хубей, яка зараз стала епіцентром епідемії.
"Ми можемо підтвердити, що 60-річний громадянин США із діагностованим коронавірусом помер 6 лютого у лікарні в Ухані", - заявив речник посольства без уточнення інших деталей, зокрема статі жертви вірусу.
Кількість людей, інфікованих за добу новим коронавірусом у Китаї, зростає
Кількість інфікованих коронавірусом знову зростає
Також у державному комітеті з охорони здоров'я Китаю повідомили про 3399 випадків інфікування новим коронавірусом за минулу добу. Таким чином загальна кількість заражених у країні сягла 34546 людей. Також відомо про 332 випадки інфікування у 27 країнах чи окремих регіонах за межами материкового Китаю.
При цьому китайська влада фіксує зростання кількості заражених у порівнянні з даними минулої доби, пише Reuters. Перед цим два дні поспіль цей показник зменшувався, що давало надію на проходження піку епідемії.
Проблеми з діагностуванням коронавірусу
Експерти досі не можуть із впевненістю сказати, наскільки смертельним є новий коронавірус 2019-nCoV. Так, професор Університету Монаш у Мельбурні Аллен Ченг заявив Reuters, що попередні оцінки кількості захворілих та померлих від хвороби вказують на те, що жертвами коронавірусу стають близько двох відсотків інфікованих. Однак Ченг сумнівається у тому, що зараз є можливим встановити реальну кількість заражених хворобою.
Раніше голова китайської академії медичних наук Ванг Чен заявив, що лише від 30 до 50 відсотків реальних випадків інфікування вірусом можна виявити за допомогою спеціальних тестів. Про це Чен сказав в ефірі китайського державного телебачення у середу, 5 лютого.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Канцлерка Меркель в Ухані
Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Рідкісний випадок
Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
"Віруси приходять і йдуть"
Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Тиша у модних бутіках?
Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Закусочні на замку
Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Без гучних рекламних кампаній
Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Під особливою загрозою: автомобілебудівники
Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Стосується кожного
Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Обережна Honda
Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Складнощі виробництва
Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Китайці не приїдуть
У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.
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Коронавірус: бізнес вже кашляє
Підготовлений - значить озброєний
В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.
Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський