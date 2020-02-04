Коронавірус забрав життя вже 427 людей

Поширення новогокороновірусу й досі тримає в напрузі Китай, а разом із ним і весь світ. Станом на ранок вівторка, 4 лютого, китайські медики підтвердили вже 20438 випадків інфікування коронавірусом 2019 nCoV. Така кількість хворих на 3225 перевищує зафіксоване днем раніше число, передає агенція новин dpa.

Водночас побільшало й летальних випадків унаслідок захворювання. За даними лікарів, лише в Китаї жертвами хвороби стало вже 425 осіб, що на 64 більше порівняно з попереднім днем. Усі нові смертельні випадки зареєстровано в провінції Хубей, запевняють представники влади КНР.

Перша смерть в Гонконзі

Тим часом за межами континентального Китаю зафіксовано вже другу смерть. У Гонконзі лікарі підтвердили летальний випадок унаслідок захворювання, викликаного коронавірусом. Жертвою захворювання став 39-річний чоловік, повідомляють місцеві ЗМІ. Раніше він відвідав місто Ухань, звідки й пішло небезпечне захворювання.

Нагадаємо, перший за межами Китаю летальний випадок від вірусу зафіксували раніше на Філіппінах. 2 лютого там помер 44-річний громадянин КНР. Таким чином загальна кількість жертв у світі зросла до 427, зазначає агентство Reuters.

4 лютого стало відомо про рішення влади Макао закрити на два тижні роботу казино та інших гральних закладів через поширення небезпечного захворювання, передає агенція новин Reuters.

За межами КНР хворі, інфіковані коронавірусом, виявлені у більш ніж 20 країнах.

Як повідомлялося, хвороба, вперше зафіксована в 11-мільйонному місті Ухань, швидко поширилася Китаєм. Для боротьби з поширенням захворювання влада КНР вдалася до небачених раніше заходів безпеки.