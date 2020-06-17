 Коронавірус в Україні: 833 нових випадки за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: 833 нових випадки за добу

Упродовж останньої доби в Україні зафіксували 833 нових випадки зараження коронавірусом, 23 людини з SARS-CoV-2 померли. Найбільше нових випадків знову зафіксовано у Львівській області - 240.

В Україні число інфікованих коронавірусом за останню добу - знову понад 800

В Україні число інфікованих коронавірусом за останню добу - знову понад 800

В Україні впродовж останньої доби зареєстрували 833 нових випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, 23 людини, у яких підтвердили зараження, померли, а 314 пацієнтів одужали, повідомляється у вівторок, 23 червня, на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Найбільше нових випадків зараження за останню добу зафіксовано у Львівській (240), Закарпатській (103) та Рівненській (75) областях. У Києві за добу зафіксували 61 новий випадок зарження. Найбільше померлих з коронавірусом за останню добу - в Чернівецькій області (п'ятеро).

Всього за період епідемії в Україні офіційно підтвердили вже 38074 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, померли 1035 людей з коронавірусом, 16956 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, 19 червня в Україні було зафіксовано антирекорд - 921 новий випадок зараження коронавірусом. Другий найвищий показник щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії зафіксували 20 червня - 841 випадок. Напередодні повідомляли про 681 новий випадок інфікування.

Читайте також: Карантин для карантину. Чому в Україні частішають випадки COVID-19

Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

20 травня Кабінет Міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня. Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеріям МОЗ.

Читайте також: Коронавірус і дезінфекція в Україні: освітній процес відновлюють за радянськими нормами

Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.

Дивитись відео 04:49

Друга хвиля пандемії коронавірусу: прогнози німецьких вірусологів (12.06.2020)

Також за темою

Ukraine | Krankenwagenstation in Uschhorod

В Україні за добу виявили 758 нових випадків COVID-19 17.06.2020

В Україні за останню добу зафіксували 758 нових випадків COVID-19 і 31 смерть. Це - найбільша кількість виявлених випадків в Україні за добу з початку епідемії коронавірусу.

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk

В Україні за добу виявили 666 нових випадків COVID-19 16.06.2020

В Україні за останню добу зафіксували 666 нових випадків COVID-19 і 11 жертв. Найбільше інфікувань зареєстрували у Львівській та Рівненській областях.

Ukraine | Coronavirus | Lockdown | Quarantäne | Kiew

Коронавірус в Україні: 681 новий випадок за добу 22.06.2020

Упродовж останньої доби в Україні зафіксували 681 новий випадок зараження коронавірусом, 10 людей з SARS-CoV-2 померли. Найбільше нових випадків уже вкотре зафіксовано у Львівській області.

Реклама

Докладно

Померлих під час коронавірусної епідемії в Бергамо ховали поспішно

Коронавірус в Італії: родичі померлих шукають винних у кризі

Ломбардія постраждала від пандемії COVID-19 чи не найбільше у всій Європі. Родичі жертв хочуть тепер з'ясувати причини.  

Засновник Nikola Тревор Мілтон

Nikola: стартап хоче повторити успіх компанії Tesla

Тревор Мілтон хоче стати другим Ілоном Маском. Замість легкових авто з електродвигунами - вантажівки на енергії з водню.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  