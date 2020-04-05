 Коронавірус в Італії: важкохворих стало менше, але число смертей за добу зросло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2020

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Новини

Коронавірус в Італії: важкохворих стало менше, але число смертей за добу зросло

Кількість зафіксованих нових випадків за добу в Італії є найнижчою з 17 березня. Менше стало і хворих, які потребують інтенсивної терапії, однак знову зросло число смертей.

Відділення інтенсивної терапії в лікарні у місті Павія

Відділення інтенсивної терапії в лікарні у місті Павія

В Італії, одній з найбільш уражених коронавірусною інфекцією країн світу, продовжує знижуватися число хворих на COVID-19 пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, однак водночас знову зросла добова кількість смертей. 

Як повідомила у понеділок, 6 квітня, служба цивільного захисту країни, за останню добу в країні померли 636 людей, інфікованих коронавірусом. Це - на 111 більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 525 летальних випадків. Загальна кількість смертей в країні від коронавірусу становить 16523. За цим показником Італія продовжує утримувати сумне лідерство у світі.

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Водночас в країні продовжує знижуватися кількість пацієнтів, хворих на COVID-19, які потребують інтенсивної терапії. Таких за останню добу стало на 79 менше у порівнянні з попереднім днем. Загальне число пацієнтів у реанімації становить 3898, два дні тому служба цивільного захисту повідомляла про 3994 таких пацієнти. Цей показник є досить важливим через перевантаженість італійських лікарень, особливо в кризових регіонах на півночі країни, зазначає агентство новин dpa. 

Також зменшився приріст загальної кількості інфікованих, що зросла за добу на 2,8 відсотка і сягнула позначки у 132547 осіб. Днем раніше приріст становив 4 відсотки. Кількість нових випадків за останню добу - 3599 - є найнижчою з 17 березня. 

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